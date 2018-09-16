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 Украинки завоевали бронзу в групповых упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. ВИДЕО

Украинские спортсменки завоевали бронзовые медали в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

За свое выступление украинки получили 21,400 балов.

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Первыми были гимнастки из Италии (22,550), серебро у сборной России (22,200).

Источник: https://censor.net.ua/v3086462
 
   
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Як же це кацапи не купили перше місце? Бабки кінчаються?
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Они и так практически всё золото забрали, на первом месте по медалям.
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Ты думаешь, там места продаются? Получается, Украина бронзу купила?
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молодці!
дуже добре! будуть і золоті нагороди... будуть!
стрункі як гілочки калиноньки, наші дівчатка - україноньки...
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Умницы, красавицы! Успехов девчонкам в спорте и побольше побед!!!
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинки завоевали бронзу в групповых упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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