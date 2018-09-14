 Порошенко обратится с посланием к Раде 20 сентября, - Ирина Луценко. ВИДЕО

"Мы планируем на следующей неделе иметь очень активный четверг. Я назову основное, что будет в четверг. Мы ожидаем и будем слушать послание президента", - сказала она журналистам в пятницу на полях 15-го форума YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам И.Луценко, в следующий четверг планируется также голосование парламента за направление в Конституционный Суд (КС) проекта конституционных изменений относительно закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.
Кроме того, она добавила, что намечено голосование за проект постановления комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия относительно порядка рассмотрения предостережений КС к законопроектам о внесении изменений в Основной закон в части отмены неприкосновенности народных депутатов.
Вместе с тем представитель президента в Раде отметила, что в "Блоке Петра Порошенко" ожидают голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии.
вместе с радой
Я вас умоляю... захочет ли четверг, чтоб вы его имели ... на следующей неделе?
Це якесь гіпертрофіруване жопозализування. Ми не в кацапії. Що там з антикорупційним судом з незалежними суддями?
Источник: https://censor.net.ua/n3086258
И надеется на то , что его переизберут .
Вероятно , это позорнейшая страница в истории Украины ...
В среду днем лидер партии «За життя» Вадим Рабинович на своей фб-странице выступил с заявлением, в рамках которого призвал всех игроков условно «оппозиционного поля» к объединению усилий «во имя спасения Украины». Обращаясь, прежде всего, к «Оппозиционному блоку». Уже через час (!) один из лидеров «ОБ» Сергей Левочкин ответил ему в своем «твиттере». Дескать, «мир, дружба, жвачка, даешь кооперацию». Удивительная оперативность, не правда ли?
Разумеется, весь этот публичный спектакль был разыгран с единственной целью - легитимизовать решение. Уже принятое. Освященное Банковой и благословленное Владимиром Путиным - так, во всяком случае, утверждают участники процесса. Решения, по результатам которого складывается следующая перспектива: президентство для Порошенко, премьерство для Бойко, широкая коалиция в будущем парламенте, спикерство для Виктора Медведчука (я сейчас не шучу) и - самое страшное - «мир на Донбассе» на условиях Кремля.
План продуман пошагово и готов к воплощению. «Але є одне але» - категорическое несогласие с ним «ахметовского» крыла «ОБ».
LB.ua разбирался в деталях.
Фото: opposition.org.ua
Рабинович на конференции Одесской областной организации Оппоблока, 26 марта, 2018.
Соня Кошкина , Шеф-редактор LB.ua
Начало раскола: «третий партнер» по фамилии Медведчук
«Нам дают третьего партнера. Медведчук его фамилия», - торжественно объявил соратникам по «ОБ» Юрий Бойко в январе 2017-го года, в очередной раз вернувшись из Москвы. Куда он летал и летает буквально как на работу.
Как известно, в 2014-м «ОБ» спешно создавался на обломках ПР и всего, что от нее осталось, как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент (почти как «Народный фронт» на условно «либеральном» поле). У «Оппоблока», получившего приличные 9,43%, имелись два основных акционера - группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракций: Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представляет «ахметовское» крыло, второй - «фирташевское». Вадим Новинский - уполномоченный от «ахметовцев» на всякого рода межпартийные переговоры. Сергей Левочкин - правая рука Юрия Бойко, имеющий, к тому же, давние дружеские отношения с главой государства Петром Порошенко.
Но зимой 2017-го вдруг выяснилось, что политическими активами нужно делиться с третьим партнером. Интенсивно навязываемым из Москвы, где всех украинских политиков, даже самых оголтелых адептов «русского мира», воспринимают как «хитрых хохлов», которые рано или поздно все равно предадут. С одним-единственным исключением, и имя этого исключения - Виктор Медведчук.
И если «фирташевцы» готовы были пойти на союз с Медведчуком «из любви к искусству», то «ахметовцы» - нет. Ради чего, собственно?
Так возникла идея «цивилизованного развода». «Оппоблок» готов был дробиться - уже даже названия для двух новых фракций придумали, лидеров определили. Как тут выяснилось, что прямое юридическое последствие дробления - аннулирование депутатских мандатов всех «оппоблоковцев». Всех до одного.
Фото: Макс Требухов
Рубрика: и «вместе невозможно, и врозь никак». Пыл пришлось унять, оставшись жить под одной крышей (единственный выбывший из рядов «ОБ» - Евгений Мураев, его исключили, благодаря чему он сохранил мандат).
Осенью того же 2017-го Нестор Шуфрич вошел в состав партии Вадима Рабиновича (и тогда еще Евгения Мураева) «За життя», стремительно набиравшей баллы за счет ТВ-активностей. Что, впрочем, не означает, что они капитализированы также в электоральном плане (сие важно, запомним данный момент, - С.К.).
В 2018-м в «За життя» вошел уже старший партнер Шуфрича Виктор Медведчук. К этому времени Евгений Мураев де-юре тут еще присутствует, но де-факто отходит на второй план, не понимая - после ссоры с Рабиновичем - ни роли своей в процессе, ни доли.
Кстати, о доле.
