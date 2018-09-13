 Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала главред российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.
"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров.
В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.
"Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит во всем мире своим 123-метровым шпилем и своими часами, первыми часами, которые был изобретены и до сих пор идут", – сказал Боширов.
Также Петров и Боширов рассказали, что являются предпринимателями в индустрии фитнеса.
"Если вкратце, это фитнес-индустрия - все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", - сказал Петров.
На вопрос ведущей, являются ли они сотрудниками ГРУ, оба ответили отрицательно.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
1 год ·
- С какой целью вы оказались в Солсбери?
- Набожные мы. Люберецкий собор хотели посмотреть. То есть, Солсберецкий. То есть, Солсберийский, кароч.
- А духи-то вам зачем?
- Да ну, глупо это: духи. Мы же нормальные мужики, внатуре.
- А почему повсюду вдвоем?
- Уйди, пративный! Это - личная жизнь!..
Спец-верующие геи-ГРУшники - это какой-то новый номер в б...дском цирке.
геи-предприниматели средней руки,
которым западло возить женские духи (мужики-то они нормальные).
Моя 7-ми летняя дочь поинтереснее придумывает отмазки.
Из Москвы в Лондон, затем в Солсбери и быстро обратно, имея 2 комплекта обратных билетов.
У меня больше вопросов, чем ответов.
"Якщо коротко, це фітнес-індустрія - все, що стосується спортивного харчування: вітаміни, мікроелементи, протеїни тощо", - сказав Петров.
На запитання ведучої, чи є вони співробітниками ГРУ, обидва дали заперечну відповідь.
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пид.расы, сэр. (с)
і Собор не посмотрели,
И флакон с духами для любимой тещи где-то потеряли.. ))
-Та не шпилли вилли,а шпиль!Запомни шпиль 123 метра.Приехали смотреть.
-Поняламанам насяльника
разве туристы, побывавшие в каком-либо впечатляющем месте, так же выражают свои эмоции? )))
Хотя, если Европе мало сбитого самолета рассеянами, мало полония, новичка, то пусть продолжают и дальше травить европейцев.
"Он это, ёпт... Короче, знаменитая х-йня, там 123-метровая х*йвала на нём какая-то, и это... там ещё часы, их там вроде когда-то завели ещё при Наполеоне, кажись - и до сих пор идут, епать-пердеть", - сказал Боширов.
- Ты что мелешь!... Мой бойфр... Кхм. Мой друг хотел сказать, шпили-вили 123 раза... ой, то есть...
Голос за кадром:
- Мало того что педруасы, так ещё и дебилы. Шпиль, мля! 123 метра!!!
С "легендой" у них...ну-ваще-никак.
Зачем они вылезли??Хотят очередной "собор" в Европе "посмотреть" с флакончиком духов?
а ведь отвечать предется по-взрослому, хихоньки не пройдут, да и смертей уже на вашей совести десятки тысяч с 14-го года.
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании "Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", - сказала Виктория Скрипаль "Интерфаксу". По ее словам, "конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего". "То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании", - добавила Скрипаль.
АХ-ХА-ХА) А путешествовать вместе, жить в одном номере и спать в одной кровати для "нормальных мужиков" - это норм?
"-Что вас объединяет?
-Давайте не лезть в личную жизнь..."
Походу рашинские спецслужбы все это время не сидели сложа руки. В результате "мозгового штурма" родилась пикантная легенда. Два русских гея отправились в романтическое путешествие посмотреть достопримечательности Солсбери, но попали под объективы вражеских видеокамер.
Браво!!! Только, этот сценарий годится разве что для местной ваты.
Следующий ход за британскими спецслужбами. Ждем с нетерпением новые подробности о похождениях ГРУшников-геев. Будет весело. Не переключайтесь.
Посмотрел на их фото...
Потом на фото этих двух скрепных дебилов...
Ещё раз сравнил...
И чё-то укатился под стол
Самое первое, черновое, интервью.
- Спасибо что согласились ответить на наши, прессы, вопросы. Но для начала: здравствуйте. - Здравия желаю!
- Скажите, вы на самом деле чисто гражданские лица?
- Так точно!
- В армии никогда не служили, даже на срочной?
- Никак нет!
- Больше вопросов не имеем. Напоследок, не хотите что-нибудь сказать нашим и британским читателям?
- Служу России!
И кто там еще сомневался что в ФСБ работают педики? Ну теперь то?!