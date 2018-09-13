 Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала главред российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.

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В беседе они подтвердили, что их имена - настоящие и что они действительно являются теми людьми, которые показаны на видеозаписях, но паспорта на камеру, как отметила Симоньян, показать отказались. По их словам, они приехали в Великобританию в туристических целях.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров.

В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.

"Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит во всем мире своим 123-метровым шпилем и своими часами, первыми часами, которые был изобретены и до сих пор идут", – сказал Боширов.

Также Петров и Боширов рассказали, что являются предпринимателями в индустрии фитнеса.

"Если вкратце, это фитнес-индустрия - все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", - сказал Петров.

На вопрос ведущей, являются ли они сотрудниками ГРУ, оба ответили отрицательно.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.