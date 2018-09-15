 Волкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию". ВИДЕО

Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Перший.

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"Убийство Захарченко подчеркивает, как важно то, чтобы в Донбассе сохранялся мир и безопасность", - сказал Волкер.

По его словам, пока российские силы и поддерживаемые ими сепаратисты будут оставаться на Донбассе, оккупация и жестокие действия будут продолжаться.

"Я также знаю, что, потому, что РФ контролирует эту территорию, несмотря на смерть Захарченко, не будет фундаментальных изменений в ситуации. У нас все еще есть ситуация, в которой Россия все еще контролирует эти силы, контролирует своих сторонников там. Из-за этого напряжение относительно Украины растет и конфликт продолжается", - подчеркнул спецпредставитель США.

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Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".