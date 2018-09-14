 "Один удар немного выше, то я была бы, наверное, на другой стороне", - мать военного Балабухи, подозреваемого в убийстве на остановке, заявила, что сын отбивался от Юрченко. ВИДЕО

Как сообщил OBOZREVATEL адвокат Сергей Трофимов, его подзащитного должна осмотреть медико-социальная экспертная комиссия, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, командование Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" готово принять Дмитрия, если воинская часть даст направление.
"На прошлой неделе я обратился к руководству части, в которой служил Дмитрий, где просил, чтобы его осмотрела МСЭК в военном госпитале", - рассказал адвокат.
Разрешит ли суд доставить подсудимого в медучреждение – под вопросом.
Причины для сомнений есть, так как, по словам Трофимова, судья Деснянского районного суда Киева не разрешает Дмитрию Балабухе свидания с родственниками, что является грубым нарушением законодательства. Такое положение дел, считает защитник, может говорить о предвзятости служителя Фемиды.
Конфликт между Дмитрием Балабухой и шеф-поваром Русланом Юрченко произошел рядом со станцией метро "Черниговская" в феврале нынешнего года. По утверждению свидетелей, Дмитрий садился в маршрутку и сообщил, что он имеет статус участника боевых действий. Однако водитель стал спорить, вмешался и Юрченко, дошло до драки. В ходе судебных заседаний свидетель подтвердил, что во время конфликта Юрченко, профессиональный боец, первым нанес два удара в голову Балабухи.
"После ударов Дмитрий возвел все в абсолют и начал действовать, как солдат на войне. При этом он плохо помнил произошедшее. Говорил об окровавленных руках, о длительном общении с сотрудниками полиции, правда, не помнил, о чем его допрашивали. В машине ему сказали, что потерпевший скончался. В себя Дима пришел утром в полиции", - рассказал адвокат.
По словам Трофимова, его подзащитному была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, а прокурор сообщил, что посттравматический синдром запрещено ставить военным. "Хотя ПТСР здесь налицо", - рассказал адвокат.
На сегодняшний день защита изучает все обстоятельства. "Мы хотим доказать, что все не так просто, как изначально сообщали СМИ. Да, Дмитрий убил, да виноват, но давайте разбираться во всех нюансах. Мы настроены бороться за человека!" - рассказал он.
Заседание по делу Дмитрия Балабухи состоялось 13 сентября в 12:00 в Деснянском районном суде .
Как сообщает на своей странице в Facebook "Всеукраинский общественный союз участников боевых действий "Союз ветеранов войны с Россией", "только большое количество людей и удачная работа адвоката спасли сегодня воина 72-й бригады Дмитрия Балабуху от судейско-прокурорской расправы!"
"Обманом нечестные служители Фемиды пытались сначала провести заседание в другом зале, подальше от группы поддержки Дмитрия, потом объявили долгий перерыв, во время которого давили на маму ветерана и на него самого, чтобы они попросили о закрытом заседании. Но обвиняемый выстоял и люди в очередной раз услышали поразительные факты: потерпевший первым напал на военного, нанес не два удара, а гораздо больше, бил даже в затылок, когда Дмитрий пытался убежать от намного большего за него нападающего. Удерживал ветерана с пластиной в голове, чтобы завершить расправу. Вырвался военный только, когда оторвался капюшон куртки, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.
"Следующее заседание будет предпоследним в этом деле. Во время дебатов судьи будут определять приговор. Бабайлова для себя, пожалуй, все давно решила, но двое других участников коллегии показывают волю беспристрастно разобраться в этом деле. Поэтому поддержка людей будет определяющей. Если Вы хотели помочь ветерану в беде, но не могли оторваться от дел, то придите на одно заседание! Там будет решаться судьба Дмитрия. 19 сентября, 15.30, Деснянский районный суд, Маяковского 5В", - сообщили в "Союзе ветеранов войны с Россией".
Также пользователь Facebook Yashka Tsygankov обнародовал видео вчерашнего заседания суда. На нем мать Дмитрия Балабухи говорит о его психическом состоянии, и отмечает, что если бы ее сын не дал отпор Руслану Юрченко, то потерпевшей в деле была бы она.
