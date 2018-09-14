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 "Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Донбасс не нужен московским кураторам и начиная с 2014 года захваченные российскими наемниками территории просто разграбляются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

"Донбасс никто и никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках минских, не-минских соглашений, но в рамках некой федерализации. Поэтому он совершенно был никому не нужен. Его просто тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга Владислава Юрьевича Суркова", - заявил Гиркин.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

Источник: https://censor.net.ua/v3086225
 
   
 Топ комментарии
 
это все ерунда.. главное что дамбас бамбас никто на калени не поставил.
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Этот питор-гиркин, что-то невеселый совсем..
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Русские = это варвари и этим все сказано. Убивать и грабить вот их смысл жизни.
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И правильно делаешь. Гиркин - мокша или угро-фин. Собственноо как и ты. В целом вы московиты или россияне, но не русские.
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Save Ukraine, у меня счас заканчивается абонемент на гугл А быркин точно еврей??
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Да, много статей есть на эту тему про него.
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Также как есть много статей о его службе на ФСБ
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Kristobal Juan гиркин еврей,мокша это и есть угрофинский народ,тебе бы в школе еще поучиться хотя бы до 8 класса,что бы не тупил
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Не тут вы оба не правы. Вот в Украине живут украинЦы, в Америке - американЦы и т. д., тогда в россие живут - РОСИЯНЦЫ, ну или по полному названию, российская федерация - ФЕДЕРАСТЫ. Ну а если идти дальше, то в старословянском буквы "Ф" вообще не было, а была буква "П" (имя Филип, звучало как Пилип, как впрочем и сейчас в украинском языке), то тогда вообще все сходится, и народ насиляющий россию, нужно называть ПЕДЕРАСТЫ. "Донбас московським кураторам не потрібен. Його тупо грабували під керівництвом Суркова", - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 8179
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Ну у дыркина глаза не узкие. Помахивает на северный тип европейцев (как литовцы, Латыши, эстонцы, белорусы, Украинцы). В википедии инфо о том, что это чмо не русский - не написано. Хоть и глаз не узкий, но он рюзкий.
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Гиркин еврей. Погугли. Он с евреем Путиным в одной связке.
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С каких пор косоглазая карельская коми Хуйло стало евреем, ты совсем ебанулся?
"русская" околица происходит от карельск. okollisa, волость от карел. volost, фин. volosti, округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga, деревня от вепс. deruun, deron, derevn, погост от вепс. рagast и карелс. pogostu, поселок от карельск. posolku, гряда от карельск. kriadu(a), капуста от карел-финск. kapustahuuhta, нива от карел-финск. niiva, огород от карел. ogrodu и коми akgarod, пусто, пустошь от карел. puustos и вепс., puust, усадьба от карел. и коми usat'bu, участок от карл. ucuasku, поляна от карел. pluanu, роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta, тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur, канава от карел. kanoava, konuava, пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu, брод от карел. brodu и коми brwdu, верста от коми vers и карел. virsta, путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии путин), телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei, тропа от карел. troppu и коми trioppu, крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka, волок от коми vwlek, vwlwk, место от карел.и коми mesta, кряж (крутой берег) от вепс.krlz, krez, омут от коми-карел. omutta, плешь от карел. plesatti, родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka, бугор от карел. buguriccu и т.д. и т.д
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Этот питор-гиркин, что-то невеселый совсем..
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от огиркин столько наговорил за эти годы,что кажется что его сбу давно завербовала ) Постоянно палит русню, заслужил на мгновенную, безболезненную кончину.
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Дыркин знает: ,,В кофе Сепар и Ветерок не ходить, в лифт не ходить, в кабинет не входить, никаму не родуводить, на машине перед свадьбой не кататься, чая с попами и грушниками фебешнкиами не пить. " после таких ,,не" можно свихнуться. "Донбас московським кураторам не потрібен. Його тупо грабували під керівництвом Суркова", - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3148
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Курируется какими-то спец-службами казламордии, злой одессит предполагает, что ФСБ
https://zloy-odessit.livejournal.com/2504004.html
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В какой именно Гааге?
Кажется суд ООН то же в Гааге?
Пока всех этих гиркиных не вызывают ни в один суд.Хотя они во всех СМИ только и делают что дают показания.
Может эти оба суда такие же как печерские.
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Пока у хыйла чемодан с кнопкой и нету гражданской войн на рабссии, Гаага будет отдыхать. А после гражданской войны и после того, когда хыйло потеряет чемодан с кнопкой, Гаага будет работать 24 часа в день и 8 дней в неделю без перекура.
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пес режима = пес режима
тявкает что можно = тявкает что можно
ублюдок = ублюдок
В чем проблема чтобы этих двух выродков показать как то что "там такого говна много"?
Или ты подумал что я не различаю "грязнорабочего" террориста и "петуха-террориста в Думе(нелегитимной)"?
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они разное и по-разному говорят ... "Донбас московським кураторам не потрібен. Його тупо грабували під керівництвом Суркова", - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 1341, хИркин напрямую "мочит" пУтлера" - это в то в пЭдерации, и о цАре..
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Про карлика он ни разу ничего не тявкнул.
Сейчас вбрасывает на предмет поиска козла отпущения.
Потом вбросит еще для какой-то надобности.
Надеется, что никому не понадобится его убирать.
Но если банда скажет: "в морг", то никуда не денется.
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что то этот евргейский мальчик гиркин

