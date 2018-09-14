EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Фоторепортаж
  913  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (4070) Львовщина (1506) СБУ (12805) следователь (99)

 Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

...
Майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не привлекать гражданина к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь полиции задержан на Днепропетровщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь полиции задержан на Одесчине на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3086282
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Учитесь НАБУ, если не хотите остаться без работы.А ещё лучше, вообще без проблем до пенсии, ловить торговцев гайками, с формулировкой "задержали шпиона перевозившего запчасти к межконтинентальным установкам"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСледователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх