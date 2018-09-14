 Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не привлекать гражданина к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.
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Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.