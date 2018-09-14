 Украина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Twitter, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES.

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"Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины", - сказал Президент.

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Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.