 Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщила советник Днепровского городского головы, и.о. заместителя городского головы Бориса Филатова Яника Мерило, передает Цензор.НЕТ.
В опубликованном видео Керсти Калюлайд говорит о важности роли людей, которые, подобно днепровцам, работавшим в парке вместе с ней, очищают замусоренную природу.
Отметим, Украина - одна из 150 стран-участников эко-движения World Cleanup Day. Идея движения родилась в Эстонии в 2008 году. Именно тогда 50 000 людей собрались для того, чтобы избавить страну от мусора за один день. История успеха эстонского дня уборки выросла в самую масштабную экологическую акцию во всем мире.
В 2018 году инициаторы планируют вывести на уборку 5% населения всей планеты. Волна уборок начнется в Новой Зеландии и закончится через 36 часов на Гавайях.
В Украине акция стартовала 15 сентября в 10:00.
Че, "тиМощенница" опять в портки тебе надристала?
это просто пример того, как далеко друг от друга оказались после распада совка мы и прибалты. особенно ментально.
а то шо петька, как другие - жлобобыдло, способное только с бюджета тырить да "межигорьи" строить, и так было известно
Потом все ржали над автокефалией украинской церкви, а это ребята, без преувеличения тектоническое, эпохальное событие. И вот она - автокефалия.
Перерезать ленточки - это не пиар , а достижения украинского народа и Президента !
не путайте народ с президентом...
"...эко-движения World Cleanup Day. Идея движения родилась в Эстонии в 2008 году. Источник: https://censor.net.ua/v3086373"
непонятно?
і Шевченко!!!111
і опше ти касаб!! каSSSSаб, ось так.!!!1
Слава там всем таким как финны и т.д.
Симо Хайхе слава!
субботник, партия, калсамол!!1
омерзение реальное. даже если это было украдено как и остальное у "прокл. бурж.".
Это как с серпом и молотом - в человека даже по отдельности эти орудия ("труд" тоже, удел рабов) работы, вызывают сперва отвращение.
о б*же)))
логику Вы не пропускал, вижу(смущается)