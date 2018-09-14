 Подразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях на протяжении 2016-2018 годов, - МВД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в 250 случаях речь шла об операциях по задержанию вооруженных преступников и 14 случаях по освобождению заложников.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в 250 случаях речь шла об операциях по задержанию вооруженных преступников и 14 случаях по освобождению заложников.
5 грудня 2017 р. - спроба арешту Саакашвілі.
Напад на Саакашвілі і вигнання його з України.
Напади на грузинських добровольців і вигнання їх з України.
27 лютого 2018 р. - напад на майданівців під ВРУ.
3 березня 2018 р. - калічення і побиття фронтовиків і майданівців під ВРУ.
2014 - 2018 - тероризування волонтерів, добровольців і фронтовиків на блок-постах в 50 - 100 км від фронту.
І жодного разу бєркутаська сепарська мерзота не використовувалась на фронті.
Найперше через те, що одразу перебігла б до своїх "братішек".