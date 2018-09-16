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Все про:браконьерство (108) Князев (262)

 В 2018 году у браконьеров изъяли почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы на 41 млн гривен, - Князев. ВИДЕО

С начала 2018 года сотрудники Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ изъяли у браконьеров почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, в текущем году сотрудники Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ провели более 6,5 тыс. патрулирований на водоемах, задокументировали более 5 тыс. админправонарушений, а также раскрыли 690 уголовных правонарушений совершенных на водных объектах.

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"При этом у нарушителей изъято 291 плавсредство и 67 транспортных средств, которые использовались для совершения преступлений. Также изъято почти 10 тыс. единиц различных средств и орудий незаконного лова, более 100 тонн водных биоресурсов (или 4 грузовика рыбы) на общую сумму свыше 41 млн гривен", - подчеркнул он.

Также глава Нацполиции сообщил, что за это время правоохранители спасли на водоемах 50 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086424
 
   
 Топ комментарии
 
моего знакомого в Черкассах этим летом оштрафовал водный патруль на 850 грн за езду пьяным на лодке по Днепру.. закомый в ахуе! собирается свергать "злочинну владу" что бы отстоять свое исконное право кататься бухим на лодке..
другой знакомый пенс в Черкассах всю жизнь по тихоньку браконьерил сетками.. а в этом году его поймал водный патруль (сначал прилетел квадрокоптер, а затем прилетели два катера водной полиции, которые в 4 утра сидели в камышах).. знакомый прилип на 8,5 тыщ грн штрафа... также собирается организовывать "майдана 21.0" в Черкассах ,что бы отстоять свое право браконьерить в нерест и применять электроудочку..
вывод: можно развалить Совок, но нельзя вытравить Совок из головы..
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сейчас тоже могут дать до 3х лет, но можно заплатить в бюджет штраф и не сидеть три года..
на размер штрафа влияют: с каким количеством снастей тебя поймали, ловлей во время нерестового запрета, ловлей в запрещенном месте и тд.

также отдельно считается каждый отдельный экземпляр рыбы и категория рыбы (биологическая ценность, карась - 17 грн, щука - 340 грн, и т.д.)
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Это хорошо. Но какое понесли наказание браконьеры и сколько они компенсировали? Логично предположить, что млн 80? Или отделались штрафом в 257 грн...
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моего знакомого в Черкассах этим летом оштрафовал водный патруль на 850 грн за езду пьяным на лодке по Днепру.. закомый в ахуе! собирается свергать "злочинну владу" что бы отстоять свое исконное право кататься бухим на лодке..
другой знакомый пенс в Черкассах всю жизнь по тихоньку браконьерил сетками.. а в этом году его поймал водный патруль (сначал прилетел квадрокоптер, а затем прилетели два катера водной полиции, которые в 4 утра сидели в камышах).. знакомый прилип на 8,5 тыщ грн штрафа... также собирается организовывать "майдана 21.0" в Черкассах ,что бы отстоять свое право браконьерить в нерест и применять электроудочку..
вывод: можно развалить Совок, но нельзя вытравить Совок из головы..
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1 кг рыбы оценили в 410 грн! Это что ж за расценки такие тупорылые?
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Во времена совка как раз браконьеров сажали. И осетровые в Азовском море были. У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 8706
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сейчас тоже могут дать до 3х лет, но можно заплатить в бюджет штраф и не сидеть три года..
на размер штрафа влияют: с каким количеством снастей тебя поймали, ловлей во время нерестового запрета, ловлей в запрещенном месте и тд.

