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Все про:Россия (70470) Донбасс (16969) Захарченко (738) Захарченко Александр (314) Волкер Курт (290)

 Волкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию". ВИДЕО

Смерть главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко не изменит ситуацию на Донбассе, ведь РФ контролирует эту территорию.

Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Перший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ

"Убийство Захарченко подчеркивает, как важно то, чтобы в Донбассе сохранялся мир и безопасность", - сказал Волкер.

По его словам, пока российские силы и поддерживаемые ими сепаратисты будут оставаться на Донбассе, оккупация и жестокие действия будут продолжаться.

"Я также знаю, что, потому, что РФ контролирует эту территорию, несмотря на смерть Захарченко, не будет фундаментальных изменений в ситуации. У нас все еще есть ситуация, в которой Россия все еще контролирует эти силы, контролирует своих сторонников там. Из-за этого напряжение относительно Украины растет и конфликт продолжается", - подчеркнул спецпредставитель США.

Также читайте: Преемник террориста Ташкента жалуется на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Источник: https://censor.net.ua/v3086390
 
   
 Топ комментарии
 
Это именно она (которая Дырявая Шлюпка)?
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Никогда и никому не позволяйте собой манипулировать! - Спектакль закончится, кукловоды останутся, а участь марионеток - пылиться на кладбище реквизита…
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Glory_to_Ukraine!VIDA! - советский солдат до сих пор живой....

Вон тот с палочкой.... - только что получил награду от Петра Лексеевича...

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так а чего ты сразу Пороха кинул .. кинь и путлера .. или ты друг путлера ? Добавить тебе фото путлера с дедыворовали ? ?
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Glory_to_Ukraine!VIDA! - давай.., добавляй....

Петр Лексеевич, поздравляет оккупантов и путлер поздравляет оккупантов с победобесием - одни герои, одна победа...
И если есть, приложи фото Петра Лексеевича, как он поздравляет воинов УПА.... - я в гугле не нашел...
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ты с темы не съезжай - фото путлера с дедами в студию ... с Порохом сами раберёмся .. без маск_лей
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Glory_to_Ukraine!VIDA! - такая пойдет?

Табачник за деда сойдет? Вон борода какая шикарная....
Волкер впевнений, що смерть Захарченка не вплине на ситуацію на Донбасі, оскільки "РФ контролює цю територію" - Цензор.НЕТ 1618
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Война не на Донбассе - война внутри Украины...
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" на Донбассе, ведь РФ контролирует эту территорию Источник: https://censor.net.ua/v3086390"

Он и не отрицает, что Донбасс на территории Украины и видит, что это не гражданская война "внутри Украины"...
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Это именно она (которая Дырявая Шлюпка)?
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да)))) это она наркоша .. шлюпка и тд.. всё в одном лице))
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" А на РАЙОНЕ" - Потап и Настя...Так и есть на РАЙОНЕ. Это из 90-х облаченное "волоей" - крякающих в избранность. Сами же ржут. Ничего такого особого. Кто первый выбрал - "кряк", тот и наверху. А пиплы и так все схавают.
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Ну,а при Обаме Меркель требовала что бы Украина провела выборы на территории ,которую контролирует РФ.
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А сколько раз власти Украины отказывались и говорили, что нельзя проводить выборы, пока не будет обеспечена безопасность и Меркель потом с этим согласилась?
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Ну и зачем Украине нужен этот цирк?
Меркель понятно зачем - не пустить амеров на юзовское месторождение.
А нам что за радость?
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Цирк в чём? Что малыми потерями выигрывается война?
Благодаря Минским соглашениям экономика врага разрушается, благодаря этой отсрочке мир стал приходить к пониманию политики паРаши.
В чём печаль? В том, что за неделю больше погибнет, чем за 4 года, если только освободить территории, а не победить врага?
На востоке Украины стоят защитники мирной жизни в Украине и это надо наконец понять.


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Чушь! Донбасс - это Украина и никакого "особо" статуса ему не требуется! А то что европейские БАРЫГИ готовы хуйлу за бабло задницу лизать это и без его причитаний всем известно.
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Так Волкер брехал, что непродление особого "статуса" позволит снять санкции с паРаши?
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ВСЕ политики БРЕШУТ (это их работа - врать) и преследуют узко корыстные интересы, лишь, той группы "с чьих рук кормятся"!
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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Чтоб Украине победить нужно запретить ЖАДНОСТЬ и СВЕРХПРИБЫЛЬ! Да, Вы издеваетесь, разве такое возможно в современном БАРЫЖНОМ МИРЕ!?
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Санька захерченко оказался одноразовой прокладкой Волкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию" - Цензор.НЕТ 4907
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Что это за государство, которое в лице своих проворовавшихся руководителей клянчит, чтобы ему дали денёг... чтобы его защитили... Кому нужно такое недогосударство?...
Слава Украине!...
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Молодцы америкосы .
Взяли и грохнули куриного покорителя Лондона .
Молодцы .
Ни разу не поверю , что это дело рук гузкогубого Турчинова . В попе у него не кругло такое делать .
У меня один вопрос - почему они заодно не грохнут и Лолиту ???
Ведь знают они , это вор и приспособленец , он губит Украину .
Наверное потому , что их это устраивает ...
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВолкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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