"Все могло быть иначе, и судили бы боксера за убийство воина АТО. Извините, что живой, называется", - отметил Yashka Tsygankov.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.
Это ГБР с трубой займется вот этими всеми совместными с прокуратурой фальсификациями экспертиз.
Это превышение пределов необходимой обороны.
И ПТСР.
Мы не в америке.
я уже и троллить его пытался, но нет - существо похоже из это, как там, Тахты, или куда там твари переехали?
Почему никто не инициализирует расследование злоупотребления следаков? Или до сих пор нашим реформаторам не доходит, что вытягивать страну из задницы возможно только через изменения в судебной системе, как в Штатах? Что значит Бабайлова уже все решила?!
Солдата этого осуждают на тюремное заключение, и тут, ВНЕЗАПНО, все те кто причастен к этому, садятся(подскользнувшись) на гранаты, и нечаянно подрываются. Сами, ибо никто ничего не видел - они праздновали удачное завершение дела, и поэтому собрались в лесополосе. Все вместе.
И тут я проснулся и опять начал тут отгавкиваться от верунов и прочих заболевших на ПГМ.
Верней, на визги верунов, я произношу "ахаха, ну и тупые", а они как всегда рассказывают сказки.
А Юрченко получил по заслугам.
онвоевал против Путина
Так, можливо колишній учасник бойових дій перевищів межі самооборони, і можливо далось взнаки його тяжке поранення.
Нехай суд детально із цим розбереться.
Але що Ви називаєте малозначущим приводом?
Мудак Юрченко напал на Балабуха, с оскорблениями нанес ему несколько ударов по травмированной голове!
Ясно, что у воина кровь в голову ударила - он увидел перед собой уже не человека, а врага, врага своей страны, врага, которого он обязан был уничтожить!
Ингуш Тимур Тумгоев решение воевать за Украину на Донбассе принял около двух лет назад. И в июне 2016-го он, оставив жену в Турции, где до того скрывался от российских спецслужб, вылетел в нашу страну - с намерением присоединиться к чеченскому батальону имени Шейха Мансура, который уже несколько лет вместе с 8 отдельным батальоном "Аратта" Добровольческой украинской армии воюет на восточных рубежах нашей страны.
Вот только планам Тумгоева не суждено было сбыться. Потому что к тому времени российские спецслужбы уже объявили его в розыск через Интерпол по обвинению в связях с "Исламским Государством".
Еще в аеропорту Харькова, где приземлился самолет, в котором летел Тумгоев, его задержала группа пограничников и СБУшников. Как вспоминает командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, изначально Тимура уверяли, что хотят лишь поговорить с ним и надолго не задержат. Сам Тимур рассказывал побратимам, что поначалу СБУшники вели себя доброжелательно. И даже отобранные у Тумгоева 4,5 тысячи долларов, телефон и наручные часы, не вписанные в протокол изъятых вещей, обещали передать названным задержанным лицам. Дескать, и не записывали эти вещи в протокол исключительно для того, чтобы он мог беспрепятственно их вернуть.
- Он год просидел там. Год! Поначалу ему все обещали - завтра-послезавтра, мол, выпустим. То ссылались на то, что готовят какие-то документы, то еще на что-то… А после этих людей сменили другие. Которые сказали: ничего мы не знаем, на тебя есть ориентировка, тебя через Интерпол разыскивает Россия - и мы обязаны тебя им выдать. Он спрашивал: ну как так? Я же поверил, я ж приехал сюда, к вам, чтобы помочь… Я приехал, чтобы воевать против России, поскольку Россия - это враг номер один и для вас, и для нас. Ему отвечали: мы работаем, это наша работа, - рассказывает Муслим Чеберлоевский.
Слева направо: командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, командир 8 батальона УДА "Аратта" Андрей Гергерт, Артем Луцак, Владимир Галаган
Фото: Вікна
В результате в ноябре 2016 года украинская сторона приняла решение об экстрадиции Тимура Тумгоева в Россию. Но реализация этого решения была отложена до июня 2017 года.
