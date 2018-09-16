 Ликвидирован пожар в новостройке на ул. Ясногорской в Киеве, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре поступила 16 сентября в 18:09. На месте происшествия было установлено, что пожар возник на крыше 5-этажного недостроенного дома на площади около 800 кв. м.
В тушении принимало участие 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава ГСЧС.
В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 ликвидировать.
Погибших и травмированных нет, причина возгорания выясняется.
может кровля??)))
урковатое издание)))