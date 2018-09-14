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 Украина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко. ВИДЕО

Сегодня, 14 сентября, Украина и ЕС подпишут документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Twitter, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES.

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"Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы говорим про этот год", - Климкин о сроках получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС

Украина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко 01

Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/v3086165
 
   
 Топ комментарии
 
Украина снова берет в долг. Тратить будут они, платить - мы.
Преподносится как великая перемога.
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Я эти деньги возвращать не собираюсь! Пусть барыга в тюрьме отрабатывает, рукавицы с Юриком шьет.
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Нужно продать Рошен и отдать долги вместе с Поиошенко
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Я эти деньги возвращать не собираюсь! Пусть барыга в тюрьме отрабатывает, рукавицы с Юриком шьет.
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Ця "допомога" за два роки буде "відбита" дешевим "лісом"
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так вы в верхах сидите и уже планируете как когда и чем....
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порохло перехреститься буде коли бабло дадуть? )))

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Не надо тупить, давно известно что это кредит, но называют помощью, подпишут меморандум где оговорены условия получения.
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А тебе их никто и не даст. Ты не ети деньги будешь возвращать а свои. Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про макрофінансову допомогу в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8859
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кто,кто - дед Пихто, если доживет конечно Украина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5385
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А де там написано, що це безповоротна допомога без відсотків? Тупа нова перемога бісквіту. Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045
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Ты, как всегда, обосрался.
Макрофинансовая помощь ЕС по факту - очень дешевый кредит. Деньги, которые получим, придется вернуть. Правда, платить можно в течение 15 лет. Помощью это может называться потому, что таких дешевых денег на открытых рынках найти не удастся.
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Украина снова берет в долг. Тратить будут они, платить - мы.
Преподносится как великая перемога.
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Ви добре бачите,перечитайте статтю?Де йде мова про кредити,взагалі де хоч одне таке слово є??
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Секта зрады только заголовки читает ,да и то одно слово в них - Порошенко. Этого достаточно.
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А де там написано, що це безповоротна допомога без відсотків?
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Я вам "розжую" щоб були в темі.Там є умова,продовження реформ.За реформами стежать в МВФ, якщо там підтверджують прогрес Україна отримує цю допомогу, та за необхідності кредит від Міжнародного валютного фонду,а кредит нам також потрібен щоб обслуговувати старі борги.Що ще незрозуміло?
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Макрофинансовая помощь ЕС по факту - очень дешевый кредит. Деньги, которые получим, придется вернуть. Правда, платить можно в течение 15 лет. Помощью это может называться потому, что таких дешевых денег на открытых рынках найти не удастся.
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Не зрадофильское это дело - читать . Главное писять Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7897 .!! Про её родимую , про зраду .!! Днём и ночью писять. В жару и холод ,,в дождь и слякоть . По установке ,пересичный украинец зраду должен наблюдать беспрерывно ,, и во всём . Даже вот на улице сейчас пасмурно - это уже зрада . Патамушо кляти барыги у власти .!! Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5238 .
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Нужно продать Рошен и отдать долги вместе с Поиошенко
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ценным кругляк оказался, предвыборная акция "лысая украина" стартовала
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книжку читаешь. вдохновился комуняцкой пропагандой?
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Я її читав коли тебе ще і на світі не було. Фамілійо запам"яталось.
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вот и маладца, теперь может про призрак почитать, который бродит по европе...с протянутой рукой Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1457
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Конечно вдячный. Пете деньги рабам повышение цен и тарифов. Простой украинец ни копейки не получит от етой суммы. Наоборот еще и отберут оставшееся. Потому что 1 миллиард на 450 плохо делется, особенно перед выборами на которые нужно на рыло 5 миллионов долларов чтобы опять купить себе кресло.
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це неправда що простий українець нічого не отримає - ця допомога розійдеться по економіці, і частина в кінці кінців вийде на зарплати для бідних, і тачки для бариг. Звичайно що це дуже мало на таку країну. а більше ніхто й не дасть. Все одно всі хамськи понти місцевого населення і бариг закінчились би в той момент коли перестали б давати будь яку допомогу і кредити. Всі джипи, хатинки, рубахи, штані, носки й труси насправді давно належать західним кредиторам.
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Ця допомога разойдется по тем же карманам куда разошлась и прошлая и позапрошлая допомога и кредиты. Одни получили в 2 раза повышение зарплат и пенсий другим х*м под носом помазали. Зато в результате етой допомоги цены поднялись в несколько раз. Тоесть бедные в трезультате еще и потеряли а богатые стали еще богаче. Так же как и торговля с ЕС. Пока рынки были закрытые в Украине продукты были намного дешевле и качественнее. После открытия рынков все лучшие и высшие сорта с/х продукции уходят за бугор, а в Украине даже хлеба теперь нормального нельзя найти кроме того что он подорожал существенно. Так же и с лесом. Весь лучший лес уходит за бугор, а в Украине пришлось покупать доски так за 3500грн/куб продают сухостой и трухляк побитый шашелем который ломается при падении об землю не говоря уже что нагрузку никакую он не выдержит.
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без цієї допомоги була б зовсім дупка. а ресурси країни допомагають продавати за бугор за безцінь сотні тисяч так званих простих людей. без усіляких рефлексій вони це роблять і допомагають багатіям. хто винен?
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Украина отдаёт в ЕС лес и землю,а Европа Украине даёт деньги в долг и шефские ценности
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Зачем им возить землю? С землей нужно и рабов завозить чтобы они работали на ней. Европа просто завозит из Украины дешевые зерно рапс масло и кукурузу которые истощают земли.
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І хто танцюристу винуватий що танцювати не вміє і не хоче?
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Не в коня корм, это только одному пете на карман,а другие как же?
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Порошенко сегодня на ялтинском форуме, который проходит в Киеве сказал в адрес Хутина: "досвиданья наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес.,."))
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по ходу он нехило выслужился перед пыней, а брехать он всегда готов
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когда команда Пэци узнала, что опять есть, что "пилить" она дружно сказала "Yes!".
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Ціна питання -дозвіл на вивезення лісу -кругляку. Знову. І вбивство інвестицій у дкревообробну галузь.
СЛАВА Гройсману !
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Програма МФД-макрофінансова допомога.Але для її отримання Україна повинна виконати певні умови,зокрема успішне співробітництво з МВФ,якщо звідти надходить позитивні сигнали Україна отримає безповоротну допомогу.Це вже четверта програма допомоги (MFA IV).Перша програма, загальним обсягом 610 млн. євро (МФД І), була укладена у квітні 2013 р., друга програма (МФД ІІ) на суму 1 млрд. євро - у травні 2014 р., третя програма загальним обсягом 1,8 млрд. євро - у травні 2015 р.
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Яка безповоротна, бісквітне брехло? Миллиард евро от Еврокомиссии может поступить в Украину двумя траншами в виде средне- и долгосрочных кредитов под низкие проценты
Потрібно буде віддавати борг з процентами. Але проценти вищі, чим ті, під який раніше брали кредити, тому Україна все більше нарощує борги. Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7875
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А де посилання на першоджерело з сайту Єврокомісії.
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Прямі трансферти між бюджетом України та Єврокомісії можна назвати допомогою.А кредити МВФ все одно залишаються найдешевшими грошима які можна позичити на фін ринку.
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Шо, бісквітне, вже і допомогу потрібно повертати і відсотки сплачувати? Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8174
Та ще й землею торгувати та деревину необроблену вивозити.....
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Я не знайшов під які відсотки надаються ці гроші .Щодо МВФ там все зрозуміло.Але в програмі "Східне партнерство" є багато різних програм допомоги ,також по асоціації є технічна допомога та кредитні лінії від ЄБРР та ЄІБ.
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Там є безповоротна,гуманітарна допомога також.
Допомога Євросоюзу (державами-членами ЄС та Європейською Комісією) надається:
- для задоволення першочергових потреб для переміщених зі сходу України: продукти харчування, питна вода, психологічна реабілітація, медична та соціальна допомога, а також комплекс побутово-логістичних заходів;
- на потреби соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, відновлення соціальної інфраструктури та закладів охорони здоров'я в регіонах України.
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Ви заперечуєте що є безповоротна фінансова допомога від ЄС Україні?
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Кредит можно называть как хочешь,хоть помощь, хоть подарок...
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обычно миллиардами измеряются кредиты, а помощи - миллионами....)
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Вот позорище, европапуасы дожились до того, что кредиты уже помощью называют.
Все правильно, по требованию еврохозяев Украины нужно побольше предприятий вырезать на металлолом, а те, что приносят прибыль раздать олигархам и тогда на эту "помощь" европапуасы начнут молиться, считать ее священной.

