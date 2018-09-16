 Ликвидирован пожар в новостройке на ул. Ясногорской в Киеве, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре поступила 16 сентября в 18:09. На месте происшествия было установлено, что пожар возник на крыше 5-этажного недостроенного дома на площади около 800 кв. м.

В тушении принимало участие 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева в общежитии произошел пожар, эвакуированы 50 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 ликвидировать.

Погибших и травмированных нет, причина возгорания выясняется.

Смотрите также: Пожар в киевском ресторане: пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. ФОТОрепортаж