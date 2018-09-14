 Украина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Twitter, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES.
Видео 112
...
"Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины", - сказал Президент.
Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.
Макрофинансовая помощь ЕС по факту - очень дешевый кредит. Деньги, которые получим, придется вернуть. Правда, платить можно в течение 15 лет. Помощью это может называться потому, что таких дешевых денег на открытых рынках найти не удастся.
Преподносится как великая перемога.
Мені то усе зрозуміло, не розумію тільки навіщо у вік інтернету тут брехати?
СЛАВА Гройсману !
Потрібно буде віддавати борг з процентами. Але проценти вищі, чим ті, під який раніше брали кредити, тому Україна все більше нарощує борги.
Та ще й землею торгувати та деревину необроблену вивозити.....
Допомога Євросоюзу (державами-членами ЄС та Європейською Комісією) надається:
- для задоволення першочергових потреб для переміщених зі сходу України: продукти харчування, питна вода, психологічна реабілітація, медична та соціальна допомога, а також комплекс побутово-логістичних заходів;
- на потреби соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, відновлення соціальної інфраструктури та закладів охорони здоров'я в регіонах України.
Все правильно, по требованию еврохозяев Украины нужно побольше предприятий вырезать на металлолом, а те, что приносят прибыль раздать олигархам и тогда на эту "помощь" европапуасы начнут молиться, считать ее священной.
У Украины уже столько "помощи" накопилось, что отдавать не может, а еврохолуи продолжают ее брать, загоняя Украину в еще большую долговую яму.
панамских счетов ?
- попросив - украв - і на мальдіви