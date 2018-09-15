 Волкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию". ВИДЕО

Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Перший.
"Убийство Захарченко подчеркивает, как важно то, чтобы в Донбассе сохранялся мир и безопасность", - сказал Волкер.
По его словам, пока российские силы и поддерживаемые ими сепаратисты будут оставаться на Донбассе, оккупация и жестокие действия будут продолжаться.
"Я также знаю, что, потому, что РФ контролирует эту территорию, несмотря на смерть Захарченко, не будет фундаментальных изменений в ситуации. У нас все еще есть ситуация, в которой Россия все еще контролирует эти силы, контролирует своих сторонников там. Из-за этого напряжение относительно Украины растет и конфликт продолжается", - подчеркнул спецпредставитель США.
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
Вон тот с палочкой.... - только что получил награду от Петра Лексеевича...
Петр Лексеевич, поздравляет оккупантов и путлер поздравляет оккупантов с победобесием - одни герои, одна победа...
И если есть, приложи фото Петра Лексеевича, как он поздравляет воинов УПА.... - я в гугле не нашел...
Табачник за деда сойдет? Вон борода какая шикарная....
Он и не отрицает, что Донбасс на территории Украины и видит, что это не гражданская война "внутри Украины"...
🤑
Меркель понятно зачем - не пустить амеров на юзовское месторождение.
А нам что за радость?
Благодаря Минским соглашениям экономика врага разрушается, благодаря этой отсрочке мир стал приходить к пониманию политики паРаши.
В чём печаль? В том, что за неделю больше погибнет, чем за 4 года, если только освободить территории, а не победить врага?
На востоке Украины стоят защитники мирной жизни в Украине и это надо наконец понять.
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
Слава Украине!...
Взяли и грохнули куриного покорителя Лондона .
Молодцы .
Ни разу не поверю , что это дело рук гузкогубого Турчинова . В попе у него не кругло такое делать .
У меня один вопрос - почему они заодно не грохнут и Лолиту ???
Ведь знают они , это вор и приспособленец , он губит Украину .
Наверное потому , что их это устраивает ...
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.