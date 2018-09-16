 В 2018 году у браконьеров изъяли почти 300 лодок и более 100 тонн рыбы на 41 млн гривен, - Князев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, в текущем году сотрудники Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ провели более 6,5 тыс. патрулирований на водоемах, задокументировали более 5 тыс. админправонарушений, а также раскрыли 690 уголовных правонарушений совершенных на водных объектах.

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"При этом у нарушителей изъято 291 плавсредство и 67 транспортных средств, которые использовались для совершения преступлений. Также изъято почти 10 тыс. единиц различных средств и орудий незаконного лова, более 100 тонн водных биоресурсов (или 4 грузовика рыбы) на общую сумму свыше 41 млн гривен", - подчеркнул он.

Также глава Нацполиции сообщил, что за это время правоохранители спасли на водоемах 50 человек.

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