начал понимать что ему светит за убийства людей

и как свидетелю светит еще больше

но метаться поздно
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О, прозрел даун. Это было ясно еще с начала оккупации.
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Донбасс грабили под руководством Ахметова,а уже потом его кремлёвские друзья.
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а Ахметов кто, разве не кремлевский друг?
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Швидше, Донбас грабили за допомогою ставленика кремля Ахметова. І почали це робить після того, як Кучма за вимогами того ж Кремля вижив з України Лазаренко.
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Он не проголодался от таких речей? А то место в каХФэ уже заказали!
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Русские = это варвари и этим все сказано. Убивать и грабить вот их смысл жизни.
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это все ерунда.. главное что дамбас бамбас никто на калени не поставил.
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Орали вы до исступленья
и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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Да и до сих пор кормят Украину, я уже объелся.
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Не жадничай, дай еще и крысчанам немногА... "Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 2099
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Ну а ти їм активно допомагав, а як відсунули від корита заспівав іншу пісню....
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Владислав Сурков полностью сменил ФИО, родился в Чечне, настоящее ФИО Асламбек Андарбекович Дудаев.
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вот те раз, а мы думали там Сингапур с Гонконгом построить хотели
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ага. и каждому дамбасянену резак подарить для порезки металла.
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ну а как же, Гонконг без этого не построишь
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доо, триллионы сотен нефти награбили бл.
Гиркин же знает что ему позволяют кукарекать ибо.....
ну ладно. ЦРУ когда-то сказало что "не имело понятия что РФ атакует Крысм". Все!
Это просто значит что реализуется какой-то сценарий. Смешные потуги и высеры лавровых-захаровых рассчитаны тупо на то чтобы посмеяться. Как и, между прочим, танцы Трампа - такой дурак никогда бы не стал даже уборщиком в офисе партии. Видно что к зиме будет очередной виток каких-то событий, которые спокойно уложатся в общий поток, но тем не менее развернут мировую политику в заданный ранее(гораздо ранее) вектор.
(ищет где там адрес агентства Страт.Фор, но случайно публикует здесь, затем стреляется с мыслью "бл., да тут же стереть коммент то можнооооо")
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Это только донбасята не понимали и не понимают по сей день, что их использовали.
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" Мы отсюда уйдем. Но до того как уйдем, разрушим и уничтожим здесь все. Эта земля станет мертвой. Это наша единственная цель! " (с)

https://glavnoe.ua/news/n311599-gennadij_boldyr_tovarisch_pobyval_na_okkupirovannoj_chasti_luganschiny

"Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 2376
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Да...помним мы ваши отчеты сказки Игрь Ываныч)))
Об милионах убитых укропских солдатах...
Об десятках сбитых вами самолетов и нло правого сектора...
Об найомниках из Блек Вота...
Об афро поляках
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Путин еврей. Когда от евреев кому хорошо было?
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Друже, а можно якось цю гидку пику якоюсь какашкою замалювати, бо нудить від цього епла!!))
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Когда от жидов-олигархов хорошо было?
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кожен з цих калорадських хробаків як що не здохнуть до Гааги, з зашморгом на шиї будуть верещати - "нівінаватая я он сам прішол"
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эти гнилодыркины будут шастать по воле еще и блеять до того времени пока по дамбасу будут скакадь не наказанными дамбасяне.
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Еврейская обойма - евреи путин, иркин, Захарченко, Пушилин, Леня который в ЛНР сейчас. Это еврейское гетто для русских, а не русский мир.
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Это не показатель. в Украине вообще винницкий юденрат у власти. Хотя результаты такие же их деятельности как и у их соплеменников на дамбасе.
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Мабуть прийшов час для цього опудала увійти до ліфту, зайти по вітру до сепара... ))
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Там пора не скорую вызывать. Там пришло время перековать шахты на психушки. И це безперечно!
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Пусть этот урод Гикин рассажет, что именно он открыл ящик Пандроы под назваием Донбас. Еслибы не его захват ментов в Краматорске и Славянске, где начали разавать оружие буховым босякам, то сегодня там был порядок.
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я знову ж, в 2289-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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И даже после этого быдло не признает как их поимели и во всём будет винить Турчинова с правосеками.
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Оказывается население Донбасса, позвало Русский мир, чтобы его тупо грабили под руководством Суркова. После таких признаний берет сомнение, что у жителей Донбасса есть клепка в голове.
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Донбас надіявся,що путін їм відкриє краник з безкоштовним газом.Тобто прикладе до грудей і скаже:смокчіть, мої дорогі.
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***
Ничего там не свято!
Это русская "вата".
Это рожи кривые.
Это земли пустые.
Царь, бояре, холопы.
Триста лет до Европы!
Мат, фанфурик, кресты.
Загребущи персты.
Бездорожье, тоска.
Гробовая доска.
Что-то ноет жалейка.
В дырах вся телогрейка.
Зенки злы, вороваты...
Это скрепная "вата"!

14.12.14г.
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Вот что пишут российские аналитики Центра военно-политических исследований МГИМО о Украине в монографии МИР В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ

6.1.1. Туманное будущее Украины
Ключевой страной, вокруг, которой продолжится проти-
воборство России и Запада на постсоветском пространстве
будет Украина. Запад будет стремиться превратить Украину
в антироссийское государство, которое будет не только сдер-
живать влияние России в Восточной Европе, но и служить
тараном по разрушению самой России. До сих пор Москве
удавалось сдерживать антироссийскую активность Киева, не
допуская ее перенесения на собственно российскую террито-
рию, однако, нельзя дать гарантий, что этого не произойдет в
дальнейшем.
Более того, Украина продолжает выполнять функции сдер-
живания России. Она отвлекает на себя определенную часть рос-
сийских военных и экономических ресурсов, затрудняет действия
России в отношении Молдовы и Приднестровья, поддерживает
любые антироссийские действия на постсоветском пространстве,
засылает диверсантов и террористов в Крым, проводит последова-
тельную антироссийскую деятельность на международной арене,
ведет против России информационную войну. Но главное, Киев
препятствует воссоединению русской нации, так как продолжает
Глава VI 253
контролировать значительные территории, где проживает русское
население.
Без кардинального решения украинского вопроса, Москве
будет затруднительно реализовать полноценный интеграцион-
ный проект на постсоветском пространстве. А решение украин-
ского вопроса таким образом, чтобы исчезла угроза безопасности
России, возможно только в случае, если Украина распадется на
ряд государственных образований. Однако, при пассивной пози-
ции российского руководства, Украина до 2025 года, скорее всего,
сохранит свою целостность, хотя можно допустить расширение
контроля ДНР и ЛНР на всю территорию бывших Донецкой и
Луганской областей.
В то же время, экономическая ситуация на Украине продол-
жит ухудшаться. Устойчивость киевского режима будет поддер-
живаться за счет экономической помощи со стороны Запада,
прежде всего, Евросоюза и Германии. В Киеве возможна серия
государственных переворотов или смены власти мирным путем.
Однако это не приведет к победе пророссийских сил. Украина не
сможет существенно укрепить свою армию, но информацион-
ная война с ее стороны в отношении России будет продолжаться.
Продолжится и война на Донбассе, а также попытки осуществле-
ния диверсионно-террористических акций в Крыму. Возможно
также, что «автономные» от Киева вооруженные группы попы-
таются начать диверсионную войну в приграничных российских
регионах.
В период после 2025 года социально-экономическое положе-
ние Украины ухудшиться настолько, что произойдет масштабная
политическая дестабилизация, а за ней начнется процесс развала
страны. Какое-то время киевский режим будет поддерживать
видимость единства путем ужесточения репрессий и террора.
Однако объективные процессы рано или поздно возьмут свое.
К 2050 году единая Украина перестанет существовать. Однако
темпы и формы ее распада, а также его результаты во мно-
гом будут зависеть от активных действий Москвы. Чем дольше
будет продолжаться процесс разложения киевского режима, тем
254 Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки
по странам и регионам
больший ущерб он сможет нанести российским национальным
интересам. И хотя этот ущерб не будет критическим с точки
зрения выживания самой России, он существенно затормозит
поступательное развитие нашей страны и рост ее международ-
ного влияния.
Наибольший ущерб для российских интересов возникнет в
случае самопроизвольного и бесконтрольного распада Украины.
В этом случае ситуация на пространстве Украины может
превратиться в аналог нынешних, Сирии или Афганистана.
Поэтому более предпочтительно, если бы Москва выступила в
качестве медиатора между украинскими региональными эли-
тами, подталкивая их в русло «цивилизованного развода», а не
войны всех против всех. Определенный опыт такого посред-
ничества Россия уже приобрела в ходе урегулирования сирий-
ского конфликта, обеспечивая перемирия в различных «зонах
деэскалации».
Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения россий-
ских интересов стал бы контролируемый распад Украины на
несколько государственных образований - условно пророс-
сийскую Новороссию с выходом к Приднестровью, Галицию и
собственно Украину. Это позволило бы в период до 2050 г. осу-
ществить постепенную интеграцию большей части бывших укра-
инских территорий в пророссийский региональный блок. Часть
из них, такие как Донецкая, Луганская и Харьковская области,
скорее всего, присоединятся к России. Запорожская, Херсонская,
Днепропетровская, Николаевская и Одесская области образуют
республику Новороссия, которая станет членом Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области
либо образуют Галицийскую республику, либо будут погло-
щены Польшей. Так или иначе, они окажутся под контролем
германского регионального блока в лице сохранившегося ЕС,
либо в другой форме. Закарпатская область с преимущественно
русинским населением образует собственное государство под
российским протекторатом, либо будет растащена соседями.
Глава VI 255
Оставшаяся часть Украины либо сохранит единство, либо
также распадется на несколько частей. Однако, даже если эта
часть Украины сохранит целостность, она будет уже гораздо
более слабым государством. Она не только не сможет наносить
России существенный вред, но рано или поздно окажется под
российским влиянием.
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Если заменить Украина на Россия то почти все правильно, только до 2025 года они вряд ли доживут.
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Кацапоособи без будущего обдолбятся спайсом и строчат подобное. И все ради бабла,чтобы слинять побыстрее из агонизирующей рашки. Ведь на такую шизофрению путиноиды очень охотно выделяют деньги. Достаточно взглянуть на какие фильмы они огромные суммы выбрасывают.
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Пообщался сегодня с Грехемом Филиппсом в Фейсбуке, гнидой. У кого есть возможность и желание - напишите этой твари все, что думаете, а то его там кацапня в жопу целует.
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кацапы ничего кроме как пограбить толком не умеют
а сепары думали те им щаз бабла насыпят
насыпят они им, держи карман шире
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Что-то подзадержалась эта сволочь на этом свете.
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Держат в резерве пока, думают, что еще может пригодится.
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любая территория, которую захватывает россия, превращается в Северную Корею....по другому у русских не получается...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Донбасс московским кураторам не нужен. Его тупо грабили под руководством Суркова", - террорист Гиркин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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