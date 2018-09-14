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 Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что его церковь духовно, молитвенно, канонически и культурно связана с Москвой, и так и должно быть дальше. По его мнению, у Вселенского патриархата нет права вмешиваться в дела Украины.

Об этом в своем интервью телеканалу "Интер" рассказал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу УПЦ МП.

...
"Сегодня нас затягивают в формат политической партии, чтобы нами не Христос руководил, а политики. Если бы я хотел быть политиком, то сразу бы пошел в политики. Хотя в молодости у меня были такие шансы. Я отверг их. Надев духовные одежды, я должен заботиться о духовном и творить духовное. Те люди, которые надели рясы, но активно занимаются политикой, выстраивают геополитические планы, - это просто нечестные люди, которые не смогли стать настоящими политиками, а превратились в оборотней, чтобы с помощью духовного образа притягивать к себе человеческое внимание. Это нечестно. Перед Богом этим людям придется отвечать за это. Мы - самостоятельная Церковь, и у нас есть все атрибуты независимости, которые необходимы сегодня для нормального служения Богу и народу. У нас есть свой Священный Синод, независимый ни от кого, у нас есть свой Архиерейский Собор, независимый ни от кого. Решения нашего Собора конечные, и никто не может их оспаривать, не может налагать на них вето. У нас есть церковный суд УПЦ, который является конечной инстанцией. У нас экономическая, административная независимость. Томос ограничит нашу свободу, которая у нас сегодня есть. Если кому нужно, пожалуйста. Нам это не нужно. У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, которые нужны для успешного церковного служения людям", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предстоятель УПЦ МП Онуфрий в 1992 году выступал за автокефалию украинской церкви,- УПЦ КП опубликовала документы. ФОТО

"С Московским Патриархатом у нас духовные связи, молитвенные связи, канонические связи, культурные связи. Это  нормально, так должно быть. Церковь - не политическая организация, которая сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра - наоборот. Церковь всех любит! Мы любим русских, мы любим американцев, мы любим африканцев, мы любим азиатов. У нас нет врагов. У нас есть неприятели, которые противятся нам, но это не враги. Мы за них молимся", - добавил Онуфрий.

"Константинопольский Патриархат направил в Украину двух своих экзархов. Такие действия являются антиканоническими - присылать в нашу независимую Церковь своих легатов, своих экзархов. Когда-то это была могущественная Церковь, которая охватывала весь цивилизованный мир, она себя отождествляла с Византийской империей. Византийская империя охватывала мир, и Церковь была эквивалентна империи. Но сегодня той империи нет. Они живут прошлым. Сегодня великая держава Византия стала Турцией, и вера там сейчас не православная. Сегодня православных верующих там можно пересчитать на пальцах. Те, кто свою родную Отчизну довели до того, что она из православной державы превратилась в мусульманское государство, хотят нами командовать и учить нас, как нам нужно жить. Они тоже хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели свою Родину. Так что, нет ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела. Вмешательство в дела другой Церкви — это антицерковное, антиканоническое действие и это грех, а грех приводит к разделению людей. Вмешательство в дела нашей Церкви может породить раскол Православной Церкви в мировом масштабе", - предостерег он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов

"Церковь не может жить по стандартам мирской жизни. Мирская жизнь, особенно политическая, смешана с интригами, обманами, изменами. Набор всяческого зла. Церковь не может жить по таким меркам, по таким нормам. Церковь живет Заповедями Христовыми. У нас есть свои методы борьбы со злом. Это молитва, это покаяние, это терпение, это  смирение перед Богом и друг перед другом. Это то сильное оружие, которое уничтожает зло. Священник призван к тому, чтобы быть миротворцем, а не политиком, который разъединяет людей. Та идеология, которая сегодня пропагандируется, не является Божьей идеологией. И та особая "мораль", которую насаждают в нашем обществе, становится не христианской, а антихристианской. Вводятся новые правила: однополые браки, аборты, убийства и тому подобное. Это противно Христу, Бог не благословляет этого. ... Я хотел бы обратиться ко всем православным верующим Украины. Не бойтесь ничего, будьте тверды в своей любви к Богу, храните чистоту Православной веры, которая является дорогой, ведущей к Богу. Любите друг друга, терпите друг друга, помогайте друг другу. Зло пройдет, а добро будет жить вечно. Если мы будем все терпеть, жить в любви ко всем и друг к другу, то никакое зло нас не победит. Бог есть Бог силы. А у зла силы нет. Живите с Богом! И будем радостны, счастливы и благословенны!" - резюмировал Онуфрий.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/v3086187
 
