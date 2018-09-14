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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7614) спецназ (492) КОРД (116)

 Подразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях на протяжении 2016-2018 годов, - МВД. ВИДЕО

Подразделения КОРД приняли участие в более 2 тысяч спецопераций за период с 2016 по 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в 250 случаях речь шла об операциях по задержанию вооруженных преступников и 14 случаях по освобождению заложников.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086212
 
 
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самое феерично-дебильное использование было при аресте Корбана
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18-20 лютого 2017 р. - напади на мітингувальників проти барижної торгівлі з сєпарами.
5 грудня 2017 р. - спроба арешту Саакашвілі.
Напад на Саакашвілі і вигнання його з України.
Напади на грузинських добровольців і вигнання їх з України.
27 лютого 2018 р. - напад на майданівців під ВРУ.
3 березня 2018 р. - калічення і побиття фронтовиків і майданівців під ВРУ.
2014 - 2018 - тероризування волонтерів, добровольців і фронтовиків на блок-постах в 50 - 100 км від фронту.

І жодного разу бєркутаська сепарська мерзота не використовувалась на фронті.
Найперше через те, що одразу перебігла б до своїх "братішек".
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самое феерично-дебильное использование было при аресте Корбана
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при аресте Корбана Козаки на улице стояли ))))
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18-20 лютого 2017 р. - напади на мітингувальників проти барижної торгівлі з сєпарами.
5 грудня 2017 р. - спроба арешту Саакашвілі.
Напад на Саакашвілі і вигнання його з України.
Напади на грузинських добровольців і вигнання їх з України.
27 лютого 2018 р. - напад на майданівців під ВРУ.
3 березня 2018 р. - калічення і побиття фронтовиків і майданівців під ВРУ.
2014 - 2018 - тероризування волонтерів, добровольців і фронтовиків на блок-постах в 50 - 100 км від фронту.

І жодного разу бєркутаська сепарська мерзота не використовувалась на фронті.
Найперше через те, що одразу перебігла б до своїх "братішек".
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это включая и суперспецоперацию в Княжичах??
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В среднем 2,7 раза в день? В эту минуту тоже проходят 2 операции? МВД не поменялась ни капли, считают граждан тупым быдлом и, главное, тупее себя.
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Подразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях и только один раз в Княжичах.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях на протяжении 2016-2018 годов, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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