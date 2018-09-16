 В 2018 году у браконьеров изъяли почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы на 41 млн гривен, - Князев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.
По его словам, в текущем году сотрудники Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ провели более 6,5 тыс. патрулирований на водоемах, задокументировали более 5 тыс. админправонарушений, а также раскрыли 690 уголовных правонарушений совершенных на водных объектах.
"При этом у нарушителей изъято 291 плавсредство и 67 транспортных средств, которые использовались для совершения преступлений. Также изъято почти 10 тыс. единиц различных средств и орудий незаконного лова, более 100 тонн водных биоресурсов (или 4 грузовика рыбы) на общую сумму свыше 41 млн гривен", - подчеркнул он.
Также глава Нацполиции сообщил, что за это время правоохранители спасли на водоемах 50 человек.
другой знакомый пенс в Черкассах всю жизнь по тихоньку браконьерил сетками.. а в этом году его поймал водный патруль (сначал прилетел квадрокоптер, а затем прилетели два катера водной полиции, которые в 4 утра сидели в камышах).. знакомый прилип на 8,5 тыщ грн штрафа... также собирается организовывать "майдана 21.0" в Черкассах ,что бы отстоять свое право браконьерить в нерест и применять электроудочку..
вывод: можно развалить Совок, но нельзя вытравить Совок из головы..
на размер штрафа влияют: с каким количеством снастей тебя поймали, ловлей во время нерестового запрета, ловлей в запрещенном месте и тд.
также отдельно считается каждый отдельный экземпляр рыбы и категория рыбы (биологическая ценность, карась - 17 грн, щука - 340 грн, и т.д.)
Может кто в нулях ошибся?
Теперь на этих лодках будут сетями ловить рыбу рыбинспекторы, а деньги от штрафа раздерибанит между собой высшая верхушка рыбинспекции.
И это я не брешу, еще с времен СССР есть договорняк между обкомавцами и рыбинспекцией, шо Обком это одно а Рыбиспекция это другое.
30 % навара на Днепре идет в "государственную кубышку" в виде членов областного совета чи рады чи как они себя сейчас называются, хуй их знает.
Знаменитый Австралийский АБОРИГЕН типа подпоьщик АРТЁМ он же чЛениносос Сергеев приехал на ДАУНбасс создать Донецко-Криворожскую республику....,но товарищ СРАЛИН-Джугашвили не согласилсяс Австралийским БАРАНОМ...завалил...при испытании ж/д дороги МОСКВА-ТУЛА.....
-Чого б це?
-Почерк,размах...штрафплощадки под 300 лодок
41 000 000 : 100 000 = 410 грн 1 кг рыбы. = 14,64 $. Сейчас минимальная пенсия после нескольких повышений = 51,86 $. При дураке, бандите и воре Януковиче минимальная пенсия была 119 $.