   
 Топ комментарии
 
Гоу за поребрик КГБешний холуй.
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Згадаймо , як гундяєвська ганчірка онуфрій та його прихвостні демонстративно відмовилися вставанням вшанувати пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Воно не за Україну піклується, воно піклується за гроші, котрих позбудеться.
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"нашу Украину"- это ЧЬЮ? Путина с попом Гундяевым? А ху пососо не хо? Украина - государство УКРАИНЦЕВ, а не запоребриковых императоров!
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У нас светское государство и религия отделена от государства.
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А верующие тоже отделены и от избирательного процесса в первую очередь?
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Так и есть. А кому не нравится автокефалия украинской церкви - пусть у*бует за поребрик Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 1897
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А Онуфрий мало того, кроме религии хочет вообще пристегнуть наше государство к московскому Улусу.
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"нашу Украину"- это ЧЬЮ? Путина с попом Гундяевым? А ху пососо не хо? Украина - государство УКРАИНЦЕВ, а не запоребриковых императоров!
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Згадаймо , як гундяєвська ганчірка онуфрій та його прихвостні демонстративно відмовилися вставанням вшанувати пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Воно не за Україну піклується, воно піклується за гроші, котрих позбудеться.
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Нет. Не за деньги. Деньги и в УПЦ ПК рубить можно Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 9092


Они самые настоящие враги Украины, они ее ненавидят бесплатно Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 8965
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добавлю, что такие казлы и к вере не имеют никакого отношения,
это бизнес смешанный с деятельностью в интересах вражеского государства во время войны.
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Лучше бы кацапов не крестили, а оставались они как при татарах, в исламе, - молились бы себе и дальше Аллаху (как еще в каком то 15 веке), проблем бы не было.
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В золотой орде религиозные вопросы передали во власть вассалов, таким образом московиты сохранили византийское христианство, а калмыки сохранили буддизм
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ага и сарайская митрополия была у ноги хана.))
и первую молитва за вЯликага хана совершали, только московитское ордынское холопье не любит это вспоминать.
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Ничего они не забыли и до сих пор совершают, просто вЯликий хан в москва сидит
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Цей вид "зколіновстаючих"- HOMOBOJARYSHNYK за 1000 років так і не спромігся прийняти цивілізаційний спосіб існування. А ні руси-українці,а ні татари, а ні німці (царі) не змогли привнести в цей етнос "дари" світу. Все на що спромоглися вони так це на завклуба ху?ла!
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Хрен бородатый, пора тебе чемоданы собирать и в мацкву!
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О, на сцену виліз полковник ФСБ з поганялом "отєц Онуфрій".
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После того как "братья" напали на Украину, отжали часть нашей земли, убивали и убивают наших граждан - никто и ничто из Московии нам НЕ БРАТЬЯ.
Всё наше духовное единство УМЕРЛО в Иловайске, в Луганском и Донецком аэропортах, в Марьике и других местах. Пусть матерям погибших украинцев эта бородатая тварь рассказывает про "духовное единство".
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так московитские попы, помните, что ответили на письмо от филиала своего сатаната в Украине в 14-м году?
не спротивляться и смириться!


рассеянские попы-миротворцы - хохлы, мы немножечко вас постреляем, во славу и единение рюзькага народа. надеемся что вы не будете сильно сопротивляться.

в марте 2014 года пресс-служба возглавляемой Гундяевым организации утверждала буквально следующее:

"Еще в 1995 году Всемирный русский народный собор заявил, что русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле. Одновременно будем надеяться и на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям".

То есть, попы Гундяева разжигали войну и призывали украинцев не сопротивляться оккупации. На их рясах кровь не только украинцев, но и одураченных россиян. Гундяевцы ничем не отличаются от кровавых имамов ИГИЛ.

На Донбассе московские попы также открыто поддержали российских оккупантов.





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Святой отец Онуфрий! Сдай партийный билет и покинь ряды ФСБ, вот тогда будешь вести речь про Бога.
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Угу. Онуфрий сказал что украинская церьков московского патриархата независимая Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 8521
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"Церковь всех любит! Мы любим русских, мы любим американцев, мы любим африканцев, мы любим азиатов."

