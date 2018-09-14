 "Мы не можем остановить эти работы. Фиксируем действия", - крымскотатарские активисты рассказали в ОБСЕ о разрушении оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по мнению экспертов, разрушение Ханского дворца происходит из-за ремонтных работ, организованных оккупационными властями в аннексированном Крыму.

"Мы не можем немедленно остановить эти работы, но по крайней мере, зафиксировать юридически незаконные действия российских властей, незаконные действия тех строительные организаций, которые ведут эти работы и, фактически разрушают Ханский дворец, я думаю, что это сделать необходимо", - говорит адвокат Николай Полозов.

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