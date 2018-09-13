EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  3189  64
Все про:Киевская область (1507) ОГА (1369) Вышгород (47) Горган (14)

 Глава Киевской ОГА Горган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА. ВИДЕО

Во время празднования Дня города в Вышгороде председатель Киевской ОГА Александр Горган признался, что чуть не изменил жене с заместителем председателя Вышгородской райгосадминистрации Мариной Мельник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Видео признания чиновника опубликовала в Фейсбук Антонина Басенко.

"Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместительница и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев - это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах", - сказал Горган во время выступления со сцены.

Читайте также: Глава Киевской ОГА - чиновникам: Обыски, аресты, заключение под стражу... Привыкайте к этим словам

После этого он вручил  Мельник  почетную грамоту и отметил, что она "очень мощно работает".

Глава Киевской ОГА Горган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА 01

Согласно сайту Вышгородской РГА, 33-летняя Мельник замужем и имеет дочь.

Также читайте: Горган: Наша проверка обнаружила хищения областного бюджета Киевщины на сотни миллионов гривен

Но источники в Киевской ОГА рассказали ТаблоID, что Горган уже полгода как не живет с женой Ириной. Зато роман на работе он якобы закрутил - пусть и не в Вышгороде, а в столице. Собственно, приписывают госслужащему сразу двух дам сердца: руководителя патронатной службы Марину Киян и помощницу Любовь Лысенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3086116
 
 
 Топ комментарии
 
Шо это за дичь?!
Нах нам любые подробности жизни это чинуши, которого никто из нас даже не знает?
Да хай оно хоть вытатуирует себе на лбу слово "Х..Й"! Это кому-то интересно?
 показать весь комментарий
 
Тобто - все ж таки "інтима" з нею не було ? Так це ж "перамога" аданазанчна !!! Глава Киевской ОГА Гарган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА - Цензор.НЕТ 1176
Ця "новина" повинна бути в розділі - Админреформа ... ))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как интересно. Глава Киевской ОГА Гарган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА - Цензор.НЕТ 8098 Сука, дебил какой-то. А теперь он на Педалика дрочит?
 показать весь комментарий
 
 
Саша Лялька (он же Горган), большой и многолетний фанат японской анимации, и как говорят злые слухи, его интимные предпочтения такие же не обычные..
 показать весь комментарий
 
Шо это за дичь?!
Нах нам любые подробности жизни это чинуши, которого никто из нас даже не знает?
Да хай оно хоть вытатуирует себе на лбу слово "Х..Й"! Это кому-то интересно?
 показать весь комментарий
 
 
Это у цензора новый отдел открылся, вместо отдела"Шаурма"
 показать весь комментарий
 
 
А з іншого боку - країна повинна знати які олігофрени її очолюють.
 показать весь комментарий
 
и тут оно у униана как зашиблось!!
 показать весь комментарий
 
Дурак. Надо было изменить, а потом попросить прощение перед народом как Петя. Сказать что это был образный секс. Раз живем.
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению, всякого мусора хватает по всей стране.
также, как на донбассе хватает порядочных людей
 показать весь комментарий
 
вопрос спорный....
не хотелось бы проводить такой же эксперимент в других регионах....
 показать весь комментарий
 
мужик, мля.. женщину-то нахера подставляешь...
 показать весь комментарий
 
 
та чуть-чуть помечтал - и проснулся весь влажный-а вообще-то Будрайтис прав.
 показать весь комментарий
 
 
оно просто уё...ок
да и баба вполне могёт быть ишо та.....
 показать весь комментарий
 
"Она мощно работает?" - какой частью тела?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто - все ж таки "інтима" з нею не було ? Так це ж "перамога" аданазанчна !!! Глава Киевской ОГА Гарган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА - Цензор.НЕТ 1176
Ця "новина" повинна бути в розділі - Админреформа ... ))
 показать весь комментарий
 
 
а оно нам надо?
если еще и альковные сплетни будем обсуждать...то пожелтеем... и окосеем
 показать весь комментарий
 
Посмотрим на это как на "жёлтую паузу"
А то всё политику, да про политику
 показать весь комментарий
 
 
чему удивляться....
негативный отбор.
во власть попадает всякое отребье
 показать весь комментарий
 
 
Біблія пише - "Диявол - князь світу цього .."
тобто - у владу завжди "попадает всякое отребье"
 показать весь комментарий
 
может и завжди.....
только вот результаты работы влады у нас и в норвегияханглияхшвецияхгерманияхфранциях и тд очень отличен
 показать весь комментарий
 
а це не "результаты работы влады ... очень отличен" , ні - це дуже відмінне ставлення суспільства до влади - у нас і "в норвегияханглияхшвецияхгерманияхфранциях " ...
сподіваюсь - пояснювати , в чому різниця , не потрібно ?
 показать весь комментарий
 
Таких ідіотів, як Педрило в свою команду понабирав не було навіть Овоча.
Боже, бережи Україну!
 показать весь комментарий
 
 
На то оно и педрило,только с маленькой буквы))))
 показать весь комментарий
 
 
Премия дарвина ему обеспечна.Петя таких любит Глава Киевской ОГА Гарган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА - Цензор.НЕТ 3265
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо хоть с собакой не танцует

А вообще-то, есть такой тип правды, о котором лучше умолчать...
 показать весь комментарий
 
"Он бьі изменил жене с ней, но руки оказались красивее"
Каких только дебилов земля не рожает? А жена стояла рядом и радовалась за мужа.
СКОЛЬКО НУЖНО ВВАЛИТЬ, ЧТО Б ТАКОЕ СКАЗАТЬ?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы такое ляпнул в США ,то заплатил бы мильйон долларов компенсации и 20 лет тюрьмы получил бы .
 показать весь комментарий
 
 
"она "очень мощно работает"."
Единственный вопрос - какой частью тела? Глава Киевской ОГА Горган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА - Цензор.НЕТ 7900
 показать весь комментарий
 
она всё ждала и надеялась.. а он уехал в Киев
 показать весь комментарий
 
Цитата "а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах". Гарган, закройся, где то, и мечтай, в одиночку, а не на публике. Капец, какой то...Завтра Дещица признается, что чуть было, Лаврова, не сделал, так как очень любит лошадей, Порох расскажет, о надувной бабе, которую обмазывает шоколадом, а Ляшко - о батальоне террористов, которых он засосал вусмерть. Вообщем, вспоминаем, швондеровское: "Это какой-то позор..."(с).
 показать весь комментарий
 
 
Штани.
Розуму нема - жалюгідне видовище.
Я б після такого пішла зі сцени і жодної грамоти від такого придурка і не подумала б брати.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГлава Киевской ОГА Горган признался, что чуть не изменил жене со своей заместительницей, работая в Вышгородской РГА. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх