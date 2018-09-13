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 "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ. ВИДЕО

47-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон стал депутатом подмосковного Красногорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, сторонник "русского мира" и террористов Донбасса планирует помогать людям с поиском работы и получением гражданства.

Монсон получил российское гражданство и дал клятву гражданина РФ.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3086079
 
   
 Топ комментарии
 
Федераска есть федераска. Этот гомункул с отбитым мозгом прав. Он в своей стихии с такими же организмами.
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по поводу "федераска"..
кажется,отбитый пустил в обиход мем-бестселлер ? "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ - Цензор.НЕТ 6972
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Е
Епта...до слез)))
Ну прям до слез....

😂😂😂
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бугогааааа, рыдаю.
У винторогов депутат ненавистый пиндос😂😂😂
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"Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски"

...
ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА! ЩЯЧЛО ПОПЯЧТСА ПОПЯЧТСА!1РАСРАС УПЯЧКА!!111 ПЕПЯКА!! ЖАЖА!!! ПРДУНЬ-ПРДУНЬ!!!11!1 ОЛОЛО!1 ПЫЩЬ!1 ПЫЩЬ!1 ПЫЩЬ!1
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никак не могу расшифровать, что означает цепропона?
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Федераска есть федераска. Этот гомункул с отбитым мозгом прав. Он в своей стихии с такими же организмами.
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по поводу "федераска"..
кажется,отбитый пустил в обиход мем-бестселлер ? "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ - Цензор.НЕТ 6972
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- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
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король Цепропона )) ОНО осознало ))))
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таких дебилов специально во власть суют чтобы х..ло на их фоне выглядело адекватом?
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РАСКА ФЕДЕРАСКА! Во как а мы и не знали как правильно по-моксельски будет "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ - Цензор.НЕТ 9364
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Раисяне настоящие Фетираски!))))
Ни дать...ни взять...
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Про федераску це він добре загнув ! Все інше теж непогано озвучив. )))
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"Растиковая Федераска мне любовна и прельстива. Я возрадовался до плеши, когда вправил своё хозяйство в Растиковую Федерацию. Сам мудрый и чуткий Путен взгромоздился и насиловал меня, и я буду целовать ему пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло!"
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Склоько еще клоунов будет привлечено к гражданству засрахи?
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це ще з часів льоні брежнєва щось накшталт "сиськи-масиськи"
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Мьішечная сила и сила Разума не всегда идут в одном направлении, так устроен МИР!
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Федираска скупает оптом этих, ранее знаменитых, аутсайдеров. Только они потом все равно убегают )
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Да, но, убегая, не забывают продать за хорошие деньги подаренные им квартиры...
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Да, но, убегая, не забывают продать за хорошие деньги подаренные им квартиры...
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Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха депутата от Мордовии Жирафа Дебилдье.
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Кацапьі, а вьі уважаете "корова раськи федераськи"?
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не...а слово федераска...мне понравилось...
в нем вся мощь и нецензурная подоплека сучки драной - федераска!!! конкретно !
(нехай будет...приживется!)
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Будешь уважать корову Раски Федераски - станешь депутатом Красногорска!! )
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Был тупым пиндосом, а теперь уже стал и тупым кацапом.
Не это ли тупой кацап, пару лет назад отгреб люлей от черниговского бандёравца???
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я ж говорю, кацапы уже давно посходили с ума. реально. иначе почему мы наблюдаем весь этот цирк практически каждый день! самый смешной реалити от Раски Федераски ))
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Коля Азіров - просто пацан з грязним пузом. )))
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"Бить паном раси, уважать ее корова... " (с)

(0.55 мин)

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Что вы все пристали к человеку? Сейчас половина москвабада и лаптестана вообще говорит по русски не лучше.
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Джефф Монсон подписывет удостоверение депутата РФ
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Федераска - це хіт, схоже на побутове Зінка. Тепер весь час так буду називати Кацапію.
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"УважаTь-права-корова"-ще-одuн-довб***еб-прuбавuвся-в-"граждане-"Расuськu"
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Я понял из бреда этого долбня только одно: Федераска, любите коров, мать вашу, цепрепона!
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цыгель-цыгель ай-лю-лю, барбамбея кергуду !!!
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И как это мурло справляется с обяанностями депутата?
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а хулі, у нас подібний, Криза Мінет Папізже, взагалі премєр-міністром був
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я стал забывать руцкий язык... что такое Цепропона ???
есть кто нибудь из..... Растиковой Федераски???
объясните мне, второсортному?
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Федераска сделает из него законченного федераста.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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