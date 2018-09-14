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Все про:оккупация (6628) реставрация (27) Бахчисарай (56)

 "Мы не можем остановить эти работы. Фиксируем действия", - крымскотатарские активисты рассказали в ОБСЕ о разрушении оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае. ВИДЕО

На конференции ОБСЕ в Варшаве 13 сентября, в рамках дискуссионной панели "Нарушение прав человека и международные преступления в Крыму", крымскотатарские активисты и украинские правозащитники рассказали о разрушении Ханского дворца в Бахчисарае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по мнению экспертов, разрушение Ханского дворца происходит из-за ремонтных работ, организованных оккупационными властями в аннексированном Крыму.

"Мы не можем немедленно остановить эти работы, но по крайней мере, зафиксировать юридически незаконные действия российских властей, незаконные действия тех строительные организаций, которые ведут эти работы и, фактически разрушают Ханский дворец, я думаю, что это сделать необходимо", - говорит адвокат Николай Полозов.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если они снесут второй этаж, то мы потеряем памятник", - оккупационные власти объявили еще два конкурса на реконструкцию Ханского дворца на сумму $2,5 млн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086162
 
 
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Так а что,ПаРаша умеет только разрушать.......
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а еще - тырить все, что под руку попадется...
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Дикари,это у них в крови. Сами ничего не умеют создавать, а вот быть варварами они умеют.
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Ребята-молодцы, настоящие патрыоты,нехай стоить, ведь последнюю реставрацию дворца проводили проклятые коммуняки аж в 60-х годах 20 века "Ми не можемо зупинити ці роботи. Фіксуємо дії", - кримськотатарські активісти розповіли в ОБСЄ про руйнування окупантами Ханського палацу в Бахчисараї - Цензор.НЕТ 7001
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Росіяни знищують культурні пам'ятки кримських татар так само, як вони знищували українські і всіх інших неросійських народів.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы не можем остановить эти работы. Фиксируем действия", - крымскотатарские активисты рассказали в ОБСЕ о разрушении оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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