 Процесс над нацгвардейцем Маркивым в Италии затягивается - следующее заседание состоится 23 ноября. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода

На втором заседании по делу, которое состоялось 14 сентября, судья объявил о переносе даты суда на 23 ноября. Причиной такого решения стал вопрос о неготовности Украины как государства присоединиться к процессу. Министерство юстиции Украины сообщило итальянской стороне, что признает неправомерным процедуру вручения гражданского иска против Украины, с которым обратились журналистские организации Италии на предыдущем суде 6 июля.

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Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

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Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.