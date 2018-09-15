 Ляшко хочет "порвать жопы" детективам НАБУ. ВИДЕО

Как говорится на сайте РПЛ, нардеп сообщил, что готов поручиться за министра в случае его ареста, пишет Цензор.НЕТ. Политик убежден, дело против Омеляна - это политическое преследование, а не борьба с коррупцией.
Ляшко также прокомментировал сообщение о расследовании в отношении него.
"У них нет никаких оснований, потому что я стараюсь жить честно. Но не исключаю, что такое может быть. Это расследование политически мотивировано - в связи с моим участием в президентских выборах. Покажите мне этого идиота, который будет фальсифицировать против меня - я их жопу порву на мальтийский крест", - заявил Ляшко.
Политик напомнил, что действия детективов НАБУ часто выходят за рамки закона и приличия, поэтому они не могут быть примером для других государственных служащих.
Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.
В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.
шляшко - боевой пи...рас
😁
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Нюню..
🤑
Собрание - самых... честных.
В любом случае это беспредел.
🤑
7. Вот так примерно выглядят котики в Армянске: шерсть липкая, глаза у всех слезятся, дыхание неровное. Внимание на листья - они зелено-ржавые. В лужах вода ужасная https://twitter.com/KrimRt/status/1040949700432736256 8. Предатель и пособник оккупантов Александр Талипов сообщил, что в Армянске врачи начали фиксировать химические отравления (прим - это ложь!), но таких пациентов не госпитализируют, т.к. в больницах уже нет мест. Тех пропагандонов, которые с разрешения оккупантов вдруг "озаботились" ситуацией в Армянске, Талипов назвал "переобувшимися". Напомню, сам Талипов не обмолвился об экологической катастрофе ни словом, пока оккупанты не начали эвакуировать детей https://twitter.com/KrimRt/status/10408978637215989769. Оккупанты сегодня заявили, что "случаев отравления химическими веществами в Армянске не зафиксировано" http://fresh.org.ua/novosti/149655/v-krymu-oprovergli-slukhi-o-khimicheskikh-otravleniyakh-v-armyanske_2018-09-15 . Местные жители говорят, что всем поголовно ставят липовые диагнозы, но только не те, которые связаны с химическим отравлением https://twitter.com/KrimRt/status/1040951697613496322 (скрин). Тем временем у оставшихся в городе детей появляются жуткие высыпания на коже - это только то, что видимо глазу https://twitter.com/KrimRt/status/104095318521988300910. "Протестный" Армянск бурлит вот такими сообщениями рабов, смиренно идущих на убой: "Скажите, кто компетентен? Можно в соцсетях всем на аватарках повыставлять фото с листочками белой бумаги и надписями "Армянск, хотим дышать", или что-то подобное? Чтобы не попасть потом с штрафами и арестами. Может, так больше сможем привлечь внимание общественности? Если это не противозаконно", "Призывы бунтовать? Сиди смирно и не вякай, тебе тут не хохляндия. В рф нормальные люди не бунтуют и не вякают в сторону власти. Я фигею с вас, неблагодарные. Да скажите спасибо, что рф вас взяла под крыло", "Мы не собираемся бунтовать! Мы лишь хотим справедливости! Нам не нужен тут Майдан, мы совсем другой крови с украинцами!" https://twitter.com/KrimRt/status/1040626943832600576 11. Дебаты на ватном паблике Армянска: "(Безграмотный понаехавший) Нужно чтоб ветер дул на Украину, может тогда поймут что воду нужно открыть в канале. Из-за одного пи*ораса которого зовут Петя Порошенко. Столько проблем", "4 года Крым в составе россии. Все знали о наличии отстойника и ничего никто не делал, чтобы вода появилась в Крыму. Зато исправно мост строили. А вот куда нужно было вкладывать средства, чтобы не было экологической катастрофы!!!", "С пуском воды будет больше возможностей нас травить. Нах их вода не нужна. Только опреснители!!!", "Да не, родные, вы у родной гавани. Вот и решайте вопросы сами", "В любом случае, сами виноваты. Даже журналистка задала вопрос, мол, вы знали, что так и так, и почему ничего не делалось, чтобы пополнить канал? На что Михайлович что-то мямлить стал", "Истинных виновников винить смелости не хватает? Крайних ищите?", "(Ответ на предыдущий комментарий) «У нас свобода слова, - говорит американец, - я могу выйти к ограде Белого дома и сказать: «Долой Рейгана, он никуда не годится!». Советский человек отвечает: «Да и у нас тоже! Я могу в любое время выйти на Красную площадь и сказать: «Долой Рейгана, он никуда не годится!»" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104089152485318656012. Жители Ялты сегодня вновь ударились в ностальгию по круизным лайнерам, которые заходили в порт города до оккупации, и цивилизации. Комментарии к опубликованным фотографиям: "Ялта, 2013 год", "Скорее, Ялта каждый год", "Было каждый год… До 2014 года", "Да, да, да, шось такое было, давно", "(Из Москвы пишет) Ага, в вашу гавань заходили корабли. А теперь и камни с неба подойдут", "Эх", "Макдональдс работает ещё(((", "Супер-лайнер «Azura» заходит в Ялту, 2012 год", "Да, раньше круизы крутые к нам заходили, одни из самых дорогих лайнеров в мире причаливали с иностранцами. А теперь, кроме Владимера, которого уже списывать надо, никто не заходит", "Абидна… Дасадна… Может, когда-нибудь они вернутся", "Будет, как Крым вернется в свою гавань", "Теперь можно только вспомнить и всплакнуть" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040944630655844360 (фото-скрин), "Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Costa neoRomantica в Ялтинском порту, 14 сентября 2013 года. Этот день в истории Ялты" https://twitter.com/KrimRt/status/104089591501027328013. А вы заметили, что кацапстан лишили "презумпции невиновности"? Никто ничего им уже не доказывает. Обвинили - всадили санкций. А теперь доказывайте хоть до усрачки, что не виновны.
14. Дорога Ялта-Севастополь. Навстречу: "Бег за Мир" (один бегун с факелом, машина ДПС, скорая и автобус сопровождения); Крестный ход (наверняка, под лозунгом "Мир, дружба, жвачка", 5 мужичков и штук сорок дам невнятного возраста, ДПС и ППС). Делом заняты! Мир стерегут!P.S. Правильно написал человек по поводу Армянска: "Истинных виновников винить смелости не хватает? Крайних ищите?". Россия всегда в своем преступлении обвиняет его жертву. А трусливое стадо либо молчит, либо активно поддакивает, безропотно приближая собственную гибель.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1