- В тот день они, не ставя в известность ни адвоката, никого, заскочили к нему в камеру, быстро вывели - и повезли на границу, чтобы передать русским. Когда уже подъезжали к месту передачи и Тимур убедился, что его точно сдают - он вытащил заготовленное лезвие и порезал себе вены… Это его спасло, потому что его вернули оттуда в больницу. И вот после этого мы подняли шум. Хотя до этого до последнего надеялись, что действительно идет какая-то процедура, что украинская сторона ищет способы не выдавать Тимура России, - вспоминает Муслим.
В процесс защиты Тимура Тумгоева тогда включились многие. Неравнодушные люди собирали деньги на адвокатов для задержанного. Харьковские правозащитники даже в ООН обращения писали с просьбой остановить процесс экстрадиции бойца - и добились поддержки этой международной организации.
После ряда митингов и вмешательства журналистов и правозащитников Тимура Тумгоева наконец выпустили, взяв с командования батальона, куда он направлялся, обязательство по первому зову доставлять его в харьковскую прокуратуру, где он должен был отмечаться. А сам Тимур обратился в миграционную службу с просьбой предоставить ему убежище.
-Он приехал к нам сюда (на базу 8 отдельного батальона УДА "Аратта" - UAportal) прошлой осенью. Мы обещали, что по первому требованию Тимур будет приезжать отмечаться. Гарантировали, что он не будет скрываться, не сбежит… Так оно и было. Когда через его адвоката ему из харьковской прокуратуры передавали, что он должен приехать - он сразу ехал. Отвечал на какие-то вопросы… А месяц назад у Тимура умерла жена. Она тяжело болела в последнее время. Из-за всей этой ситуации и судов, которые шли, он не смог поехать в Турцию на похороны. Вместо этого мы отпустили его в Киев, куда к нему приехали родственники… В Киеве Тимур пробыл какое-то время. А позавчера (10 сентября - Uaportal) он нам перезвонил, сообщил, что возвращается. Через несколько часов позвонил еще раз, говорит: меня вызывают снова в Харьков, мне надо отметиться - и я оттуда уже приеду. Езжай, конечно! Вчера наши ребята в Харькове его встретили, и они вместе зашли в кафе перекусить. Практически сразу туда подошли СБУшники - и забрали Тимура из этого кафе. Не объясняя толком ничего!
Мы еще в тот вечер забили тревогу. Начали звонить, куда только можно. Его адвокат пытался его найти, но так и не смог узнать вообще ничего. Мы добрались и до харьковской прокуратуры. Там нам сказали: сегодня уже поздно, разберемся с утра. Мы ж его никуда не денем, успокойтесь! И мы поверили. А когда начали искать его с утра - слышали только отмазки. То тот не пришел, то этот вышел, то перевели Тимура туда, то сюда вернули… Мы толком не могли ничего. Ближе к вечеру появилась хоть какая-то конкретика. Нам сказали, что его перевезли в Северодонецк - ищите там, мол. Но когда наши ребята там подняли шум - им сообщили: в Северодонецк Тимура так и не довезли, его еще с утра передали русским! Но как такое может быть, если нам и в СБУ, и везде рассказывают, что это невозможно, что процесс сотрудничества с русскими давно остановлен? - рассказал Чеберлоевский.
Немного проливают свет на произошедшее журналисты издания "Кавказ.Реалии" и их источники в "Харьковской правозащитной группе", которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. По их данным, 12 сентября должно было состояться заседание суда по продлению меры пресечения для Тимура. Учитывая, что обращения правозащитников в международные инстанции возымели действие и комитет ООН по правам человека вынес решение о приостановке экстрадиции Тумгоева в Россию, которое продолжает действовать и сейчас, все ожидали, что бойцу просто продлят личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи.
Но, как утверждают журналисты издания, несмотря на это, заместитель генерального прокурора Евгений Енин таки подписал решение об экстрадиции Тумгоева. Руководствуясь этим решением бойца и передали российским ФСБшникам. При этом формальным основанием для задержания стала "просроченная справка просителя убежища".
