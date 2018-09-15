 Президент Эстонии Кальюлайд прилетела с визитом в Днепр и вышла на субботник по уборке мусора. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщила советник Днепровского городского головы, и.о. заместителя городского головы Бориса Филатова Яника Мерило, передает Цензор.НЕТ.

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В опубликованном видео Керсти Калюлайд говорит о важности роли людей, которые, подобно днепровцам, работавшим в парке вместе с ней, очищают замусоренную природу.

Отметим, Украина - одна из 150 стран-участников эко-движения World Cleanup Day. Идея движения родилась в Эстонии в 2008 году. Именно тогда 50 000 людей собрались для того, чтобы избавить страну от мусора за один день. История успеха эстонского дня уборки выросла в самую масштабную экологическую акцию во всем мире.

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В 2018 году инициаторы планируют вывести на уборку 5% населения всей планеты. Волна уборок начнется в Новой Зеландии и закончится через 36 часов на Гавайях.

В Украине акция стартовала 15 сентября в 10:00.