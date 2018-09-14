 "Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).
"Донбасс никто и никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках минских, не-минских соглашений, но в рамках некой федерализации. Поэтому он совершенно был никому не нужен. Его просто тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга Владислава Юрьевича Суркова", - заявил Гиркин.
...
"русская" околица происходит от карельск. okollisa, волость от карел. volost, фин. volosti, округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga, деревня от вепс. deruun, deron, derevn, погост от вепс. рagast и карелс. pogostu, поселок от карельск. posolku, гряда от карельск. kriadu(a), капуста от карел-финск. kapustahuuhta, нива от карел-финск. niiva, огород от карел. ogrodu и коми akgarod, пусто, пустошь от карел. puustos и вепс., puust, усадьба от карел. и коми usat'bu, участок от карл. ucuasku, поляна от карел. pluanu, роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta, тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur, канава от карел. kanoava, konuava, пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu, брод от карел. brodu и коми brwdu, верста от коми vers и карел. virsta, путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии путин), телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei, тропа от карел. troppu и коми trioppu, крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka, волок от коми vwlek, vwlwk, место от карел.и коми mesta, кряж (крутой берег) от вепс.krlz, krez, омут от коми-карел. omutta, плешь от карел. plesatti, родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka, бугор от карел. buguriccu и т.д. и т.д
https://zloy-odessit.livejournal.com/2504004.html
Кажется суд ООН то же в Гааге?
Пока всех этих гиркиных не вызывают ни в один суд.Хотя они во всех СМИ только и делают что дают показания.
Может эти оба суда такие же как печерские.
тявкает что можно = тявкает что можно
ублюдок = ублюдок
В чем проблема чтобы этих двух выродков показать как то что "там такого говна много"?
Или ты подумал что я не различаю "грязнорабочего" террориста и "петуха-террориста в Думе(нелегитимной)"?
Сейчас вбрасывает на предмет поиска козла отпущения.
Потом вбросит еще для какой-то надобности.
Надеется, что никому не понадобится его убирать.
Но если банда скажет: "в морг", то никуда не денется.
начал понимать что ему светит за убийства людей
и как свидетелю светит еще больше
но метаться поздно
и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
Гиркин же знает что ему позволяют кукарекать ибо.....
ну ладно. ЦРУ когда-то сказало что "не имело понятия что РФ атакует Крысм". Все!
Это просто значит что реализуется какой-то сценарий. Смешные потуги и высеры лавровых-захаровых рассчитаны тупо на то чтобы посмеяться. Как и, между прочим, танцы Трампа - такой дурак никогда бы не стал даже уборщиком в офисе партии. Видно что к зиме будет очередной виток каких-то событий, которые спокойно уложатся в общий поток, но тем не менее развернут мировую политику в заданный ранее(гораздо ранее) вектор.
(ищет где там адрес агентства Страт.Фор, но случайно публикует здесь, затем стреляется с мыслью "бл., да тут же стереть коммент то можнооооо")
https://glavnoe.ua/news/n311599-gennadij_boldyr_tovarisch_pobyval_na_okkupirovannoj_chasti_luganschiny
Об милионах убитых укропских солдатах...
Об десятках сбитых вами самолетов и нло правого сектора...
Об найомниках из Блек Вота...
Об афро поляках
Ничего там не свято!
Это русская "вата".
Это рожи кривые.
Это земли пустые.
Царь, бояре, холопы.
Триста лет до Европы!
Мат, фанфурик, кресты.
Загребущи персты.
Бездорожье, тоска.
Гробовая доска.
Что-то ноет жалейка.
В дырах вся телогрейка.
Зенки злы, вороваты...
Это скрепная "вата"!
14.12.14г.
6.1.1. Туманное будущее Украины
Ключевой страной, вокруг, которой продолжится проти-
воборство России и Запада на постсоветском пространстве
будет Украина. Запад будет стремиться превратить Украину
в антироссийское государство, которое будет не только сдер-
живать влияние России в Восточной Европе, но и служить
тараном по разрушению самой России. До сих пор Москве
удавалось сдерживать антироссийскую активность Киева, не
допуская ее перенесения на собственно российскую террито-
рию, однако, нельзя дать гарантий, что этого не произойдет в
дальнейшем.
