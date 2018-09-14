 Порошенко обратится с посланием к Раде 20 сентября, - Ирина Луценко. ВИДЕО

"Мы планируем на следующей неделе иметь очень активный четверг. Я назову основное, что будет в четверг. Мы ожидаем и будем слушать послание президента", - сказала она журналистам в пятницу на полях 15-го форума YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам И.Луценко, в следующий четверг планируется также голосование парламента за направление в Конституционный Суд (КС) проекта конституционных изменений относительно закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.

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Кроме того, она добавила, что намечено голосование за проект постановления комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия относительно порядка рассмотрения предостережений КС к законопроектам о внесении изменений в Основной закон в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

Вместе с тем представитель президента в Раде отметила, что в "Блоке Петра Порошенко" ожидают голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии.

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