 Одессит во время обыска выбросил с 13 этажа боевой снаряд, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители разоружили жителя Суворовского района Одессы, который по месту жительства хранил осколочно-фугасный снаряд и другие боеприпасы.
В ходе санкционированного обыска в квартире также было обнаружено и изъято гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану.
Пытаясь скрыть следы своей преступной деятельности, во время обыска 40-летний одессит выбросил боевой снаряд через окно квартиры, расположенной на тринадцатом этаже.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, с какой целью злоумышленник хранил боеприпасы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
А одного разу гаманець підкинули. Щоправда, Шарапов побачив.
В принципе, если он планировал его разобрать, то полиция, возможно спасла ему жизнь...
Но мозгов ему, это конечно не добавит.
А почнуть...
Ещё при коммунизме ходила байка, что на одесской туче можно купить всё, включая атомную бомбу. Люблю Одессу, чудесный город!