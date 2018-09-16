 Россия декларирует приверженность "Минску", но подталкивает от него отказаться, чтобы Украина начала напрямую взаимодействовать с террористами "Л/ДНР", - Черныш. ВИДЕО

Об этом в интервью Радио Донбасс Реалии рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ.

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Он уверен, что Украину провоцируют выйти из "минского процесса". "В этом процессе присутствуют представители двух территорий, но весь процесс ведется между Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Российская сторона вышла из СЦКК, вспомните. Они все ведут к тому, чтобы Украина вела переговоры с главами "новосозданных" органов на территории неподконтрольной части Донбасса. Мол, они "легитимны", поскольку не регулируются "минским процессом". Россия хочет посадить за один стол переговоров украинскую власть и так называемых "легитимных представителей", - отметил министр.

В то же время, Черныш обосновал важность для Украины Минских соглашений. По его словам, это - приложение к резолюции Совета безопасности ООН №2202. "За нее проголосовали США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Почему Совбез это рассматривал? Потому что любая угроза миру и безопасности согласно уставу ООН подлежит его рассмотрению. Согласно решению Совбеза, именно выполнение комплекса мер, предусмотренных "Минском", это дорожная карта по достижению мира. И конечная цель этих договоренностей - не просто отсутствие стрельбы, а мирное возвращение территорий под юрисдикцию Украины", - подчеркнул он.

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Черныш пояснил, что, хотя Россия нарушила "все мыслимые и немыслимые нормы международного права", система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны, предусматривает, что любой механизм решения международных споров проходит через Совбез ООН, где Россия имеет блокирующий голос.

"Как раз Россия декларирует приверженность Минским соглашениям, но непрямо создает предпосылки от них отказаться и заключать следующее соглашение напрямую между Украиной и типа "независимыми" людьми из Донецка и Луганска", - констатировал глава МинВОТ.