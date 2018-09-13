 "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, сторонник "русского мира" и террористов Донбасса планирует помогать людям с поиском работы и получением гражданства.

Монсон получил российское гражданство и дал клятву гражданина РФ.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО