 Украинки завоевали бронзу в групповых упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

За свое выступление украинки получили 21,400 балов.

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Первыми были гимнастки из Италии (22,550), серебро у сборной России (22,200).