Редактор Цензор.НЕТ 14.09.18 15:2414.09.18 15:26 Провокация в Азовском море: корабль оккупантов несколько раз совершал опасные маневры вблизи судна украинских пограничников. ВИДЕО Корабль российских оккупантов несколько раз прошел на большой скорости в опасной близости к судну украинских пограничников в Азовском море.Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники иденцифицировали корабль-провокатор как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст". Читайте также: 270 человек морского спецназа ГПСУ будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей, - Цигикал ... Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер врезался в опору моста. ВИДЕО Источник: https://censor.net.ua/v3086238 x Мне нравится
Но забыли капитана два военных корабля, Потеряли свой фарватер и не помнят где их цель,
И осталась в их мозгах только сила и тоска, Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть или тонуть, Корабли без капитанов, капитан без корабля,
Надо заново придумать некий смысл бытия… Нафига?
А тогда порохоботы на меня ой как накинулись, когда я написал что: "Деньги на ветер, она на ситуацию не повлияет никак"
Вот все, включая тебя, знают как надо, а почему-то есть, как есть.
И какую басню ни возьми, того же Крылова, облом ждет кацапов по всем статьям.
А поговорки. Даже это вот самое их любимое: "Кто с мечем к нам придет, от меча и погибнет."
Пересечение курса в непосредственной близости - провокация.
Уже должны были посла вызвать и ноту вручить.
И в совбез ООН соответствующее заявление.
зачем нато...сомалийским пиратам...
14.09.2018 15:3
п#доровлюбителей посмотреть на соборы, зачем это сделали, пожмут плечами: а х#й его знает. Кацапский идиотизм.
Провокації вчиняють не сповна розумом керівнтики, готують ситуацію, а потім провокують.