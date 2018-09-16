 Украинско-румынские учения "Riverine - 2018" прошли в Одесской области, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Телерадиостудия Бриз МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сюжете, цель международных учений - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай.
Подобные двусторонние учения проводились впервые.
Украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней отрабатывали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повышали совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.