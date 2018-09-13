 Глава Киевской ОГА Горган мечтал об интиме и супружеской измене с подчиненной замглавы РГА Мариной Мельник. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Видео признания чиновника опубликовала в Фейсбук Антонина Басенко.
"Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместительница и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев - это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах", - сказал Горган во время выступления со сцены.
После этого он вручил Мельник почетную грамоту и отметил, что она "очень мощно работает".
Согласно сайту Вышгородской РГА, 33-летняя Мельник замужем и имеет дочь.
Но источники в Киевской ОГА рассказали ТаблоID, что Горган уже полгода как не живет с женой Ириной. Зато роман на работе он якобы закрутил - пусть и не в Вышгороде, а в столице. Собственно, приписывают госслужащему сразу двух дам сердца: руководителя патронатной службы Марину Киян и помощницу Любовь Лысенко.
Нах нам любые подробности жизни это чинуши, которого никто из нас даже не знает?
Да хай оно хоть вытатуирует себе на лбу слово "Х..Й"! Это кому-то интересно?
П.С - "Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны. ВИДЕО
также, как на донбассе хватает порядочных людей
не хотелось бы проводить такой же эксперимент в других регионах....
да и баба вполне могёт быть ишо та.....
Ця "новина" повинна бути в розділі - Админреформа ... ))
если еще и альковные сплетни будем обсуждать...то пожелтеем... и окосеем
А то всё политику, да про политику
ворчать не буду...
негативный отбор.
во власть попадает всякое отребье
тобто - у владу завжди "попадает всякое отребье"
только вот результаты работы влады у нас и в норвегияханглияхшвецияхгерманияхфранциях и тд очень отличен
сподіваюсь - пояснювати , в чому різниця , не потрібно ?
Боже, бережи Україну!
А вообще-то, есть такой тип правды, о котором лучше умолчать...
Каких только дебилов земля не рожает? А жена стояла рядом и радовалась за мужа.
СКОЛЬКО НУЖНО ВВАЛИТЬ, ЧТО Б ТАКОЕ СКАЗАТЬ?
Единственный вопрос - какой частью тела?
Розуму нема - жалюгідне видовище.
Я б після такого пішла зі сцени і жодної грамоти від такого придурка і не подумала б брати.
А якщо у чоловіка Мельник є сім'яники- ходити Горгану з битою пикою.
нахрен такое писать вааще ? и показывать ?
вы еще начните нарезать видео с ютуба про придурков "смотритае какая я ...", "пьяные и смешные" и т.д.