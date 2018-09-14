 "Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

"Донбасс никто и никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках минских, не-минских соглашений, но в рамках некой федерализации. Поэтому он совершенно был никому не нужен. Его просто тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга Владислава Юрьевича Суркова", - заявил Гиркин.

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