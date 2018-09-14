 Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

Об этом в своем интервью телеканалу "Интер" рассказал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу УПЦ МП.
"С Московским Патриархатом у нас духовные связи, молитвенные связи, канонические связи, культурные связи. Это нормально, так должно быть. Церковь - не политическая организация, которая сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра - наоборот. Церковь всех любит! Мы любим русских, мы любим американцев, мы любим африканцев, мы любим азиатов. У нас нет врагов. У нас есть неприятели, которые противятся нам, но это не враги. Мы за них молимся", - добавил Онуфрий.
"Константинопольский Патриархат направил в Украину двух своих экзархов. Такие действия являются антиканоническими - присылать в нашу независимую Церковь своих легатов, своих экзархов. Когда-то это была могущественная Церковь, которая охватывала весь цивилизованный мир, она себя отождествляла с Византийской империей. Византийская империя охватывала мир, и Церковь была эквивалентна империи. Но сегодня той империи нет. Они живут прошлым. Сегодня великая держава Византия стала Турцией, и вера там сейчас не православная. Сегодня православных верующих там можно пересчитать на пальцах. Те, кто свою родную Отчизну довели до того, что она из православной державы превратилась в мусульманское государство, хотят нами командовать и учить нас, как нам нужно жить. Они тоже хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели свою Родину. Так что, нет ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела. Вмешательство в дела другой Церкви — это антицерковное, антиканоническое действие и это грех, а грех приводит к разделению людей. Вмешательство в дела нашей Церкви может породить раскол Православной Церкви в мировом масштабе", - предостерег он.
"Церковь не может жить по стандартам мирской жизни. Мирская жизнь, особенно политическая, смешана с интригами, обманами, изменами. Набор всяческого зла. Церковь не может жить по таким меркам, по таким нормам. Церковь живет Заповедями Христовыми. У нас есть свои методы борьбы со злом. Это молитва, это покаяние, это терпение, это смирение перед Богом и друг перед другом. Это то сильное оружие, которое уничтожает зло. Священник призван к тому, чтобы быть миротворцем, а не политиком, который разъединяет людей. Та идеология, которая сегодня пропагандируется, не является Божьей идеологией. И та особая "мораль", которую насаждают в нашем обществе, становится не христианской, а антихристианской. Вводятся новые правила: однополые браки, аборты, убийства и тому подобное. Это противно Христу, Бог не благословляет этого. ... Я хотел бы обратиться ко всем православным верующим Украины. Не бойтесь ничего, будьте тверды в своей любви к Богу, храните чистоту Православной веры, которая является дорогой, ведущей к Богу. Любите друг друга, терпите друг друга, помогайте друг другу. Зло пройдет, а добро будет жить вечно. Если мы будем все терпеть, жить в любви ко всем и друг к другу, то никакое зло нас не победит. Бог есть Бог силы. А у зла силы нет. Живите с Богом! И будем радостны, счастливы и благословенны!" - резюмировал Онуфрий.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Они самые настоящие враги Украины, они ее ненавидят бесплатно
это бизнес смешанный с деятельностью в интересах вражеского государства во время войны.
и первую молитва за вЯликага хана совершали, только московитское ордынское холопье не любит это вспоминать.
Всё наше духовное единство УМЕРЛО в Иловайске, в Луганском и Донецком аэропортах, в Марьике и других местах. Пусть матерям погибших украинцев эта бородатая тварь рассказывает про "духовное единство".
не спротивляться и смириться!
рассеянские попы-миротворцы - хохлы, мы немножечко вас постреляем, во славу и единение рюзькага народа. надеемся что вы не будете сильно сопротивляться.
в марте 2014 года пресс-служба возглавляемой Гундяевым организации утверждала буквально следующее:
"Еще в 1995 году Всемирный русский народный собор заявил, что русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле. Одновременно будем надеяться и на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям".
То есть, попы Гундяева разжигали войну и призывали украинцев не сопротивляться оккупации. На их рясах кровь не только украинцев, но и одураченных россиян. Гундяевцы ничем не отличаются от кровавых имамов ИГИЛ.
На Донбассе московские попы также открыто поддержали российских оккупантов.
Я так понимаю, что УПЦ МП не любит украинцев, о чем любезно и уведомляет устами председателя самопровозглашенной церкви.
Гнида лицемерная
всех, кроме Украинцев. Украинцев и Украину они ненавидят, а поклоняются сатанистскому рюзьгаму миру и машкве.
Кремлю оно служит а не людям.
И да, независимо-свободно-отделенный, давай досвидания
Источник: https://censor.net.ua/v3086187
И не надо врать-то про УПЦ, нет у нас УПЦ МП, есть только Русская Православная церковь, как Вас спалил намедни владыка Лавры Павел.
Митрополит на Вінниччині закликав не спілкуватися з екзархами Константинополя, щоб уникнути заворушень.
https://vinbazar.com/news/suspilstvo/mitropolit-na-vinnichchini-zaklikav-ne-spilkuvatisya-z-ekzarhami-konstantinopolya-shchob-uniknuti-zavorushen
Переживаю за союзника.
Значит этот козел в рясе хочет видеть Украину в составе российской империи и делает все для этого, ведет в Украине подрывную деятельность, работает на оккупантов, а вера лишь инструмент для достижения цели, сделать Украину частью россии.
а ведь ты, подстилка рашистская, в свое время голосовал за самостоятельность Украинской Церки, тварь.
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.
- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.
- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.
- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.
- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
для гэбнявого подонка и рашистской подстилки есть лишь малорассея, провинция рассеянской педерации.
изучи мат.часть. автокефалия в православном мире как раз означает полную самостоятельность национальной церкви. никто тогда не командует, лишь сохраняется
общение с другими православными церквями.
а пока в Украине не "Украинская" ПЦ во главе с этим черновицким мудаком, а филиал враждебного Украине московитского гэбешного сатаната, который оккупировал лучшие украинские церкви и все Лавры.
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Так реально політики дійсно керують людьми, а от про Христа розпитайте таких "віруючих". У відповідь почуєте багато багато шизофренічних висловлювань.
СБУ! Ау! Доки ви будете дозволяти Інтеру ср*ати на голови українців? Цей пропагандон і "духовний наставник" терористів має доступ до медіапростору України??? Може Україна має такий доступ у Росії? Не чув.
ОнуприенкоОнуфрий называет независимой церковью?
Для простих мирян, іноків та священників, цей перехід з РПЦ у УПЦ - це навпаки, підвищення сьогоднішнього їхнього статусу...
Зараз за ієрархією.... РПЦ - це дочірня церква до КОНСТАНТИНОПОЛЯ, в свою чергу УПЦ(мп) - дочірня до РПЦ!!! Тобто між УПЦ(мп) і головною церквою КОНСТАНТИНОПОЛЯ знаходиться, якийсь незрозумілий, і не дуже контрольований Константинополем посередник... Після отримання ТОМОСА цей непотрібний посередник прибирається, а УПЦ стає рівнею РПЦ...
Це все , що потрібно знати про цю ситуацію....
По своей идеологии Московский патриархат никогда не принадлежал к православной церкви (поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди).
Сегодня Московский патриархат питается шантажировать, запугивать мать церковь Константинопольский патриархат, клевещет на православную веру и пытается помешать предоставлению Томаса Украине.
Поэтому, необходимо отделить Московскую церковь от православия и предать анафеме.
Украина является, и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата. Поэтому Украине необходимо предоставить Томас
Говоришь любите всех одинаково? А чего тогда не встали и не почтили минутой молчания память погибших украинских воинов? Это так вы твари кгбешные любите всех?
Лживая, подлая кгбшная тварь, имеющий с Богом общего не больше чем морская свинка с богом