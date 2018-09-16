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 Происшествия, Киевские новости
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 Ликвидирован пожар в новостройке на ул. Ясногорской в Киеве, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в строящемся доме по адресу Ясногорская 16-А в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре поступила 16 сентября в 18:09. На месте происшествия было установлено, что пожар возник на крыше 5-этажного недостроенного дома на площади около 800 кв. м.

В тушении принимало участие 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава ГСЧС.

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В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 ликвидировать.

Погибших и травмированных нет, причина возгорания выясняется.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086467
 
 
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И как у нас принято, ни одна ни разрешительная ни контролирующая служба не заметила из какого Г- на сроят дом!
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але ж як красиво горить! шкода, що так швидко загасили...
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крыша?))))
может кровля??)))
урковатое издание)))
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Киев уродуется 25 этажными новостойками, в погоне за прибылью. Это уже не Киев а уродоивые каменные джунгли!
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В Киеве нет ни генерального архитектора, ни Киевсосета, ни мэра (который технический мэр Кличко). Вместо них беспринципная коррупция. Нагло нарушаются экологические и санитарные нормы, не говоря уже об эстетических. В Украине бардак и беспредел, который через некоторое время сильно ударит.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛиквидирован пожар в новостройке на ул. Ясногорской в Киеве, - ГСЧС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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