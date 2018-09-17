 За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA. Инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов", - написал он, а также по-английски призвал инвестировать в Украину.
нравится или нет, но Петро тут прав на все 100% - указывает на то что возвращается доверие к Украине и точка.
Майдан будет против.
Та что там.. Он их сотнями тысяч стрелял.
Возможно, и нынешний "инвестиционный бум" имеет подобную подоплёку...