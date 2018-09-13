 Завтра "Хорея Козацька" даст большой концерт с оркестром по случаю выхода нового альбома. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый сборник музыканты, которые часто выступали перед бойцами на передовой и поддерживали украинских воинов, посвятили всем борцам за свободу.

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"Это сборник древних артефактов и современных песен о Свободе личной, индивидуальной и еще больше о Свободе гражданской, национальной. Эти две невозможны друг без друга, обе дополняют друг друга. А борьба за личную свободу для украинцев часто, если не всегда была борьбой за национальную свободу", - говорится в анонсе к презентации альбома.

В активе "Хореї Козацкої" более 200 песен и музыкальных композиций, которые охватывают временное пространство Руси-Украины от средневековья, ренессанса, барокко, классицизма, романтизма, произведений ХХ века до современной Украины.

Как говорят сами музыканты, они "с благородной элегантностью приглашают слушателя и проведут его через века культурных, песенных, музыкальных традиций".



Каждое выступление "Хореї Козацької" - всегда маленькое открытие мира. Чего стоит только возможность услышать такое разнообразие редких музыкальных инструментов: старосветская бандура, кобза, лютня, колесная лира, скрипка, пандора, шалмей, корнет (цинк), лизард, шалюмо, фасоль, фидель, дуда, перкуссия, целое семейство свирельных, барочная траверс флейта, виуэлы, барабан, бубен. Особое звучание "Хореї Козацькій" придает уникальный, ни на что не похожий, голос солиста Тараса Компаниченко.

В альбоме, в частности есть песня, посвященная погибшим в Иловайске, - "Дума про Савур-Могилу".

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Дом звукозаписи украинского радио (ул. Леонида Первомайского 5В.)

19.00.

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