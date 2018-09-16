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 Украинско-румынские учения "Riverine - 2018" прошли в Одесской области, - Минобороны. ВИДЕО

На участке реки Дунай от Измаила (Украина) в Брэила (Румыния) проходили совместные учения "Riverine - 2018".

Об этом сообщает Телерадиостудия Бриз МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как говорится в сюжете, цель международных учений - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай.

Подобные двусторонние учения проводились впервые.

Украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней отрабатывали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повышали совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086477
 
 
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У нас самый лучший президент если откроет еще туалет буду голосовать за Петю
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Бедный, как тебе с закрытым туалетом живется? Украинско-румынские учения "Riverine - 2018" прошли в Одесской области, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8628
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Навчання мали допомогти відпрацювати спільну тактику протидії російському терористичному морському десанту, але виявилось що протидіяти російським терористам немає чим! Ані українські канонєрскіє лодкі, ані румунські допотопні монітори не зможуть відбити атаку російських окупантів, якщо вони зайдуть по Дунаю до Українських портів Рені, Ізмаїл та Кілія!
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Тимошенко, лично посещала премьер министра Чехии и требовала от последнего более жестких условий в открытии виз для украинцев - Вот такая мразина, рвется к власти.
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Так у нас же безвиз, переверни страницу в методичке
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Этим она занималась при должности премьер министра и только при Порошенко, этот договор был отменен, но тварь хочет поставить все на круги своя.
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А ще вона вароффка шо всьо вкрала. Забув?
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Да, Вона у своего електората украла мозг
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У тебя Ваську Хй-ло призидент, и его место только в туалете.
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Это все фейк и местечковая дешевочка. Вот ежели б были учения с инопланетянами...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинско-румынские учения "Riverine - 2018" прошли в Одесской области, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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