 Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

Об этом в своем интервью телеканалу "Интер" рассказал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу УПЦ МП.

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"Сегодня нас затягивают в формат политической партии, чтобы нами не Христос руководил, а политики. Если бы я хотел быть политиком, то сразу бы пошел в политики. Хотя в молодости у меня были такие шансы. Я отверг их. Надев духовные одежды, я должен заботиться о духовном и творить духовное. Те люди, которые надели рясы, но активно занимаются политикой, выстраивают геополитические планы, - это просто нечестные люди, которые не смогли стать настоящими политиками, а превратились в оборотней, чтобы с помощью духовного образа притягивать к себе человеческое внимание. Это нечестно. Перед Богом этим людям придется отвечать за это. Мы - самостоятельная Церковь, и у нас есть все атрибуты независимости, которые необходимы сегодня для нормального служения Богу и народу. У нас есть свой Священный Синод, независимый ни от кого, у нас есть свой Архиерейский Собор, независимый ни от кого. Решения нашего Собора конечные, и никто не может их оспаривать, не может налагать на них вето. У нас есть церковный суд УПЦ, который является конечной инстанцией. У нас экономическая, административная независимость. Томос ограничит нашу свободу, которая у нас сегодня есть. Если кому нужно, пожалуйста. Нам это не нужно. У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, которые нужны для успешного церковного служения людям", - заявил он.

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"С Московским Патриархатом у нас духовные связи, молитвенные связи, канонические связи, культурные связи. Это нормально, так должно быть. Церковь - не политическая организация, которая сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра - наоборот. Церковь всех любит! Мы любим русских, мы любим американцев, мы любим африканцев, мы любим азиатов. У нас нет врагов. У нас есть неприятели, которые противятся нам, но это не враги. Мы за них молимся", - добавил Онуфрий.

"Константинопольский Патриархат направил в Украину двух своих экзархов. Такие действия являются антиканоническими - присылать в нашу независимую Церковь своих легатов, своих экзархов. Когда-то это была могущественная Церковь, которая охватывала весь цивилизованный мир, она себя отождествляла с Византийской империей. Византийская империя охватывала мир, и Церковь была эквивалентна империи. Но сегодня той империи нет. Они живут прошлым. Сегодня великая держава Византия стала Турцией, и вера там сейчас не православная. Сегодня православных верующих там можно пересчитать на пальцах. Те, кто свою родную Отчизну довели до того, что она из православной державы превратилась в мусульманское государство, хотят нами командовать и учить нас, как нам нужно жить. Они тоже хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели свою Родину. Так что, нет ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела. Вмешательство в дела другой Церкви — это антицерковное, антиканоническое действие и это грех, а грех приводит к разделению людей. Вмешательство в дела нашей Церкви может породить раскол Православной Церкви в мировом масштабе", - предостерег он.

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"Церковь не может жить по стандартам мирской жизни. Мирская жизнь, особенно политическая, смешана с интригами, обманами, изменами. Набор всяческого зла. Церковь не может жить по таким меркам, по таким нормам. Церковь живет Заповедями Христовыми. У нас есть свои методы борьбы со злом. Это молитва, это покаяние, это терпение, это смирение перед Богом и друг перед другом. Это то сильное оружие, которое уничтожает зло. Священник призван к тому, чтобы быть миротворцем, а не политиком, который разъединяет людей. Та идеология, которая сегодня пропагандируется, не является Божьей идеологией. И та особая "мораль", которую насаждают в нашем обществе, становится не христианской, а антихристианской. Вводятся новые правила: однополые браки, аборты, убийства и тому подобное. Это противно Христу, Бог не благословляет этого. ... Я хотел бы обратиться ко всем православным верующим Украины. Не бойтесь ничего, будьте тверды в своей любви к Богу, храните чистоту Православной веры, которая является дорогой, ведущей к Богу. Любите друг друга, терпите друг друга, помогайте друг другу. Зло пройдет, а добро будет жить вечно. Если мы будем все терпеть, жить в любви ко всем и друг к другу, то никакое зло нас не победит. Бог есть Бог силы. А у зла силы нет. Живите с Богом! И будем радостны, счастливы и благословенны!" - резюмировал Онуфрий.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.