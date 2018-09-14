 Яценюк и Гройсман высказали готовность взять меня на поруки и внести залог, - Омелян. ВИДЕО

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, после заседания суда по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это позорная история. Впервые в истории Украины имеем случай, когда министра ограничивают в выполнении своих государственных функций в поездках. Но это решение суда, которое мы будем уважать. Будем работать в новом формате", - прокомментировал Омелян решение суда о том, что он должен сдать все свои загранпаспорта.
"Новая эпопея министра инфраструктуры, который будет звездой судовых телеэкранов и судебных рассмотрений начинается. С этим всех поздравляю", - добавил министр.
Он поблагодарил журналистов за внимание к делу, а также тех, кто пришел его поддержать.
"Хотел поблагодарить лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который высказал готовность, во время вчерашнего разговора, взять меня и на поруки, и внести залог, если надо. Ту же позицию озвучил премьер-министр Владимир Гройсман", - отметил Омелян.
"Далее мы будем отстаивать свою точку зрения в досудебном рассмотрении, и потом в суде. Я убежден, что это дело не имеет права на существование. Это просто желание руководства НАБУ показать результаты своей работы перед заседанием на следующей неделе антикоррупционного комитета в парламенте Украины. Это должна была быть эффектная пиар-кампания, что первый министр Украины арестован НАБУ по обвинениям в незаконном обогащении со сроком заключения от 5 до 10 лет. И никто бы особо не разбирался, за что это, как это и когда это. Общестов просто хотели поставить перед фактом", - резюмировал он.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.
то ли дело гройцман....там теща-миллионерша... позычит....
Де ж вони "харчєватьца" то будуть?!
🤑
🤑
🤣🤣
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.(с)
Раз Кроль с Гнойсманом впряглись, значит стопудово воровал.
А не случалось такой херни нигде потому, что в нормальных странах если министр попадает в суд - то он если не в отставку, то хотя бы в отпуск идёт.
А этому вообще похер.
Он собирается лететь в Брюссель и жать руки людям, которые будут знать о том, что он вор.
И для него это нормально, он не понимает, почему им будет неприятно.
предвыборные распри между "НФ" и "БПП" переведены на поле "имитации борьбы с коррупцией", карманное НАБУ и ГПУ готово выполнить любой заказ.
Омельян по прежнему остается министром "фронтовиков", "БПП" против ...
за цих сраних персоналій...
Якщо варофффка, таді ОЙЦ!!
🤑
Это так есстественно !
Ведь это не то , что одно ворьё пытается своего спасти подельника ! Хотя , если честно , этому вору ничего и не угрожает . Во всяком случае , в Украине .
Но это так благородно !
Я просто размяк душой ...