Я так понимаю, что УПЦ МП не любит украинцев, о чем любезно и уведомляет устами председателя самопровозглашенной церкви.
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А держать свою паству под влиянием ФСБ - это конечно не политика, а чисто духовные дела.
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Зачем печатать етого ублюдка. И как церьковь московского каганата может быть украинской? И тем более независимой? Такие действия являются антиканоническими - присылать в нашу независимую Церковь своих легатов Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 1502
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Онучий совсем охренел, вали на паРашку к мужеложцу гундяю😂🤣
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"Мы любим всех", но отпевать некрещенных в нашей церкви не будем.
Гнида лицемерная
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"Мы любим всех"



всех, кроме Украинцев. Украинцев и Украину они ненавидят, а поклоняются сатанистскому рюзьгаму миру и машкве.




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О чем эта старая кремлядская шестерка вещает? Умудрился и Турцию обосрать. Идиот кацапский по недоразумению получивший украинский паспорт.
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Этот отець Онуфрий, который обходя окрестности Онежского озера....не совсем правильно понимает значение религии!!! В его понимании это огород с палисадником, где на его помидоры вылез чужой огурец.
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ему за этот огурец теперь виноградинки могут отрезать
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Онуфрий пилять.Когда ты говоришь "нас" то имей в виду себя.Да и в Украине ты уже давно задержался.Киевская русь и УПЦ это Украина.А свои КГБэшные "каноны" затасуй в свою православную задницу прои московском братваархате.
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У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, которые нужны для успешного церковного служения людям.


Кремлю оно служит а не людям.
И да, независимо-свободно-отделенный, давай досвидания Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 3860

Источник: https://censor.net.ua/v3086187
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Благословлять и освящать ополчение Донбасса и Крымский мост - это как-бы, дедушка Ануфрий, по каким таким канонам? И хорошо бы с эмпирей посмотреть на землю, и слегка понять, в какой стране Вы живете. Пока время есть и быдло наше суеверно боится каких-то "канонов" и прочих принтеров, коих нету в Евангелиях и не может быть.
И не надо врать-то про УПЦ, нет у нас УПЦ МП, есть только Русская Православная церковь, как Вас спалил намедни владыка Лавры Павел.
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Не ведают глупые , что творят. Господь - Он единый судья, Он всем воздаст за неправду и феодосиям самозванцам и другим пришлым из-за морей и океанов в шкурах агнецов......
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Эта мумия в рясе сделает все возможное и невозможное, чтобы гундяевская клика продолжала срать в умы легковерных украинских прихожан. Не зря начинают разгонять мантру о межцерковных войнах вследствие предоставления Томоса. УРОДЫ!!!!
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Почему нельзя просто сделать в Украине столько росийских церквей сколько украинских церквей на Рашке и не выслушивать ети бредни ФСБшных попов?
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Чего то я не понимаю... Константинополь не имеет права, а рпц - имеет? бред сумасшедшего
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Во Второй мировой церковь Германии поддерживала Гитлера вопреки воли Ватикана Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 2583
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Цікаво, а що скажуть люди.
Митрополит на Вінниччині закликав не спілкуватися з екзархами Константинополя, щоб уникнути заворушень.
https://vinbazar.com/news/suspilstvo/mitropolit-na-vinnichchini-zaklikav-ne-spilkuvatisya-z-ekzarhami-konstantinopolya-shchob-uniknuti-zavorushen
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что бы сохранить фин потоки гэбня будет что угодно говорить но факт не изменишь они всего лишь лживый, жадный масковский патриархат.....
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Напоминаю для религиозных деятелей: Спаситель пришёл к нам сотворить Царство Небесное, а не земное. Когда-то израильтяне тоже не поняли и потребовали вместо Бога-царя- царя земного как у остальных народов и получили безумного Саула. Мокшане тоже захотели царя - и получили сцаря Вову. Нежелание отпустить Украину - чисто финансовый вопрос, не имеющий с духовностью ничего общего. Попам из РПЦ придётся с мерсов пересесть на велосипеды и самокаты.
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"Да, не без вины Кпльских иерархов, слишком увлекшихся идеей реставрации своей Империи. Но именно этот урок, мне кажется, и стоит вынести из той Катастрофы: планы Бога не всегда совпадают с тем, что нам кажется "справедливым". Да, была их ошибка. Но мерзость геноцида творили вовсе не патриархи. Или, по мысли м. Онуфрия, в армянском геноциде виноваты армяне, а в Холокосте - евреи?" Кураев
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Гнать эту гниду козломордую вместе с его подхуйлдовиками на хуйлостан, что бы здесь не воняли.И пускай новинского с собой прихватят. Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий - Цензор.НЕТ 8239
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"вяликая держава" расея опять станет московией, а вера там снова будет мусульманская
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Поипи москви освячують ракети , АКМ і ДШК це так по християнськи . Путєнська церква сильний інструмент впливу ФСБ на свідомість віруючих .
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Как там Турция под санкциями США?
Переживаю за союзника.
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Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий.

