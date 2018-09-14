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 Провокация в Азовском море: корабль оккупантов несколько раз совершал опасные маневры вблизи судна украинских пограничников. ВИДЕО

Корабль российских оккупантов несколько раз прошел на большой скорости в опасной близости к судну украинских пограничников в Азовском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники иденцифицировали корабль-провокатор как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст".

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Источник: https://censor.net.ua/v3086238
 
 
 Топ комментарии
 
пьянь вонючая. че с аборигенов взять?!
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Нужно было им фотошоп хутина показать
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и путина и медведчука и порошенко и муженко,всех своих друзей покажи
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их фамилии слишком известны,что бы их назвать
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Песня о ВМФ Украины:

Но забыли капитана два военных корабля, Потеряли свой фарватер и не помнят где их цель,
И осталась в их мозгах только сила и тоска, Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть или тонуть, Корабли без капитанов, капитан без корабля,
Надо заново придумать некий смысл бытия… Нафига?
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Наркоманский бред можно по всякому трактовать...
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100% кто бы подумал, что через 20 лет он сбудется в Украине.
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можно было дать очередь над головой,сразу бы поменяли курс в право
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Не поддаваться на провокации! Военного решения кризиса в Азовском море не существует!
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Так гарант буквально на днях усилил флот новой лодкой, и уверил, что благодаря этому больше провокаций и захватов судов в Азовском море не будет, что опят соврал ?
А тогда порохоботы на меня ой как накинулись, когда я написал что: "Деньги на ветер, она на ситуацию не повлияет никак"
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А чем бабайуля усилит Азов? своими ботоксными губенями? 😂
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у йуши б "ни один танк не выехал бы из казармы и никто не поднял бы оружие", святое писание от белого братства.
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Велосипедами з її політичної реклами.
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Ну коль Вам охота поговорить и будущем, то как вариант их можно потопить с летающих тарелок. Провокація в Азовському морі: корабель окупантів кілька разів здійснював небезпечні маневри поблизу судна українських прикордонників - Цензор.НЕТ 4787
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Так они от страху обосруться, а погранцам тогда русское дерьмо нюхать.
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Ну на абордаж не взяли и не потянули, это тоже чергова перемога.
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Без тебя никак. Вот ну никак ни на суше, ни на море.

Вот все, включая тебя, знают как надо, а почему-то есть, как есть.
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Потому что "Ленинская кузня" должна иметь заказы, а кроме бюджета там никто ничего в тридорога заказывать не будет.
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Поэтому тебя с твоими уникальными знаниями и решимостью четвертый год никак не дождутся ни в ВСУ, ни в ВМФ?
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радар есть наверное ,но как бы он помог,этот катер и так в зоне видимости
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В русских былинах всякие басурмане и прочие соловьи-разбойники всегда вначале кичатся силою, но потом в обязательном порядке получают по сусалах. Только лапотники ничего, окромя пропагандонских материалов, не читают.
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Верно, главный герой терпит-терпит, авось образумятся, а потом слезает с печи и развешивает всем люлей Провокация в Азовском море: корабль оккупантов несколько раз совершал опасные маневры вблизи судна украинских пограничников - Цензор.НЕТ 6051
И какую басню ни возьми, того же Крылова, облом ждет кацапов по всем статьям.
А поговорки. Даже это вот самое их любимое: "Кто с мечем к нам придет, от меча и погибнет."
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Не можу не погодитись, ось тільки в "руських былинах"
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Так і думав, що помітять. Згоден. В руських билинах. Мокшанські гортанні завивання не доречні.
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Нет предположил, только кацапы на его предположение положили.
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Ну хз это провокация или нет, так как это кацапы, могу предположить, что за штурвалом водила в дрова бухой и он просто так все время водит. Худоба, что с них взять
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Ну Климкин недели две будет сопли жевать, а потом в твиттере скажет - ай-я-я-й!!!
Пересечение курса в непосредственной близости - провокация.
Уже должны были посла вызвать и ноту вручить.
И в совбез ООН соответствующее заявление.
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Все они прекрасно понимают и знают, что лососнули тунца от "хохлов" на Донбассе. Вот и бесятся.
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Я в таких нервових ситуаціях сильно помиляюсь.Мода б і в приціл подивитись,а коли ще руки тремтять,то вибачейте,куди вже куля ляжуть.Наші мають занадто моцні нерви.
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А где находится суперсовременный рошеновский гребной флот с луками и стрелами на борту по цене американских авианосцев?
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все их провокации (демонстрация силы) основаны исключительно на безнаказанности ...
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нужно было засандалить им со всех стволов, что бы не понтовались больше.
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Нужно было всех цензоровских героев посадить на тот наш катер, ужо они бы кацапам удаль молодецкую показали бы ))) ох и крендели )))
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из них уже давно можно полк сформировать и на восток
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кацапня рукожопая под бояркой гоняет
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ашот-7 с баранами зовите на подмогу, если ничего сделать не можете.
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На носу Даша стоит , и где ее пулеметчик ? Как только начал бы прицеливаться кацапов резко попустило бы . Они борзые пока свою безнаказанность чувствуют , а как только понимают , что сей час отгебут , серут в штаны по полной.
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В Сирии, когда их американцы мочили, кацапы целую минуту еще пытались типа не сразу слиться.
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Повторю свою пропозицію:Здати в оренду НАТО під базу.Ще є варіант від Провокація в Азовському морі: корабель окупантів кілька разів здійснював небезпечні маневри поблизу судна українських прикордонників - Цензор.НЕТ 7597 Валерий Андреев 761e6ca0

зачем нато...сомалийским пиратам...
14.09.2018 15:3

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Так получится рашкинцы рассекают в территориальных водах Украины? А чего молчит наш говнокомандущий Пэдро!
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А спроси этих п#доров любителей посмотреть на соборы, зачем это сделали, пожмут плечами: а х#й его знает. Кацапский идиотизм.
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ничего необычного они так всегда выпендриваются хоть перед США своими самолётами тоже, турки раз не поняли такой манёвр на своей территории и сбили самолёт. Кстати сегодня первый катер проекта "кентавр" спустили в Киеве. Он мощнее чем "гюрза" по вооружению.
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по вооружению мангуст против кентавра просто нишо...
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Я так понял и те поржали и эти.Всем смешно было
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Україна сильніша і на провокації москалів не відповідає,
Провокації вчиняють не сповна розумом керівнтики, готують ситуацію, а потім провокують.
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Горящий пердак кацапокапитана придал этой лоханке такое ускорение.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПровокация в Азовском море: корабль оккупантов несколько раз совершал опасные маневры вблизи судна украинских пограничников. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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