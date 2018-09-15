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 Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе во время обыска местный житель выбросил в окно осколочно-фугасный снаряд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители разоружили жителя Суворовского района Одессы, который по месту жительства хранил осколочно-фугасный снаряд и другие боеприпасы.

В ходе санкционированного обыска в квартире также было обнаружено и изъято гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану. 

Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция 01

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Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция 02

Пытаясь скрыть следы своей преступной деятельности, во время обыска 40-летний одессит выбросил боевой снаряд через окно квартиры, расположенной на тринадцатом этаже.

Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция 03

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают, с какой целью злоумышленник хранил боеприпасы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3086399
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы еще понял если бы это чудо хранило дома лимонку, хоть это и противозаконно, но снаряд?!!!
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.....ну нах ---я тебе , ЧУЧЕЛО , снаряд ????? ну, что за дэбилы у нас живут (((((
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После броска боеприпаса с 13 этажа "профи" держит его в руках перед камерой после этого можно добавить - кто на что учился... Одесит під час обшуку викинув із 13 поверху бойовий снаряд, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6559
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Якщо яйця дверима своєчасно не затиснули, то тепер відмазуватиметься - "нашол, хотєл на пєтарду пєрєдєлать" тощо.
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Менты могли и сами ему этот снаряд подкинуть. С них станется.
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Тим більше, що снаряд у пакетику. І "дози" так само у фільмах підкидають.
А одного разу гаманець підкинули. Щоправда, Шарапов побачив.
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этот снаряд мог и сдетонировать при ударе об асфальт
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Отож... Як мінімум, цей "кидальщик" дурень
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Я бы еще понял если бы это чудо хранило дома лимонку, хоть это и противозаконно, но снаряд?!!!
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ага...і шоб він був твоїм сусідом за стінкою...
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Для начинающего Рембо с IQ<60 и снаряд сойдет!
В принципе, если он планировал его разобрать, то полиция, возможно спасла ему жизнь...
Но мозгов ему, это конечно не добавит.
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.....ну нах ---я тебе , ЧУЧЕЛО , снаряд ????? ну, что за дэбилы у нас живут (((((
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После броска боеприпаса с 13 этажа "профи" держит его в руках перед камерой после этого можно добавить - кто на что учился...
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Хто що має той те і викидає під час обшуку. Треба в Козині чатувати, коли гроші почнуть викидати.
А почнуть...
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Интересно - почему только три патрона? Никому не кажется, что как то не вяжется?
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Не удивило.
Ещё при коммунизме ходила байка, что на одесской туче можно купить всё, включая атомную бомбу. Люблю Одессу, чудесный город!
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Без понятия, как на москве оно называлось, а в Одессе туча была и 40 лет назад, и её всё время пытались задвинуть подальше от города.
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Профессионализм милиции стал явно выше, после переименования я в полицию
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Дааа , ну гранату еще хоть как то объяснить , рыбу там глушить собирался , а снаряд от бехи ему на хера ? Шиза штука страшная и не пробиваемая.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОдессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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