Если верить злым языкам, пятидесятипроцентный пакет партийных акций обошелся одному из видных новоприбывших членов в «червончик». Контроль за второй половиной приписывают Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу. «Принуждение Ахметова к миру»
В начале этой недели мы записывали для LB.ua большое интервью с господином Шуфричем. В рамках которого он, кроме прочего, приоткрыл детали переговоров между «ОБ» и «За життя». По его словам, со стороны последних наибольшую активность в диалоге проявлял сам Рабинович, а также Виктор Медведчук. При том, что у «ахметовских», как мы знаем, за межпартийные контакты отвечает Новинский, а взаимная нелюбовь Медведчука и «старых донецких» известна.
Фото: Газета.ру
И вот в среду синхронно публикуются «объединительные» призывы Рабиновича и Левочкина. Которые еще совсем недавно находились в фазе открытой взаимной войны компроматов.
База - договоренности, достигнутые Виктором Медведчуком и Сергеем Левочкиным. И якобы подтвержденные Юрием Бойко в ходе крайней его встречи с Путиным (которые у них происходят в последнее время чаще, чем у Ромео и Джульетты свидания). Суть договоренностей: союз Бойко-Левочкина и Рабиновича-Медведчука обеспечивает объединение условных «бело-голубых», консолидацию их электората и, как следствие - прохождение Бойко во второй тур. Где его встречает «главный борец против пророссийского реванша» Петр Порошенко. После чего - к парламентским - они совместно создают широкую коалицию, Бойкой получает премьерский пост, Медведчук - спикерский и так рулят страной.
Которая - и это главный возможный посыл для избирателей как «бело-голубых», так и Порошенко - получает мир на Донбассе. Правда, по факту - на условиях Путина, который с первого дня агрессии планировал вернуть оккупированные территории на правах широкой автономии. Перечеркнув любые попытки интеграции Украины на западном направлении.
План, повторяю, одобрен напрямую Путиным. Тут стоит отметить, что в ходе общения с рядом близких соратников Юрия Анатольевича, у вашей покорной слуги сложилось впечатление: Бойко искренне уверен, что «поймал Бога за бороду», с Путиным говорит будто бы на равных, более того - тот с ним якобы всерьез о чем-то договаривается.
Видимо, грустный опыт Януковича, ничему его не научил.
Вместе с тем, в ходе объективного рассмотрения, «план Бойко» обнаруживает минимум два изъяна.
Фото: Макс Левин
Первое - позиция Порошенко. Конечно, во втором туре Юрий Бойко - куда более предпочтительный для него оппонент, чем Юлия Тимошенко. Посему в среду, начитавшись фейсбука Рабиновича и твиттера Левочкина, на Банковой открывали все имеющиеся запасы шампанского. Однако новоявленной «бело-голубой коалиции» было бы крайне наивно полагать, что взамен на их согласие сыграть «двусторонку» на президентских, они действительно получат что-либо после победы Петра Алексеевича.
Следующий важный момент: категорически против объединения части «ОБ» и «За життя» выступают «ахметовцы». Акционеры группы и ее политические фронтмены узнали о происходящем… из СМИ. При том, что «фирташевские» давеча весело рапортовали Банковой: дескать, «ахметовцы» объединение поддерживает. Как самоуверенно сказал мне вечером четверга один из лидеров этой группы: «Куда они («ахметовские» в смысле, - С.К.) денутся?!».
Разумеется, подобный демарш пока еще партнеров по «ОБ» не на шутку вывел из себя лидера данного крыла, а также ближайших его соратников.
«Сергей Левочкин выступил с такими заявлением от своего лица, как народный депутат, заместитель соруководителя фракции (читай: Юрия Бойко, - С.К.) - отметил в среду в эксклюзивном комментарии LB.ua нардеп Вадим Новинский.
И еще: «итоговое решение должен принять съезд».
В комментарии Новинского главное читается между строк: с ними - «ахметовцами» - подобный кульбит не согласовывали.
Что, мягко сказать, не «по правилам», не говоря уж про понятия.
Фото: Макс Требухов
«План Левочкина-Рабиновича понятен. «Принуждение к миру» называется, - говорит один из топ-представителей «ахметовского крыла». - Задача: посредством нагнетания ситуации в элитах и СМИ создать условия, при которых мы не станем противиться выдвижению единого - от нашего фланга - кандидата в президенты Бойко. Левочкин и Банковая почему-то считают, что он имеет шансы выйти с Петром Порошенко во второй тур. Где, естественно, Порошенко его побьет. Зато на парламентских «фирташевцы» типа соберут дивиденды. Не говоря уж о стремлении Виктора Медведчука занять кресло спикера ВР. Вот только этому не бывать, никто еще нас через колено не ломал!», - резюмирует собеседник.
«Итоговое решение (об объединении - от кандидата в президенты до списка на парламентских, - С.К.) должен принять съезд», - корректно говорит Новинский. Прекрасно зная, что «ахметовцы» контролируют не только большинство фракции, но также большинство областных партийных организаций. Как производную - съезд.
«Ринат такое объ
Именно такой мрачный вывод можно сделать из сегодняшней статьи Сони Кошкиной на «ЛБ». обсуждение на ОРД,
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