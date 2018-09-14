 Процесс над нацгвардейцем Маркивым в Италии затягивается - следующее заседание состоится 23 ноября. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода
На втором заседании по делу, которое состоялось 14 сентября, судья объявил о переносе даты суда на 23 ноября. Причиной такого решения стал вопрос о неготовности Украины как государства присоединиться к процессу. Министерство юстиции Украины сообщило итальянской стороне, что признает неправомерным процедуру вручения гражданского иска против Украины, с которым обратились журналистские организации Италии на предыдущем суде 6 июля.
Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.
Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.
Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.
Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.
16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.
Свідомі люди, а не прості заробітчани.
а прочие заробитчане - только поливание и клеймение - "а могли бы родине служить" на плантациях соевого сиятельства"
Таньк Чорновольный палучил млад.летюхи(песня была -
младший лейтенант) и вазабнавил себья ЫкЫКсПердом
, ню , насчет минометов...😀
На курсахТ'анька взнала , шо " миномьот" єнто нє "міньєт" і нє "міньон",до того путала(ся)..
😎
минье...минаметчица
Та ,бля, ваще ощешуели- таку хєрню нести!!!
ШаКАЛадно , мля!!Сенцова-визволяємо, бійців,типу ЕГІЛ,
підралізації видаємо..
Відволікаємо увагу від 8000 .хх патріотів в наших буцегарнях!?
Начебто він чи будь-який інший військовий повинні були знати, що в районі бойових дій разом з терористами пересувається якийсь журналіст і саме тому вони не мають права стріляти у відповідь, щоб знешкодити знахабнілого ворога.
Хтось може пояснити як це взагалі розуміти?
Итальянские журналисты незаконно пересекли границу, скорее всего вместе с Гиркиным.
Потому что тогда еще граница контролировалась Украиной,а Украина им нмчего не может предьявить потому что язык в попе.