- Теперь ему грозит самое малое 15-20 лет срока. И это - в лучшем случае. Если не убьют. Мы каждый день ведь слышим оттуда новости. Прошел всего месяц, как убили Юсупа Темерханова (осужден за убийство полковника российской армии Юрия Буданова, отметившегося особой жестокостью во время второй российско-чеченской войны - Uaportal). Уже после него, всего две недели назад в тюрьме убили еще одного нашего… Один-два человека в месяц, молодые ребята, которым до 40 лет в основном, умирают там по разным причинам. То сердце вроде остановилось, то еще что-то. Их травят, убивают по-тихому… Мы ведь - все, кто не поддерживает кадыровский режим - являемся для них врагами. Поэтому Кадыров и платит любые деньги за наше устранение. За каждого нашего бойца назначены конкретные суммы. Есть конкретные расценки за информацию, за передачу, за убийство. И они растут с каждым годом, - отметил командир батальона имени Шейха Мансура.
20 ч. назад
Щодо екстрадиції Тумгоєва Т.Х.
12.09.2018, компетентними органами України російській стороні передано громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича.
Його було передано з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та Російською Федерацією.
Фактичній передачі особи (як завершальному кроку в екстрадиції) передували ряд етапів.
Зокрема:
1) надходження запиту компетентних органів Російської Федерації про видачу особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 та ч. 2 ст. 205.5 КК Російської Федерації, а саме: проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності та участь в терористичній організації.
Російськими правоохоронними органами Тумгоєв Т.Х. обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, яке структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.
При цьому, Тумгоєв Т.Х. не приховував своєї участі в даній терористичній організації.
2) проведення органами прокуратури України у повному обсязі екстрадиційної перевірки. Жодної обставини, яка б унеможливлювала видачу особи, встановлено не було;
3) прийняття Генеральною прокуратурою України 13.10.2016 рішення про видачу Тумгоєва Т.Х.;
При цьому особа повною мірою скористалася наданим їй правом на судове оскарження рішення центрального органу України про видачу.
У задоволенні скарги на вказане рішення Генеральної прокуратури України про видачу було відмовлено судами першої та апеляційної інстанцій. Тобто, постанова Генеральної прокуратури України про видачу набула чинності.
4) особа також скористалася своїм правом на звернення за захистом на території України.
Зокрема, Тумгоєв Т.Х. двічі (у 2016 та 2017 роках) звертався до органів міграційної служби України з заявою про отримання статусу біженця.
За результатами розгляду першої заяви Тумгоєву Т.Х. було відмовлено у її прийнятті. Після перегляду вказаного рішення органів міграційної служби України адміністративними судами першої та апеляційної інстанцій його визнано законним.
За результатами розгляду другої заяви було відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем. Вказане рішення також було переглянуто адміністративними судами та залишено в силі.
Тобто, особа повною мірою скористалася правом для звернення за захистом на території України, однак підстав для надання статусу біженця встановлено не було.
5) Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) також розглядалось звернення Тумгоєва Т.Х. про вжиття заходів щодо зупинення процедури екстрадиції до Російської Федерації.
17.11.2016 Європейський суд прийняв рішення про призупинення розгляду справи заявника у порядку Правила 39 Регламенту суду (зупинення екстрадиції) до моменту отримання інформації від Уряду України та заявника.
Генеральною прокуратурою України було надано всі запитувані документи, після вивчення яких Європейський суд скасував дію всіх обмежувальних заходів.
Тобто, і Європейським судом не було встановлено перешкод для розгляду Україною запиту про видачу вказаної особи.
Наведена інформація свідчить про додержання прав іноземного громадянина на території України, відсутність порушень у діях компетентних органів України при його видачі.
Слід також зазначити, що «позитивний імідж» Тумгоєва Т.Х. у пресі намагаються створити за рахунок поширення інформації про його участь в антитерористичній операції на сході України.
Разом з тим, за весь час розгляду Генеральною прокуратурою України запиту про його видачу (а це понад два роки) будь-яких даних про участь особи в АТО чи бажання брати участь в АТО не надходило, жодного разу про це не заявила сторона захисту.
Не зважаючи на дії Російської Федерації на території України, що були засудженими більшістю держав світу, Україна продовжує займати позицію цивілізованої правової держави, що додержується правил на світовій арені, у тому числі щодо екстрадиції правопорушників.