также отдельно считается каждый отдельный экземпляр рыбы и категория рыбы (биологическая ценность, карась - 17 грн, щука - 340 грн, и т.д.)
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В браконьерском бизнесе руководство (обычно организованная преступность) недосягаемо. А ловят алкашей с сетями, низовую часть. Не думаю, что с них можно содрать нормальный штраф. Возможно, поэтому штрафы так ничтожно малы - от 34 грн до 6800 грн. Ну заплатит он 34 гривны. Ну и что? И дальше идет ловить сетями. А урон, который они наносят, исчисляется миллионами.
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Князев только молчит что рыбу для законной продажи мусорам хранить негде и вся она на бумаге все равно "сгнила".
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В Азовском море и так уже из 17 промысловых видов рыб три осталось. Остались хамса, бычок и пиленгас. Судака нет, камбалы нет. Об осетровых вообще молчу. Их еще в 90-е уничтожили. А сколько рыбинспекторов тогда погибло! У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 6818
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За ловлю сеточников-браконьеров МВД плюс.
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А что это за рыба у них по 410грн за кг?
Может кто в нулях ошибся?
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И кому эти 500 лодок и 100 тонн рыбы были распределены по марафету ? Инспекци что, 100 тонн уже дохлой но еще свежей рыбы назад в реку Днепр выбросила ?

Теперь на этих лодках будут сетями ловить рыбу рыбинспекторы, а деньги от штрафа раздерибанит между собой высшая верхушка рыбинспекции.

И это я не брешу, еще с времен СССР есть договорняк между обкомавцами и рыбинспекцией, шо Обком это одно а Рыбиспекция это другое.
30 % навара на Днепре идет в "государственную кубышку" в виде членов областного совета чи рады чи как они себя сейчас называются, хуй их знает.
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Донецких браконьеров в Азовском море протаранили и расстреляли рюсские братья в 2011 году... У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 816Витя Индюкович выразил благодарность Хмырю кремля Воффке Барановичу
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Из истории рюсскага быдла ДАУНбасса...
Знаменитый Австралийский АБОРИГЕН типа подпоьщик АРТЁМ он же чЛениносос Сергеев приехал на ДАУНбасс создать Донецко-Криворожскую республику....,но товарищ СРАЛИН-Джугашвили не согласилсяс Австралийским БАРАНОМ...завалил...при испытании ж/д дороги МОСКВА-ТУЛА..... У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 4200 У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 3815
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в рыбном хозяйстве коррупция ,,природная,, как впрочем и везде. государство природной коррупции. если резко поменять основы, все может рухнуть... а может так и надо? или иного не существует? т.к. на этот вопрос только один ответ - экзистенциальный.
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кафе Сепар, генералиссимус ЗаХЕР... У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 4065он же АРТЁМ Сергеев.....
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Коорупцию в Украине придумал Петр Порошенко 500 лет назад...,хотите докажу???БЫД..ЛО)))))))))))) У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 8270 У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 8270
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Чому князів холуй не повідомля скільки мільйонів витратили на утримання тих інспекторів, їх техніки. МОЖЕ Й НЕ ВАРТА ШКУРКА ВИЧИНКИ. 99% громадян України байдуже чи є риба у річках, бо це аж ніяк не впливає на рівень їхнього життя і їх навіть дратує що за їхні податки утримується свора рибінспекторів. Хто надто переймається питанням рибоохорони можуть власним коштом дбати про зариблення водойм, а не тягти гроші з бюджету
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Походу все даишники,перебежали в рыбинспекцию куме.
-Чого б це?
-Почерк,размах...штрафплощадки под 300 лодок У 2018 році у браконьєрів вилучили майже 300 човнів і понад 100 тонн риби на 41 млн гривень, - Князєв - Цензор.НЕТ 1002
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"В 2018 году у браконьеров изъяли почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы на 41 млн гривен"
41 000 000 : 100 000 = 410 грн 1 кг рыбы. = 14,64 $. Сейчас минимальная пенсия после нескольких повышений = 51,86 $. При дураке, бандите и воре Януковиче минимальная пенсия была 119 $.
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а каким образом сейчас осуществляется ловля рыбных ресурсов. необходима покупка лицензии или как.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ 2018 году у браконьеров изъяли почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы на 41 млн гривен, - Князев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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