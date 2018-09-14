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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2442) суд (21323) Яценюк (7661) Гройсман (4304) Омелян (516) Богачук Олег (690)

 Яценюк и Гройсман высказали готовность взять меня на поруки и внести залог, - Омелян. ВИДЕО

Арсений Яценюк и Владимир Гройсман были готовы взять министра инфраструктуры Владимира Омеляна на поруки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, после заседания суда по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Это позорная история. Впервые в истории Украины имеем случай, когда министра ограничивают в выполнении своих государственных функций в поездках. Но это решение суда, которое мы будем уважать. Будем работать в новом формате", - прокомментировал Омелян решение суда о том, что он должен сдать все свои загранпаспорта.

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"Новая эпопея министра инфраструктуры, который будет звездой судовых телеэкранов и судебных рассмотрений начинается. С этим всех поздравляю", - добавил министр.

Он поблагодарил журналистов за внимание к делу, а также тех, кто пришел его поддержать.

"Хотел поблагодарить лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который высказал готовность, во время вчерашнего разговора, взять меня и на поруки, и внести залог, если надо. Ту же позицию озвучил премьер-министр Владимир Гройсман", - отметил Омелян.

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"Далее мы будем отстаивать свою точку зрения в досудебном рассмотрении, и потом в суде. Я убежден, что это дело не имеет права на существование. Это просто желание руководства НАБУ показать результаты своей работы перед заседанием на следующей неделе антикоррупционного комитета в парламенте Украины. Это должна была быть эффектная пиар-кампания, что первый министр Украины арестован НАБУ по обвинениям в незаконном обогащении со сроком заключения от 5 до 10 лет. И никто бы особо не разбирался, за что это, как это и когда это. Общестов просто хотели поставить перед фактом", - резюмировал он.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

14 сентября суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.

Источник: https://censor.net.ua/v3086234
 
 
 Топ комментарии
 
Хіба в цій країні можна когось наказати, якщо одні злодії беруть інших на поруки.
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Под залог Яценюка и Гройсмана - а за них много сейчас в ломбарде дают?)))
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Барыжная власть вовсю пользуется сложностями в реализации норм закона: у нее всегда «не хватает власти и полномочий», чтобы помочь народу, зато для реализации своих шкурных интересов всегда находятся и ресурсы и пробелы в законах...
🤑
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Под залог Яценюка и Гройсмана - а за них много сейчас в ломбарде дают?)))
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сами по себе они людишки так себе, копеек на 5 , но ведь забора на лярды нет , в прочем как и лярдов Яценюк і Гройсман висловили готовність взяти мене на поруки і внести заставу, - Омелян - Цензор.НЕТ 9872
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Дорог на десятки миллиардов тоже пока не видно.
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их просто невидно в баке ,они их еще в литр бензина загнали....
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В короткостроковій перспективі вже неліквід, але на сьогодні - прокатить.
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Это значит Яценюк и Гройсман "в доле"
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Хіба в цій країні можна когось наказати, якщо одні злодії беруть інших на поруки.
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а где у безработного яйценюка денежки на залог?
то ли дело гройцман....там теща-миллионерша... позычит....
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Та й донэчка у Велыкобрытании пидробляе...
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У Сєні гроші в банку,в якому він колись працював.Вистачило на Межигір'я.І зараз проценти набігають
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Свині рятують КОРИТО!!!
Де ж вони "харчєватьца" то будуть?!
🤑
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Барыжная власть вовсю пользуется сложностями в реализации норм закона: у нее всегда «не хватает власти и полномочий», чтобы помочь народу, зато для реализации своих шкурных интересов всегда находятся и ресурсы и пробелы в законах...
🤑
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Если докажут, что Омельян вор, все подельники которые хотели взять его на поруки должны сесть...
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я дико извиняюсь, но твой оптимизм граничит с шизофренией. Делай с этим что то.
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Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.(с)
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Ничего , скоро за вашу пархатость не дадут и ломаного гроша!
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Яценюк и Гройсман высказали готовность взять меня на поруки и внести залог, - Омелян

Раз Кроль с Гнойсманом впряглись, значит стопудово воровал.
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Бандитская группировка прикрывают друг друга
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Подельников слил, ай-яй-яй. Дурачек, теперь за твую жизнь никто не даст и ломаного гроша
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Это да, позорная история шо министра ограничивают в передвижениях случилась впервые, тут он прав.
А не случалось такой херни нигде потому, что в нормальных странах если министр попадает в суд - то он если не в отставку, то хотя бы в отпуск идёт.
А этому вообще похер.
Он собирается лететь в Брюссель и жать руки людям, которые будут знать о том, что он вор.
И для него это нормально, он не понимает, почему им будет неприятно.
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Одно, абсолютно честное кодло. Мрази!
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разводить лохов:
предвыборные распри между "НФ" и "БПП" переведены на поле "имитации борьбы с коррупцией", карманное НАБУ и ГПУ готово выполнить любой заказ.
Омельян по прежнему остается министром "фронтовиков", "БПП" против ...
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ГыыЫЫЫ...Жоден цуцен шаКАЛадотрольний зараз і не тявкне
за цих сраних персоналій...
Якщо варофффка, таді ОЙЦ!!
🤑
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"Авторитетные люди за тебя подписались, вор ты уважаемый" (с)
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Честные аристо хотят спасти другого честного аристо .
Это так есстественно !
Ведь это не то , что одно ворьё пытается своего спасти подельника ! Хотя , если честно , этому вору ничего и не угрожает . Во всяком случае , в Украине .
Но это так благородно !
Я просто размяк душой ...
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где секта свидетелей рэформ？шо они скажут про пэтиных фаворитов
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Высказали готовность одни, а заявы написали совсем другие. Шото Омелян явно себе цену сложить не может.
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Скажи мені хто тебе бере на поруки, і я скажу хто ти. А чому так вийшло, що прем'єр-міністри України настільки неавторитетні люди? Тому що нероби.
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И откуда у них Кроля и Гроси, слуг народа,такие деньжища. Наверное из госбюджета взяли в вечное пользование.
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всех вместе надо в клетку и при том одну пожизненно и с конфискацией, и пусть там друг друга на поруки берут
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯценюк и Гройсман высказали готовность взять меня на поруки и внести залог, - Омелян. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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