Значит этот козел в рясе хочет видеть Украину в составе российской империи и делает все для этого, ведет в Украине подрывную деятельность, работает на оккупантов, а вера лишь инструмент для достижения цели, сделать Украину частью россии.
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Этому клоуну без бороды никуда, поэтом рвет волосы на жопэ
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"Если бы я хотел быть политиком, то сразу бы пошел в политики", але я вибрав ФСБ
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гнида продажная. какая же у него злобная, неприятная рожа.

а ведь ты, подстилка рашистская, в свое время голосовал за самостоятельность Украинской Церки, тварь.
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а,это который неканоничный? Вони хочуть довести нашу Україну до такого стану, до якого довели Візантійську імперію: велика держава стала Туреччиною, і віра там не православна, - Онуфрій - Цензор.НЕТ 6058не зря придумали присказку про отца онуфрия и окрестности онежского озера...вангую-так и будет
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в нормальной стране за такие вякания ануфрия уже урыли бы давно... а ведь пора, потому как это онуфриё, исполняя преступные указания гандяя, будет открыто призывать к бунту внутри Украины... и чем скорее будет дан Томос, тем скорее эти мацковские гниды будут изгнаны из Украины...
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Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.
- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.
- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.
- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.
- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
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для этой мрази Украины, как самостоятельной страны не существует.
для гэбнявого подонка и рашистской подстилки есть лишь малорассея, провинция рассеянской педерации.




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Константинопольський Патріархат - це Матір для всіх Православних Церков в світі. Якщо хтось це не визнає, то він не православний .
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Когда в мутной воде лежит что то, и спор золото это или фе, вынуть и посмотреть, народ сам решит в какие храмы ходить, считыю себя православным... но спецслужбы столько туда нагадили ... добились своего - разобщения. Ребята, не трогайте эту кучу, меньше вонять будет, стараюсь по заповедям жить, а властьимущие наворотили пусть разгребают. Делай как хорошо, как плохо само выйде. Слава Украине! Свои попы гучше чужой гебухи.
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У Онуфера этого рыло,ну прямо как у черта на бесовской картинке из "совдеповского" к/ф "Вий".Один-в-один,как с него рисовали.
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Ми хочемо довести вашу РФ до такого стану щоб вона розвалилася раз і назавжди, як будь яка імперія зла.
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Кстати,московитскому сатанату-Первородная Константинопольская православная церковь-никакого Томоса не предоставляла.
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Саме так, батюшко, якщо залишимось в МП, то Україна стане Малоросією, і православних тут не буде, одні сексоти.
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дилемма..что лучше, чтобы нами командовал варфоломей с басурманской турции или фээсбэшный гундяй с мацквы...по-моему ответ очевиден..
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командовал варфоломей с басурманской турции



изучи мат.часть. автокефалия в православном мире как раз означает полную самостоятельность национальной церкви. никто тогда не командует, лишь сохраняется
общение с другими православными церквями.
а пока в Украине не "Украинская" ПЦ во главе с этим черновицким мудаком, а филиал враждебного Украине московитского гэбешного сатаната, который оккупировал лучшие украинские церкви и все Лавры.






