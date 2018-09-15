 Ляшко хочет "порвать жопы" детективам НАБУ. ВИДЕО

Как говорится на сайте РПЛ, нардеп сообщил, что готов поручиться за министра в случае его ареста, пишет Цензор.НЕТ. Политик убежден, дело против Омеляна - это политическое преследование, а не борьба с коррупцией.

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Ляшко также прокомментировал сообщение о расследовании в отношении него.

"У них нет никаких оснований, потому что я стараюсь жить честно. Но не исключаю, что такое может быть. Это расследование политически мотивировано - в связи с моим участием в президентских выборах. Покажите мне этого идиота, который будет фальсифицировать против меня - я их жопу порву на мальтийский крест", - заявил Ляшко.

Политик напомнил, что действия детективов НАБУ часто выходят за рамки закона и приличия, поэтому они не могут быть примером для других государственных служащих.

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Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.