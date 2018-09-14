 Подразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях на протяжении 2016-2018 годов, - МВД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в 250 случаях речь шла об операциях по задержанию вооруженных преступников и 14 случаях по освобождению заложников.

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