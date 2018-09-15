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Все про:Днепр_город (2492) Мерило (17) Кальюлайд Керсти (16)

 Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора. ВИДЕО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 сентября приняла участие в очищении городского парка в Днепре.

Об этом в Facebook сообщила советник Днепровского городского головы, и.о. заместителя городского головы Бориса Филатова Яника Мерило, передает Цензор.НЕТ.

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В опубликованном видео Керсти Калюлайд говорит о важности роли людей, которые, подобно днепровцам, работавшим в парке вместе с ней, очищают замусоренную природу.

Отметим, Украина - одна из 150 стран-участников эко-движения World Cleanup Day. Идея движения родилась в Эстонии в 2008 году. Именно тогда 50 000 людей собрались для того, чтобы избавить страну от мусора за один день. История успеха эстонского дня уборки выросла в самую масштабную экологическую акцию во всем мире.

Также читайте: "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд

В 2018 году инициаторы планируют вывести на уборку 5% населения всей планеты. Волна уборок начнется в Новой Зеландии и закончится через 36 часов на Гавайях.

В Украине акция стартовала 15 сентября в 10:00.

Источник: https://censor.net.ua/v3086373
 
 
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щас начнется - патрашенканеубираетулицысвеником, барыха!.... Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора - Цензор.НЕТ 1176
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не начнется - ведь сегодня шабат
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щас начнется - патрашенканеубираетулицысвеником, барыха!.... Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора - Цензор.НЕТ 1176
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Та насколько я знаю то у них всегда выходной .
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лучше барыгу в парки не пускать а то его охрана там насцыт в 100 раз больше чем барыга мусора насобирает. на зоне пусть барыги туалеты чистят, там им самое место.
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Ватниц из обезьянника тоже выпускать нельзя , опасно для окружающих 😂
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Привет, Док)
Че, "тиМощенница" опять в портки тебе надристала?
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по большому счёту - причём тут петька.....
это просто пример того, как далеко друг от друга оказались после распада совка мы и прибалты. особенно ментально.

а то шо петька, как другие - жлобобыдло, способное только с бюджета тырить да "межигорьи" строить, и так было известно
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была бы ленточка и барыга бы с эскортом подкатил
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Пусть бы отрезал ленточки, перевязывал ими мешки с мусором и относил куда скажут - работа как раз по его силам...
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Порошенко когда обещал безвиз , да ошибся по срокам, но вот он -без виз.
Потом все ржали над автокефалией украинской церкви, а это ребята, без преувеличения тектоническое, эпохальное событие. И вот она - автокефалия.
Перерезать ленточки - это не пиар , а достижения украинского народа и Президента !
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Перерезать ленточки - это не пиар , а достижения украинского народа и Президента !

не путайте народ с президентом...
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Ще одне "эпохальное событие" чекаємо- ціну на газ,хліб вже,плюс по сотні баксів боргу скоро на душу населення від МВФ!!Це сьогодні,а завтра...????А що лоб не перехрещений,так з голоду не помирати від цього!
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Барига , твій запоребриковий куратор , який грабував Украіну і продовжує лайном кидатися в сторону Президента , який послав ху***ла на ****** !!
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Апчета барига це той хто скупляє крадене.
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Когда-то и наши керманычи будут так добровольно поступать... После того, как сегодняшние поедут на принудительную сортировку мусора на полигонах...)))
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Вот это:

"...эко-движения World Cleanup Day. Идея движения родилась в Эстонии в 2008 году. Источник: https://censor.net.ua/v3086373"

непонятно?
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А вам, які обрали їх до влади, теж ганьба?
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мммм, а зате у нас є 2/3 чорнозему!!!!11
і Шевченко!!!111
і опше ти касаб!! каSSSSаб, ось так.!!!1
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Любое быдло должно быть гордо тем что блевало там, где ступала нога реального гражданина такой страны..... да неважно, такой в которой язык оккупанта вызывает....(минимум)(КАК) подозрение.
Слава там всем таким как финны и т.д. Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора - Цензор.НЕТ 5403
Симо Хайхе слава!
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А "наши нувориши" наверно ржут как кони перед овсом. ДА РАЗВЕ ЭТО ВИДАНО, ЧТОБЫ БЕЛЫЕ РУЧКИ ЛОПАТОЙ ПОРТИТЬ. "НАШИ" окремя ложки и вилки не чего в руки не берут окремя взяток!
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стыдно перед честными людьми, которые приезжают в нашу олигархическую коррупционную клоаку.
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Суботники это пережиток СССР .чтобы было чисто не нужно мусорить , а убирать нужно каждый день .
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да, мы хотел как раз .... даже смешно писать "обосрать совок".... єто как бі "облевать блевотину" Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора - Цензор.НЕТ 133
субботник, партия, калсамол!!1
омерзение реальное. даже если это было украдено как и остальное у "прокл. бурж.".
Это как с серпом и молотом - в человека даже по отдельности эти орудия ("труд" тоже, удел рабов) работы, вызывают сперва отвращение.
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жаль, Юлия Владимировна не успела на акцию в Днепр приехать.
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о б*же)))
логику Вы не пропускал, вижу(смущается)
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президенту Эстонии приятней мусор убирать, чем общаться с президентом барыгой
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Заметил странную закономерность - после революции 2004 - го года , гривна рухнула сразу в два раза , а проевропейское правительство Ющенко сразу начало брать миллиарды кредитов у МВФ ,после революции 2014-го года, была та же самая ситуация - гривна рухнула в три раза и опять куча кредитов МВФ и поднятие тарифов для населения .
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а стовбур з пінопласту з собою приперла чи Філатов своє віддав?
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А говорять що тільки українці їдуть за бугор працювати!!!І до нас приїздять...
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Вот я читаю комменты и размышляю: а кто из теперешних кандидатов "не барыга"? Разве что Вакарчук,так он у вас будет "певуном". Как со стороны,президент Порошенко достиг просто невероятных успехов в развитии Украины. Все остальные ваши кандидаты не только барыги, но ещё и предатели на зарплате у кремля.
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А то,что украинцы свинячат у себя,так это факт. И барыги тут не причём. Срать перестаньте у себя под ногами.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПрезидент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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