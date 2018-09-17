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 За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Крупные инвестиции компаний Норвегии, Саудовской Аравии и Швеции показывают доверие к нашей стране.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA. Инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов", - написал он, а также по-английски призвал инвестировать в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3086482
 
   
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Инвестиционный бом в башке хидранта, а бакс уверенно движется к тридцатнику
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забыли, довно все забыли про Украину, вот только Норге, Саудиты и Шведы тормознули, в принцыпе забыли то, что все уже о Украине забыли. За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5750
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Я не пожалел время и посмотрел видео. Ну, понимаете, если немцу сказать, что открытие Н&M, Икее и прибытие тепловоза относятся к категории "инвестиционный бум", то он будет долго ржать...
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прочти ниже, пока я пысал тот ниже текст, появилос это - ответ ниже годен и тут. речь о доверие а не о особой олезности инвестиции - начнётся с доверии, подтянется и производственные инвестиции - магазин же легче создать и подготовить рабочую силу, чем построить завод и создать специалистов - так что сравнение с Германиеи будет не коректно - ведь о доверии к Германие на данный момент никто не сомневается.
нравится или нет, но Петро тут прав на все 100% - указывает на то что возвращается доверие к Украине и точка.
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врёт, врёт как дышит, ну вот же ещё два года назад, создание с ватой в голове, говорили - про Украину все забыли и всем она надоела.
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И трех друзей не посадил и инвестиции привлек. Не то шо лохи с Сингапура и Румынии. Талантище.
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в сингапуре авторитаризм.
Майдан будет против.
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и посадить 3-х друзей лучше всего получалось у сталина.
Та что там.. Он их сотнями тысяч стрелял.
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нет, розгар прзиденстской предвыборной аллилуи За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1961
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Когда-то при Януковиче возвращали НДС миллиардами. Производили "воздух", затем "вывозили" его таможню, и получали возврат от государства. А Витя всем показывал картинки и графики, как растёт экономика...
Возможно, и нынешний "инвестиционный бум" имеет подобную подоплёку...
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Полюбому. Власть меняется а експерты економики все те же.
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подожди, то те были занятые денги и сегодня украинцы за это разплачивается через буджет, а тут другое, инвестиции от Норге ОК, в производстве энергии, а вот шведов только на торговлю а не производство (H&M и IKEA), так что - если о доверии, то не оспаримо, если о полезности в росте, то шведы лишние, так как на выкачка (хотя там и пределка) ресурсов, но если отбирает у руснявых и китаицов возможность выкачивать ресурс, то это позитив для Европы.
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Это из оффшоров чтоли? Поця вывезенные деньги решил приумножить?
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Тот кто смог из разваленных и разворованных советских предприятий построить общеизвестный мировой бренд, тот сможет из разваленной и разворованной Украины, построить успешную страну.
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Принцип политики тимошенко - что заработал, то вложил в курс гривны 11 к 1 доллару, а остаток раздюрбанить с кентами, что для холопов будет незаметным. Принцип политики Порошенко - все что заработал, вложить в развитие и модернизацию производства, чтобы дать людям работу и зарабатывать еще больше.
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Из всех перечисленных где ты увидел инвестиции и рабочие места? Иностранные торгаши просто продали Украине свои товары, Тепловозы, ветротурбины которые будут продавать украинцам електроенергию по зеленому бешенному тарифу и два брендовых магазина которые тоже будут толкать свое и китайское говно.
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Ты от куда чудовище? Если ты не видишь очевидного, это означает что тебе выкололи глаза и заткнули уши. Сепарам из оккупированных территорий, слова не давали.
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Очевидное я вижу. Цены выше чем в Европе, зарплаты ниже чем в Зимбабве, Украина во время войны сотрудничает с ФСБ, сепары ходят по Киеву, патриоты сидят в тюрьмах или убиты, трудовой стаж для выхода на пенсию повышается... и при всем при етом Петя не успокаивается и продолжает удавку на шее народа затягивать еще сильнее.
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Средние зарплаты в Украине от 500 до 1100 долларов. Ты не из Украины, поэтому не вякай здесь. Ты апеллируешь устаревшими фактами, что присуще динозаврам из оккупированных территорий, которые кроме российской пропаганды и разрухи на улицах, ничего не видят.
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"Средние зарплаты в Украине от 500 до 1100 долларов." Вот не пойму ты тролишь ШАКАЛАда или топишь за него?
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Да что ты такое черт побери несешь? Где в Украине такие зарплаты? Почему тогда вся Украина в Польшу на зароботки выехала за 1000 долларов и даже меньше работать?
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Пеца, у тебя паскуда, такой же инвестиционный бум как и ты разорвал отношения с кремлем и с ФСБ.
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Как все-таки похожи Петя с Вовочкой. Тот тоже трындит, что получил инвестиции от японцев и китайцев.
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После того как Порошенко выйдет на второй президентский срок, у ватников рванет дно, которое уже сейчас оттопыривает штаны.
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я в этом даже уверен, тот вои будет просто прекрасен, кисель и соловеи часами будет скулить.
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Та то да. Петя гарний кермач, iнвестiцii прямо пригорнiшнями. "Iкея" будiвнiцтво чи аренда?.
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Порошенко еще не подал кандидатуры на пост президента, не вложил ни копейки на предвыборную кампанию и не обещает это осуществлять, уже сейчас твердо занял вторую позицию после тимошенко, которая с 2014 года, несмотря на войну в Украине, потратила на предвыборную кампанию не менее 30 миллионов, часами дожидалась Трампа возле туалета и подплясывала кремлю в обнимочку с оккупантами. Если Порошенко подаст кандидатуру, то победа на выборах 100% за ним, несмотря на вопли зрадофилов.
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от куда такая уверенность? ведь решает вес народ Украины и иногда мне кажется (особо выдя сколько за люльку ладимировну) опять ошибку делает, сколько раз уже отворачивались от Европы и повернулис к рашке, и вот опять (да да, видя поддержку люльки и ко., такое выдится)
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Украинцев не должно интересовать мнение иностранца.
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я понел, а с чего такой нервный под чужим прапором, да и номер тебе присвоен как у .......
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а заявление о инвестициях разве не на правах рекламы?
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Понравилось! А ещё говорят что смешно бывает только в цирке
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ПИ...ТЬ не мешки ворочать) а ПИ...ИТЬ по НОВОМУ))))
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Ожидаемо, что козломордые тролли и их братья по разуму зрадочмыри на новость налетели. Сегодня Секилёв на Раиса24 рассказывал, как Рошен собрал с бизнеса и занес константинопольскому патриарху 10 лимонов зелени за томос, а должен был занести 25. Пятнадцать лимонов Рошен прикарманил (ну, барыга же). На что патриарх разозлился и не приехал в Киев на годовщину крещения Киевской Руси. Потом все-таки Рошен занес недостающие 15 лимонов, и патриарх направил экзархов в Украину. Вот такой вот сумасшедший бред несут кремляди. Я представляю, как бы обрадовалось этой новости местное бычье, будь она опубликована тут.
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"Все оды пишем-пишем, но ни себе, ни им похвал нигде не слышим" - дядя Ваня из "Дяди Вани" А.П.Чехова. Это про подвиги пир-рашенко в деле спасения экономики.
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Очень плохие новости для любителей ВОны Сырниковой. ВОне со своими адептами щас надо шоб дела в Украине были как можно хуже. Ведь рейтинги Сырниковой держаца не на её личных способностях которых просто нет(кроме балабольства), а исключительно на недовольстве властью. Поэтому ВОне щас надо максимум негатива и проблем для Украины.
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаЗа последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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