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умник, я лучше тебя знаю, что да как... сие было сказано мною в ироничной форме, в контексте монолога попа-онуфрия
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"велика держава стала Туреччиною, і віра там не православна"-так це ж він про раску федераску!Вскрився Онуфрій,вирішив залишитись з розкольниками.
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пускай это мудило изучает историю - в поносимой им Турции, и в Османской империи парламент и Конституция возникли раньше сраной ордынской рассеянской азиопской недомсперии, там как раз перед тем, когда ей, романовской империи наступил полный кирдык.
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"Сегодня нас затягивают в формат политической партии, чтобы нами не Христос руководил, а политики Источник: https://censor.net.ua/v3086187
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Так реально політики дійсно керують людьми, а от про Христа розпитайте таких "віруючих". У відповідь почуєте багато багато шизофренічних висловлювань.
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" чтобы нами не Христос руководил"... Так вами и так не Христос руководит, а антихрист Путин, а Гундяев у него всего лишь замполит.
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Ну, не нашу Украину, а вашу. Не надо путать. Вам в Москву надоть!
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Якщо ти так пов'язаний з кацапією, так і мандруй туди, до своїх вузькооких братів мордово-бурятів, таких як і ти сам, бажано, з усім почтом своїх "вірних". В Україні господарі українці
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Гнида кацапська.Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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Так!... Досить виляти! Давай вислови офіційне відношення РПЦ до окупації України ерефією, до вбивства пуйлом десятків тисяч людей, до створення потоків біженців і т.ін. Ми і так в курсі. Але треба розставити точки. І поясни, до чого зібрався "довести Україну" твій фюрер разом з ГБельсом Гундяєвим. А тоді ми вирішимо, що з тобою робити.
СБУ! Ау! Доки ви будете дозволяти Інтеру ср*ати на голови українців? Цей пропагандон і "духовний наставник" терористів має доступ до медіапростору України??? Може Україна має такий доступ у Росії? Не чув.
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В росийских церквях которые сейчас в Украине и называются УПЦМП висят *иконы* с московским царем Николаем 2. Тоесть украинцы которые ходют в ети церкви молются московскому царю а дальше будут молиться Мотороле, Хуйлу, Гиви, Кадырову и прочим московским отбросам... Ето Онуприенко Онуфрий называет независимой церковью?
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Для Онуфрія, Томос - це питання втрати його сьогоднішнього сану та посади в церковній ієрархії, тому він(та ті хто у цій ієрархії начальники), будуть пручатися до останнього....
Для простих мирян, іноків та священників, цей перехід з РПЦ у УПЦ - це навпаки, підвищення сьогоднішнього їхнього статусу...

Зараз за ієрархією.... РПЦ - це дочірня церква до КОНСТАНТИНОПОЛЯ, в свою чергу УПЦ(мп) - дочірня до РПЦ!!! Тобто між УПЦ(мп) і головною церквою КОНСТАНТИНОПОЛЯ знаходиться, якийсь незрозумілий, і не дуже контрольований Константинополем посередник... Після отримання ТОМОСА цей непотрібний посередник прибирається, а УПЦ стає рівнею РПЦ...
Це все , що потрібно знати про цю ситуацію....
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О чем ты пёс будешь трындеть и где будет твой пархат если прихожане завтра все поумнеют и не придут в ваши церкви. "титушек" надо попросить пусть подсуетятся... объяснят православным где их место и в какую церковь идти. Не доходит через мозги- дойдет через подсрачник.
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Московия в свое время украла у Руси-Украины историю, название, религию. Московская церковь самозваная, никто ее не крестил.
По своей идеологии Московский патриархат никогда не принадлежал к православной церкви (поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди).
Сегодня Московский патриархат питается шантажировать, запугивать мать церковь Константинопольский патриархат, клевещет на православную веру и пытается помешать предоставлению Томаса Украине.
Поэтому, необходимо отделить Московскую церковь от православия и предать анафеме.
Украина является, и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата. Поэтому Украине необходимо предоставить Томас
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Але, Онуфрий, а как там на счет заповеди Божей - НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ???
Говоришь любите всех одинаково? А чего тогда не встали и не почтили минутой молчания память погибших украинских воинов? Это так вы твари кгбешные любите всех?

Лживая, подлая кгбшная тварь, имеющий с Богом общего не больше чем морская свинка с богом
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Не відспівують наших дітей, не відспівують наших воїнів, закликають до приходження Росії, та багато інших речей, які в голову не лізуть. І вони далі думають, що народ України це повинен проковтнути.
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крест снял давно, теперь снимает трусы ????
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Для Украины московский патриархат - это настоящий сатанат. Там нет ничего святого: деньги и пропаганда. Веры там нет. Чем подальше от москвы, тем мы будем богаче и жить в мире. Пускай этот поп кегкбист почитает история, что творили с нами московиты, а вот турки, хоч и мусултмане, предоставили не одному поколению козаков жизнь и свою территорию для проживания и вероисповедения православия. Не переводите на то, что они мусульмане. Они верующие, а вы сатанисты и раскольники. Вон с Украины.
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Вони хочуть довести нашу Україну до такого стану, до якого довели Візантійську імперію: велика держава стала Туреччиною, і віра там не православна, - Онуфрій - Цензор.НЕТ 9045как запели шавки лишнехромосомные?! Вони хочуть довести нашу Україну до такого стану, до якого довели Візантійську імперію: велика держава стала Туреччиною, і віра там не православна, - Онуфрій - Цензор.НЕТ 9045"агент кремля-барыга" неплохо так прищемил мокшан...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОни хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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