 Глава Киевской ОГА Горган мечтал об интиме и супружеской измене с подчиненной замглавы РГА Мариной Мельник. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Видео признания чиновника опубликовала в Фейсбук Антонина Басенко.

"Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместительница и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев - это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах", - сказал Горган во время выступления со сцены.

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После этого он вручил Мельник почетную грамоту и отметил, что она "очень мощно работает".

Согласно сайту Вышгородской РГА, 33-летняя Мельник замужем и имеет дочь.

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Но источники в Киевской ОГА рассказали ТаблоID, что Горган уже полгода как не живет с женой Ириной. Зато роман на работе он якобы закрутил - пусть и не в Вышгороде, а в столице. Собственно, приписывают госслужащему сразу двух дам сердца: руководителя патронатной службы Марину Киян и помощницу Любовь Лысенко.