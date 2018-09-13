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Все про:евреи (237) Жириновский (462) национальность (58) Россия (70441)

 "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский устроил перепалку в эфире росТВ с самарским депутатом и советником директора Росгвардии Александром Хинштейном выясняя национальность друг друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что он русский и предложил Хинштейну уехать в Израиль.

"Я - русский! Понял? А вы евреи! Поезжай в Израиль!", - сказал он.

Перед этим Жириновский обвинил Хинштейна в причастности к "разорению страны и российских спецслужб".

"Хватить лгать, Хинштейн! Вы разорили страну, разорили спецслужбы, всех разорили! И всех лучших или уничтожили, или они уехали! А вот здесь мусор остался", - заявил Жириновский.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086058
 
 
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Да что за день такой сегодня!!! не могу перестать ржать!!!!
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***
- Мойша, вы - еврей?
- От ты Господи! Шо опять... случилось?
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Классика жанра. Ворюга обвиняет коллегу в воровстве и "развале")))))
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у жигггіновського мама гггуССкая а папа югггист ...до чого тут питання про жидів ?
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А вот здесь мусор остался", - заявил Жириновский. Вот это точно!
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Ещё пару таких реплик и его отправят на историческую родину
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лучше в дурку - у него симптомов вагон и маленькая тележка!
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Щас вся ветка будет в красотках ха ха ха ха ха
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Жириновський до 18 років носив прізвище свого справжнього батька - Едельштейн. І в своїй книжці він про це пише, що хотів змінити ще й своє по-батькові Вольфович але паспортистки не дозволили.
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Штирлиц, вы еврей!!! Да что вы группенфюрер я русский! А я немецкий!!! "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 3912
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Вот как интересно получается - что за поребриком, что у нас сми в руках одной нациоанльности
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Русскім може бути хто завгодно і що завгодно, бо це прикметник, а не іменник.
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не думал что когда то такое напишу, учитывая мою фамилию, но пусть лучше меня гандоном назовут чем кацапом.
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Просто не надо считать россиян русскими.
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Сидай, сынку. И так бачымо, що ты не маскаль.
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У жида Соловьева жиды Хинштейн и Жириновский с пеной у рта пекутся о жизни рассии-матушки. Сюр.
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и уси входят в топ форбса с миллиардными состояниями...
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Эмигрировавший из России в США в 2014 году российский певец, автор хита 1990-х "Я убью тебя, лодочник!", Алексей Лебединский, больше известный под псевдонимом Профессор Лебединский, в своем Facebookвыразил завуалированную надежду на то, что уже скоро россияне сделают так, чтобы он смог вернуться на родину, ведь ранее певец объяснял, что не может приехать в Россию, пока не сменится власть.
"Молодежь в России поднимает голову, молодежь не запугаешь. Скоро вас будут рвать на клочки, сраные воры и убийцы путинской гоп-компании. Жду и дождусь. Скорее бы. Весь мир ждет, когда вас порвут, козлы вы охреневшие", - не стесняясь в выражениях написал Алексей Лебединский, приветствуя видеообращение мастера спорта по плаванию Виктора Солдатова, который вызвал главу Росгвардии ВиктораЗолотова на дуэль в знак солидарности с Алексеем Навальным.
А комментируя избиения детей "бойцами" Росгвардии в российских городах на акциях протеста, композитор в другом своем посте обрушился из-за океана на хозяина Кремля: "Ты должен получить ровно столько же ударов дубинками и ногами по голове, спине, животе, сколько твои гондоны-силовики нанесли детям. И это будет не возмездием, а чистой справедливостью".
Еще Лебединский попытался предсказать дальнейшую судьбу нынешнего главы России, отметив, что возмездие будет хуже - "тебя поднимут на фонари родители, друзья и одноклассники тех, кого били". Кроме того, якобы он пострадает за все беды, которые принес в жизнь своего и других народов, "от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов".
"На твою могилу... будут приходить русские, украинцы, грузины, сирийцы, англичане и американцы, чеченцы, осетины, армяне и евреи, представители множества других народов и государств, чтобы плюнуть на нее и облить помоями", - в сердцах написал эмигрировавший музыкант.

Подробнее:https://www.newsru.com/russia/13sep2018/profflebedinsky.html
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Андрій Іллєнко

5 ч. ·
Українська сторона видала каральним органам РФ Тимура Тумгоєва, екстрадицію якого вимагала ФСБ. Про це повідомляє Кавказ.Реалії - https://www.kavkazr.com/a/29486394.html
Тумгоєв - інгуш, який воював проти московської агресії в Україні.
Мені взагалі не цікаво, в чому московські чекісти звинувачують Тумгоєва чи будь-яку іншу людину, яка знаходиться на території Україні.
Будь-яка співпраця з ворожою каральною машиною Кремля є неможливою. Факт видачі Україною будь-кого до РФ є абсолютно немислимим. Тим більше, коли йдеться про ворогів кремлівського режиму і тих, хто воював за Україну.
Видача Тумгоєва перетворює Україну на державу, яка не тільки не може надати прихисток ворогам Москви, але і добровільно віддає їх на розправу ФСБ.
Готую депутатське звернення з цього приводу.
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ОБЬЯВЛЕНИЕ!!!
Куплю телескоп, что бы увидеть дно.
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У этого "политика" базарная тактика -всем заткнуть рот громким криком.
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Не буду влезать в спор этих двух поцов, пусть поубивают один другого в прямом эфире , просто анекдот на кануне грандиозного шухера :
Начинается война. Еврей причи­тает:
- Боже мой! Как всего много сделать нужно! Жену с ребенком в Америку отправить, бизнес продать, в Швейцарию деньги перевести. И самому в Англию успеть нужно….
Рядом стоит русский и говорит:
- Да… И у меня тоже пробле­мы…
- Да какие у тебя могут быть проблемы??? Взял винтовку - и на фронт!

Ну и контрольный в ... :
Российский еврей ведет с сыном воспитательную работу:
- Сынок, ты уже взрослый, тебе уже восемнадцать.
- Да, папа…
- А ты знаешь, сынок, что есть такая профессия - Родину защищать?
- Знаю, папа…
- Так запомни, сынок: ЭТО - НЕ НАША ПРОФЕССИЯ!!!
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Вызыветь жирика на дуель. Драться мацой! За пейсы не тягать!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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