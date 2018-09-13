 "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что он русский и предложил Хинштейну уехать в Израиль.

"Я - русский! Понял? А вы евреи! Поезжай в Израиль!", - сказал он.

Перед этим Жириновский обвинил Хинштейна в причастности к "разорению страны и российских спецслужб".

"Хватить лгать, Хинштейн! Вы разорили страну, разорили спецслужбы, всех разорили! И всех лучших или уничтожили, или они уехали! А вот здесь мусор остался", - заявил Жириновский.

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