У Украины уже столько "помощи" накопилось, что отдавать не может, а еврохолуи продолжают ее брать, загоняя Украину в еще большую долговую яму.
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пописать то вы подпишите, но хотелось бы узнать детали, что вы продали на этот раз ,---- как обычно карман народа, или кусочек чего то ? Україна та ЄС сьогодні підпишуть документ про надання макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5005
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там Евросоюз еще и на разминирование и восстановление Донбасса собирается выделять ПОМОЩЬ. Начинаем голосить ЗРАДА ибо так надо для свинособак.
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порохло с охметом и мертвяком нагреют руки на восстановлении даунбаса ?
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а Порошенко баллотируется в президенты?
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подонок сотрудничающий с кремлядями получит лярд баксов для пополнения
панамских счетов ?
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якби барига і всі його куми брати гудки і інші злодії зкинулися в бюджет награбованим - то ми ще самі позики давали б!
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это взятка за разрешение торговлей землей. плодородная земля, это единственное что у нас еще осталось. скоро иностранный капитал заберет и ее. це буде найвеличниша перемога из усих... и после этого мы нужны будем только как рабы для поддердания за копеики нужд капитала.
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Господа рабы, скажите а кто за последние 4 года получал хоть копейку от етих траншей и кредитов? Все никак не могу найти где Европа раздает ету помощь украинцам. АТО мне всегда только нужно отдавать чужие долги а за что мне такая радость я не пойму.
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"Доброзичливці" з за поребрика-йдіть до біса!За цю допомогу наші партнери з ЄС хочуть від нас тільки одне це продовження реформ, проводити які потрібно в наших же інтересах.Це тільки РФ надає таку " братню допомогу" після якої в їх кишені опиняються газогони та стратегічні виробництва сусідніх країн.
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зачем набирать столько кредитов, они еще старые кредиты не отдали, а уже новые берут. имхо.
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тепер знов і на мальдіви можна

- попросив - украв - і на мальдіви
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Брехня его уже надоело, говорит о кредите как о помощи и при этом молчит на каких условиях этот лярд займут.
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Поможет нам эта помощь, как мертвому горчичники. Ликую вместе с вами.
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Когда уже он скажет своим корешам: "Всё идёт по плану, нас везут в тюрьму".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина и ЕС сегодня подпишут документ о предоставлении макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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