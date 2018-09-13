 "Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски", - депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон дает клятву гражданина РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, сторонник "русского мира" и террористов Донбасса планирует помогать людям с поиском работы и получением гражданства.
Монсон получил российское гражданство и дал клятву гражданина РФ.
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https://censor.net.ua/video_news/3086024/my_te_kogo_pokazyvali_na_video_imena_nashi_nastoyaschie_priehali_v_solsberi_posmotret_mestnyyi_sobor
Вот и третий подоспел ))
У винторогов депутат ненавистый пиндос😂😂😂
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ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА! ЩЯЧЛО ПОПЯЧТСА ПОПЯЧТСА!1РАСРАС УПЯЧКА!!111 ПЕПЯКА!! ЖАЖА!!! ПРДУНЬ-ПРДУНЬ!!!11!1 ОЛОЛО!1 ПЫЩЬ!1 ПЫЩЬ!1 ПЫЩЬ!1
кажется,отбитый пустил в обиход мем-бестселлер ?
Епта...до слез)))
Ну прям до слез....
😂😂😂
Ни дать...ни взять...
🤑
Ли Вонг Ян нервно курит за углом.
начальника транспортного цехадепутата от Мордовии Жирафа Дебилдье.
в нем вся мощь и нецензурная подоплека сучки драной - федераска!!! конкретно !
(нехай будет...приживется!)
Не это ли тупой кацап, пару лет назад отгреб люлей от черниговского бандёравца???
(0.55 мин)
Джефф Монсон подписывет удостоверение депутата РФ
есть кто нибудь из..... Растиковой Федераски???
объясните мне, второсортному?