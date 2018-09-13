 Летчика-испытателя Лукиянчука пытаются уволить из-за экспертизы в деле о сбитом Ил-76: Действия командования наводят на мысль, что моя кандидатура вообще нигде не рассматривается. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкора" на "2+2", передает Цензор.НЕТ.

"Таких, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки. Летчик-испытатель Виктор Лукиянчук смог поднять и эвакуировать из оккупированного Крыма воздушную технику. Испытывал и обкатывал не один самолет. А сейчас он заклеймен. И не кем-нибудь, а своими же Генштабом. Летчику создают такие условия, чтобы он ушел из ВСУ. А все из-экспертного мнения: офицер изучал обстоятельства гибели украинского Ил-76 с десантниками на борту. И то, к чему он пришел, не понравилось его же генералам", - говорится в сюжете.

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"Действия командования, как-то завуалировано, выводят меня на линию, что моя кандидатура вообще нигде не рассматривается, а предлагаются заведомо такие должности, от которых я откажусь, и буду вынужден тогда принимать решение на увольнение из лав ВСУ", - говорит летчик.

Тем временем, Генштаб откомандировал жену Лукиянчука за 200 км от Чернигова, города в котором семья жила и работала.

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"Ряд документов говорил о том, что в той зоне посадка самолета такого класса и такого багажа не возможна, а если возможна, то с определенным риском. И экипажу ставилась задача выполнить полет в режиме радиомолчания, когда по схеме захода понятно было, что определенным маячком определенное время нужно было выходить на связь", - рассказал Лукиянчук о заключениях по катастрофе Ил-76.

Цензор.НЕТ ранее освещал ситуацию вокруг летчика-испытателя Лукиянчука, после того, как он выступил экспертом в деле трагедии Ил-76 - "Генерал Назаров знал, что сепаратисты готовы сбивать все самолеты, которые будут заходить на посадку в Луганск".

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.