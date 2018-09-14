 Яценюк и Гройсман высказали готовность взять меня на поруки и внести залог, - Омелян. ВИДЕО

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, после заседания суда по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Это позорная история. Впервые в истории Украины имеем случай, когда министра ограничивают в выполнении своих государственных функций в поездках. Но это решение суда, которое мы будем уважать. Будем работать в новом формате", - прокомментировал Омелян решение суда о том, что он должен сдать все свои загранпаспорта.

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"Новая эпопея министра инфраструктуры, который будет звездой судовых телеэкранов и судебных рассмотрений начинается. С этим всех поздравляю", - добавил министр.

Он поблагодарил журналистов за внимание к делу, а также тех, кто пришел его поддержать.

"Хотел поблагодарить лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который высказал готовность, во время вчерашнего разговора, взять меня и на поруки, и внести залог, если надо. Ту же позицию озвучил премьер-министр Владимир Гройсман", - отметил Омелян.

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"Далее мы будем отстаивать свою точку зрения в досудебном рассмотрении, и потом в суде. Я убежден, что это дело не имеет права на существование. Это просто желание руководства НАБУ показать результаты своей работы перед заседанием на следующей неделе антикоррупционного комитета в парламенте Украины. Это должна была быть эффектная пиар-кампания, что первый министр Украины арестован НАБУ по обвинениям в незаконном обогащении со сроком заключения от 5 до 10 лет. И никто бы особо не разбирался, за что это, как это и когда это. Общестов просто хотели поставить перед фактом", - резюмировал он.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.