Более того, Украина продолжает выполнять функции сдер-
живания России. Она отвлекает на себя определенную часть рос-
сийских военных и экономических ресурсов, затрудняет действия
России в отношении Молдовы и Приднестровья, поддерживает
любые антироссийские действия на постсоветском пространстве,
засылает диверсантов и террористов в Крым, проводит последова-
тельную антироссийскую деятельность на международной арене,
ведет против России информационную войну. Но главное, Киев
препятствует воссоединению русской нации, так как продолжает
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контролировать значительные территории, где проживает русское
население.
Без кардинального решения украинского вопроса, Москве
будет затруднительно реализовать полноценный интеграцион-
ный проект на постсоветском пространстве. А решение украин-
ского вопроса таким образом, чтобы исчезла угроза безопасности
России, возможно только в случае, если Украина распадется на
ряд государственных образований. Однако, при пассивной пози-
ции российского руководства, Украина до 2025 года, скорее всего,
сохранит свою целостность, хотя можно допустить расширение
контроля ДНР и ЛНР на всю территорию бывших Донецкой и
Луганской областей.
В то же время, экономическая ситуация на Украине продол-
жит ухудшаться. Устойчивость киевского режима будет поддер-
живаться за счет экономической помощи со стороны Запада,
прежде всего, Евросоюза и Германии. В Киеве возможна серия
государственных переворотов или смены власти мирным путем.
Однако это не приведет к победе пророссийских сил. Украина не
сможет существенно укрепить свою армию, но информацион-
ная война с ее стороны в отношении России будет продолжаться.
Продолжится и война на Донбассе, а также попытки осуществле-
ния диверсионно-террористических акций в Крыму. Возможно
также, что «автономные» от Киева вооруженные группы попы-
таются начать диверсионную войну в приграничных российских
регионах.
В период после 2025 года социально-экономическое положе-
ние Украины ухудшиться настолько, что произойдет масштабная
политическая дестабилизация, а за ней начнется процесс развала
страны. Какое-то время киевский режим будет поддерживать
видимость единства путем ужесточения репрессий и террора.
Однако объективные процессы рано или поздно возьмут свое.
К 2050 году единая Украина перестанет существовать. Однако
темпы и формы ее распада, а также его результаты во мно-
гом будут зависеть от активных действий Москвы. Чем дольше
будет продолжаться процесс разложения киевского режима, тем
254 Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки
по странам и регионам
больший ущерб он сможет нанести российским национальным
интересам. И хотя этот ущерб не будет критическим с точки
зрения выживания самой России, он существенно затормозит
поступательное развитие нашей страны и рост ее международ-
ного влияния.
Наибольший ущерб для российских интересов возникнет в
случае самопроизвольного и бесконтрольного распада Украины.
В этом случае ситуация на пространстве Украины может
превратиться в аналог нынешних, Сирии или Афганистана.
Поэтому более предпочтительно, если бы Москва выступила в
качестве медиатора между украинскими региональными эли-
тами, подталкивая их в русло «цивилизованного развода», а не
войны всех против всех. Определенный опыт такого посред-
ничества Россия уже приобрела в ходе урегулирования сирий-
ского конфликта, обеспечивая перемирия в различных «зонах
деэскалации».
Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения россий-
ских интересов стал бы контролируемый распад Украины на
несколько государственных образований - условно пророс-
сийскую Новороссию с выходом к Приднестровью, Галицию и
собственно Украину. Это позволило бы в период до 2050 г. осу-
ществить постепенную интеграцию большей части бывших укра-
инских территорий в пророссийский региональный блок. Часть
из них, такие как Донецкая, Луганская и Харьковская области,
скорее всего, присоединятся к России. Запорожская, Херсонская,
Днепропетровская, Николаевская и Одесская области образуют
республику Новороссия, которая станет членом Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области
либо образуют Галицийскую республику, либо будут погло-
щены Польшей. Так или иначе, они окажутся под контролем
германского регионального блока в лице сохранившегося ЕС,
либо в другой форме. Закарпатская область с преимущественно
русинским населением образует собственное государство под
российским протекторатом, либо будет растащена соседями.
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Оставшаяся часть Украины либо сохранит единство, либо
также распадется на несколько частей. Однако, даже если эта
часть Украины сохранит целостность, она будет уже гораздо
более слабым государством. Она не только не сможет наносить
России существенный вред, но рано или поздно окажется под
российским влиянием.
а сепары думали те им щаз бабла насыпят
насыпят они им, держи карман шире