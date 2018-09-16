 Украинки завоевали бронзу в групповых упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
За свое выступление украинки получили 21,400 балов.
Первыми были гимнастки из Италии (22,550), серебро у сборной России (22,200).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
За свое выступление украинки получили 21,400 балов.
Первыми были гимнастки из Италии (22,550), серебро у сборной России (22,200).
дуже добре! будуть і золоті нагороди... будуть!
стрункі як гілочки калиноньки, наші дівчатка - україноньки...