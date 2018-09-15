 Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители разоружили жителя Суворовского района Одессы, который по месту жительства хранил осколочно-фугасный снаряд и другие боеприпасы.

В ходе санкционированного обыска в квартире также было обнаружено и изъято гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану.

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Пытаясь скрыть следы своей преступной деятельности, во время обыска 40-летний одессит выбросил боевой снаряд через окно квартиры, расположенной на тринадцатом этаже.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают, с какой целью злоумышленник хранил боеприпасы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.