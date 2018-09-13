 "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что он русский и предложил Хинштейну уехать в Израиль.
"Я - русский! Понял? А вы евреи! Поезжай в Израиль!", - сказал он.
Перед этим Жириновский обвинил Хинштейна в причастности к "разорению страны и российских спецслужб".
"Хватить лгать, Хинштейн! Вы разорили страну, разорили спецслужбы, всех разорили! И всех лучших или уничтожили, или они уехали! А вот здесь мусор остался", - заявил Жириновский.
...
- Мойша, вы - еврей?
- От ты Господи! Шо опять... случилось?
"Молодежь в России поднимает голову, молодежь не запугаешь. Скоро вас будут рвать на клочки, сраные воры и убийцы путинской гоп-компании. Жду и дождусь. Скорее бы. Весь мир ждет, когда вас порвут, козлы вы охреневшие", - не стесняясь в выражениях написал Алексей Лебединский, приветствуя видеообращение мастера спорта по плаванию Виктора Солдатова, который вызвал главу Росгвардии ВиктораЗолотова на дуэль в знак солидарности с Алексеем Навальным.
А комментируя избиения детей "бойцами" Росгвардии в российских городах на акциях протеста, композитор в другом своем посте обрушился из-за океана на хозяина Кремля: "Ты должен получить ровно столько же ударов дубинками и ногами по голове, спине, животе, сколько твои гондоны-силовики нанесли детям. И это будет не возмездием, а чистой справедливостью".
Еще Лебединский попытался предсказать дальнейшую судьбу нынешнего главы России, отметив, что возмездие будет хуже - "тебя поднимут на фонари родители, друзья и одноклассники тех, кого били". Кроме того, якобы он пострадает за все беды, которые принес в жизнь своего и других народов, "от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов".
"На твою могилу... будут приходить русские, украинцы, грузины, сирийцы, англичане и американцы, чеченцы, осетины, армяне и евреи, представители множества других народов и государств, чтобы плюнуть на нее и облить помоями", - в сердцах написал эмигрировавший музыкант.
Подробнее:https://www.newsru.com/russia/13sep2018/profflebedinsky.html
Андрій Іллєнко
5 ч. ·
Українська сторона видала каральним органам РФ Тимура Тумгоєва, екстрадицію якого вимагала ФСБ. Про це повідомляє Кавказ.Реалії - https://www.kavkazr.com/a/29486394.html
Тумгоєв - інгуш, який воював проти московської агресії в Україні.
Мені взагалі не цікаво, в чому московські чекісти звинувачують Тумгоєва чи будь-яку іншу людину, яка знаходиться на території Україні.
Будь-яка співпраця з ворожою каральною машиною Кремля є неможливою. Факт видачі Україною будь-кого до РФ є абсолютно немислимим. Тим більше, коли йдеться про ворогів кремлівського режиму і тих, хто воював за Україну.
Видача Тумгоєва перетворює Україну на державу, яка не тільки не може надати прихисток ворогам Москви, але і добровільно віддає їх на розправу ФСБ.
Готую депутатське звернення з цього приводу.
Куплю телескоп, что бы увидеть дно.
Начинается война. Еврей причитает:
- Боже мой! Как всего много сделать нужно! Жену с ребенком в Америку отправить, бизнес продать, в Швейцарию деньги перевести. И самому в Англию успеть нужно….
Рядом стоит русский и говорит:
- Да… И у меня тоже проблемы…
- Да какие у тебя могут быть проблемы??? Взял винтовку - и на фронт!
Ну и контрольный в ... :
Российский еврей ведет с сыном воспитательную работу:
- Сынок, ты уже взрослый, тебе уже восемнадцать.
- Да, папа…
- А ты знаешь, сынок, что есть такая профессия - Родину защищать?
- Знаю, папа…
- Так запомни, сынок: ЭТО - НЕ НАША ПРОФЕССИЯ!!!