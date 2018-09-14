EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, За рубежом
  603  20
Все про:Италия (831) Маркив (20)

 Процесс над нацгвардейцем Маркивым в Италии затягивается - следующее заседание состоится 23 ноября. ВИДЕО

В итальянском городе Павия затягивается судебный процесс над украинским военным Виталием Маркивым, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода

На втором заседании по делу, которое состоялось 14 сентября, судья объявил о переносе даты суда на 23 ноября. Причиной такого решения стал вопрос о неготовности Украины как государства присоединиться к процессу. Министерство юстиции Украины сообщило итальянской стороне, что признает неправомерным процедуру вручения гражданского иска против Украины, с которым обратились журналистские организации Италии на предыдущем суде 6 июля.

Также читайте: По делу нацгвардейца Маркива в Италии назначены даты пяти судебных заседаний, - посол Перелыгин

Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За три года не найдено ни одного доказательства", - нардепы требуют освободить добровольца Маркива и наказать граждан Италии, воюющих против ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/v3086321
 
 
 Топ комментарии
 
Повністю сфабрикована і зініційована росією справа.
 показать весь комментарий
 
Проти нього висунуті абсурдні обвинувачення.
Начебто він чи будь-який інший військовий повинні були знати, що в районі бойових дій разом з терористами пересувається якийсь журналіст і саме тому вони не мають права стріляти у відповідь, щоб знешкодити знахабнілого ворога.
 показать весь комментарий
 
Була діаспора - під судом.
Свідомі люди, а не прості заробітчани.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що робить українська діаспора в Італії?
 показать весь комментарий
 
 
зарабатывает себе на покушать - вот как ни странно Процес над нацгвардійцем Марківим в Італії затягується - наступне засідання відбудеться 23 листопада - Цензор.НЕТ 7973 Процес над нацгвардійцем Марківим в Італії затягується - наступне засідання відбудеться 23 листопада - Цензор.НЕТ 6837
 показать весь комментарий
 
 
Була діаспора - під судом.
Свідомі люди, а не прості заробітчани.
 показать весь комментарий
 
 
шота я нихрена не понял - и чем этот беглый дядя заслужил такое
а прочие заробитчане - только поливание и клеймение - "а могли бы родине служить" на плантациях соевого сиятельства" Процесс над нацгвардейцем Маркивым в Италии затягивается - следующее заседание состоится 23 ноября - Цензор.НЕТ 9783
 показать весь комментарий
 
 
Повністю сфабрикована і зініційована росією справа.
 показать весь комментарий
 
 
Вооо оно че!!
Таньк Чорновольный палучил млад.летюхи(песня была -
младший лейтенант) и вазабнавил себья ЫкЫКсПердом
, ню , насчет минометов...😀
На курсахТ'анька взнала , шо " миномьот" єнто нє "міньєт" і нє "міньон",до того путала(ся)..
😎
 показать весь комментарий
 
 
К чему веду- убил с миномета... Ворога на своїй землі..
Та ,бля, ваще ощешуели- таку хєрню нести!!!
ШаКАЛадно , мля!!Сенцова-визволяємо, бійців,типу ЕГІЛ,
підралізації видаємо..
Відволікаємо увагу від 8000 .хх патріотів в наших буцегарнях!?
 показать весь комментарий
 
Проти нього висунуті абсурдні обвинувачення.
Начебто він чи будь-який інший військовий повинні були знати, що в районі бойових дій разом з терористами пересувається якийсь журналіст і саме тому вони не мають права стріляти у відповідь, щоб знешкодити знахабнілого ворога.
 показать весь комментарий
 
 
Головне, що Марків до мінометів немає стосунку, а вбили того журналіста саме з міномету?
 показать весь комментарий
 
 
"..вручения гражданского иска против Украины, с которым обратились журналистские организации Италии..."
Хтось може пояснити як це взагалі розуміти?
 показать весь комментарий
 
 
А что тут пояснять?
Итальянские журналисты незаконно пересекли границу, скорее всего вместе с Гиркиным.
Потому что тогда еще граница контролировалась Украиной,а Украина им нмчего не может предьявить потому что язык в попе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоПроцесс над нацгвардейцем Маркивым в Италии затягивается - следующее заседание состоится 23 ноября. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх