 Россия декларирует приверженность "Минску", но подталкивает от него отказаться, чтобы Украина начала напрямую взаимодействовать с террористами "Л/ДНР", - Черныш. ВИДЕО

Об этом в интервью Радио Донбасс Реалии рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ.
Он уверен, что Украину провоцируют выйти из "минского процесса". "В этом процессе присутствуют представители двух территорий, но весь процесс ведется между Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Российская сторона вышла из СЦКК, вспомните. Они все ведут к тому, чтобы Украина вела переговоры с главами "новосозданных" органов на территории неподконтрольной части Донбасса. Мол, они "легитимны", поскольку не регулируются "минским процессом". Россия хочет посадить за один стол переговоров украинскую власть и так называемых "легитимных представителей", - отметил министр.
В то же время, Черныш обосновал важность для Украины Минских соглашений. По его словам, это - приложение к резолюции Совета безопасности ООН №2202. "За нее проголосовали США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Почему Совбез это рассматривал? Потому что любая угроза миру и безопасности согласно уставу ООН подлежит его рассмотрению. Согласно решению Совбеза, именно выполнение комплекса мер, предусмотренных "Минском", это дорожная карта по достижению мира. И конечная цель этих договоренностей - не просто отсутствие стрельбы, а мирное возвращение территорий под юрисдикцию Украины", - подчеркнул он.
Черныш пояснил, что, хотя Россия нарушила "все мыслимые и немыслимые нормы международного права", система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны, предусматривает, что любой механизм решения международных споров проходит через Совбез ООН, где Россия имеет блокирующий голос.
"Как раз Россия декларирует приверженность Минским соглашениям, но непрямо создает предпосылки от них отказаться и заключать следующее соглашение напрямую между Украиной и типа "независимыми" людьми из Донецка и Луганска", - констатировал глава МинВОТ.
1. Германия официально объявила войну ссср. Рассия не объявляла войну Украине и всячески отрицает все факты.
2.Германия по всему фронту вела активные боевые действия с применением всего вооружения. Россия ведет лишь позиционную и провокационную войну с захваченых территорий на постоянном участке фронта.
На завоеванных териториях ссср Германия не создавала якобы независимых государств.
есть много других различий что делает не адекватным сравнение войны межу Гитлером и Сталином.
«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений.
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Россия готова возобновить уплату взносов в ПАСЕ и начать диалог по Украине после того, как с нее снимут санкции.
Также РФ готова обсуждать вопрос Крыма, заявив министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Берлине, пишет "Европейская правда".
повышает зарплаты коррупционерам, в плане "борьбы с коррупцией",
уговаривает террористов...
Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению Хуйла.
В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож!!!
Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.
Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да вы на голову больны! -
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.
Вот они беснуются в экстазе, -
Хутин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".
И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий Нестеренко
https://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc