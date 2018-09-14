 "Один удар немного выше, то я была бы, наверное, на другой стороне", - мать военного Балабухи, подозреваемого в убийстве на остановке, заявила, что сын отбивался от Юрченко. ВИДЕО

Как сообщил OBOZREVATEL адвокат Сергей Трофимов, его подзащитного должна осмотреть медико-социальная экспертная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, командование Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" готово принять Дмитрия, если воинская часть даст направление.

"На прошлой неделе я обратился к руководству части, в которой служил Дмитрий, где просил, чтобы его осмотрела МСЭК в военном госпитале", - рассказал адвокат.

Разрешит ли суд доставить подсудимого в медучреждение – под вопросом.

Причины для сомнений есть, так как, по словам Трофимова, судья Деснянского районного суда Киева не разрешает Дмитрию Балабухе свидания с родственниками, что является грубым нарушением законодательства. Такое положение дел, считает защитник, может говорить о предвзятости служителя Фемиды.

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Конфликт между Дмитрием Балабухой и шеф-поваром Русланом Юрченко произошел рядом со станцией метро "Черниговская" в феврале нынешнего года. По утверждению свидетелей, Дмитрий садился в маршрутку и сообщил, что он имеет статус участника боевых действий. Однако водитель стал спорить, вмешался и Юрченко, дошло до драки. В ходе судебных заседаний свидетель подтвердил, что во время конфликта Юрченко, профессиональный боец, первым нанес два удара в голову Балабухи.

"После ударов Дмитрий возвел все в абсолют и начал действовать, как солдат на войне. При этом он плохо помнил произошедшее. Говорил об окровавленных руках, о длительном общении с сотрудниками полиции, правда, не помнил, о чем его допрашивали. В машине ему сказали, что потерпевший скончался. В себя Дима пришел утром в полиции", - рассказал адвокат.

По словам Трофимова, его подзащитному была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, а прокурор сообщил, что посттравматический синдром запрещено ставить военным. "Хотя ПТСР здесь налицо", - рассказал адвокат.

На сегодняшний день защита изучает все обстоятельства. "Мы хотим доказать, что все не так просто, как изначально сообщали СМИ. Да, Дмитрий убил, да виноват, но давайте разбираться во всех нюансах. Мы настроены бороться за человека!" - рассказал он.

Заседание по делу Дмитрия Балабухи состоялось 13 сентября в 12:00 в Деснянском районном суде .

Как сообщает на своей странице в Facebook "Всеукраинский общественный союз участников боевых действий "Союз ветеранов войны с Россией", "только большое количество людей и удачная работа адвоката спасли сегодня воина 72-й бригады Дмитрия Балабуху от судейско-прокурорской расправы!"

"Обманом нечестные служители Фемиды пытались сначала провести заседание в другом зале, подальше от группы поддержки Дмитрия, потом объявили долгий перерыв, во время которого давили на маму ветерана и на него самого, чтобы они попросили о закрытом заседании. Но обвиняемый выстоял и люди в очередной раз услышали поразительные факты: потерпевший первым напал на военного, нанес не два удара, а гораздо больше, бил даже в затылок, когда Дмитрий пытался убежать от намного большего за него нападающего. Удерживал ветерана с пластиной в голове, чтобы завершить расправу. Вырвался военный только, когда оторвался капюшон куртки, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

"Следующее заседание будет предпоследним в этом деле. Во время дебатов судьи будут определять приговор. Бабайлова для себя, пожалуй, все давно решила, но двое других участников коллегии показывают волю беспристрастно разобраться в этом деле. Поэтому поддержка людей будет определяющей. Если Вы хотели помочь ветерану в беде, но не могли оторваться от дел, то придите на одно заседание! Там будет решаться судьба Дмитрия. 19 сентября, 15.30, Деснянский районный суд, Маяковского 5В", - сообщили в "Союзе ветеранов войны с Россией".

Также пользователь Facebook Yashka Tsygankov обнародовал видео вчерашнего заседания суда. На нем мать Дмитрия Балабухи говорит о его психическом состоянии, и отмечает, что если бы ее сын не дал отпор Руслану Юрченко, то потерпевшей в деле была бы она.

"Все могло быть иначе, и судили бы боксера за убийство воина АТО. Извините, что живой, называется", - отметил Yashka Tsygankov.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.