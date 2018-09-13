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Все про:Великобритания (1968) отравление (1162) Скрипаль (387)

 Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дали видеоинтервью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала главред российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.

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В беседе они подтвердили, что их имена - настоящие и что они действительно являются теми людьми, которые показаны на видеозаписях, но паспорта на камеру, как отметила Симоньян, показать отказались. По их словам, они приехали в Великобританию в туристических целях.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров.

В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.

"Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит во всем мире своим 123-метровым шпилем и своими часами, первыми часами, которые был изобретены и до сих пор идут", – сказал Боширов.

Также Петров и Боширов рассказали, что являются предпринимателями в индустрии фитнеса.

"Если вкратце, это фитнес-индустрия - все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", - сказал Петров.

На вопрос ведущей, являются ли они сотрудниками ГРУ, оба ответили отрицательно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/v3086024
 
 
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 Топ комментарии
 
Хаха с такими рожами приехали посмотреть на собор?))
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"Мы приехали посмотреть на гобелены"
(С) "Индиана Джонс"
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Так то петров і васочкін так виросли?)))
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....и продолжают хулиганить и безобразничать
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Заголовок убил. На собор приехали посмотреть, блять. "Из Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть" (с).
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Sotnik Alexander

1 год ·
- С какой целью вы оказались в Солсбери?
- Набожные мы. Люберецкий собор хотели посмотреть. То есть, Солсберецкий. То есть, Солсберийский, кароч.
- А духи-то вам зачем?
- Да ну, глупо это: духи. Мы же нормальные мужики, внатуре.
- А почему повсюду вдвоем?
- Уйди, пративный! Это - личная жизнь!..
Спец-верующие геи-ГРУшники - это какой-то новый номер в б...дском цирке.
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версія з методички нквд стор. 15.роздннадц суворі чуваки з сурйозним виглядом, дитячий лепет...
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Также Петров и Боширов рассказали, что являются предпринимателями в индустрии фитнеса :
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"В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор." - дурики, вы в Солсбери два раза были, вечером и утром следующего дня. Собор и часы в одном здании. Вопрос - нафига второй раз ездили?
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Як нафіга фото зробити "собор на расвете" і "собор на закате" - все!
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В чуваків "масажний салон для брутальних мужчин"?)))
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"Если вкратце, это фитнес-индустрия - все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", вообщем НОВИЧОК - сказал Петров." Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 2609
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Петров и Боширов,
геи-предприниматели средней руки,
которым западло возить женские духи (мужики-то они нормальные).

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Да нихера не складно!
Моя 7-ми летняя дочь поинтереснее придумывает отмазки.
Из Москвы в Лондон, затем в Солсбери и быстро обратно, имея 2 комплекта обратных билетов.
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Из Москвы... Посмотреть Собор... Имея два комплекта обратных билетов... Оторваться в лондоне, не особо гуляя п Лондону... Ну и на последок - интервью RT.

У меня больше вопросов, чем ответов.
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І це гру,"еліта"?!! Капець,що тоді взяти з "рядового" мокселя?Кацапська бидлота!!!
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Они педики получается... как-то не по сркепному совершенно все это
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Петров і Боширов розповіли, що є підприємцями в індустрії фітнесу.
"Якщо коротко, це фітнес-індустрія - все, що стосується спортивного харчування: вітаміни, мікроелементи, протеїни тощо", - сказав Петров.
На запитання ведучої, чи є вони співробітниками ГРУ, обидва дали заперечну відповідь. Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 2020

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В таком случае один из дебилов - масса, а второй - ускорение
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- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пид.расы, сэр. (с)
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Когда они были в храме в последний раз?) на паломников они похожи. Но раз сам хутин засуетился значит британцы в яблочко попали раскрыв агентов.
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«А как заметят, то мы воздухом здесь дышим»
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Если партия прикажет, то они в прямом эфире отимеют друг друга, для правильной легенды..там подготовка серьёзная)
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паездка не удалась..

і Собор не посмотрели,
И флакон с духами для любимой тещи где-то потеряли.. ))
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Шпилли вилли насяльника.
-Та не шпилли вилли,а шпиль!Запомни шпиль 123 метра.Приехали смотреть.
-Поняламанам насяльника Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 4746
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по стилю изложения цели путешествия бошировым, сразу же понятно, что начальство заставило его выучить хоть что-то из википедии! строжайше наказав описывать всё своими словами, но посколько мозгов там на грамм, вот он и выдал что успел запомнить!
разве туристы, побывавшие в каком-либо впечатляющем месте, так же выражают свои эмоции? )))
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- а почему вы везде вместе? - а потому что мы любим друг друга. У нас и справка от проктолога есть.
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ця комедія годиться для лишньохромосомної публіки, а перед Британією хуйлу все рівно доведеться відповідати за тероризм
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Британским операм рэспект,нашли уебков,молодцы. Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 3492
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Странно почему Англичани не подают запрос в интерпол?
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потому что москали отимели интерпол уже во весь мозг своими тупыми запросами
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какой интерпол на вымишленные имена может быть?!))
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Раз это обычные рассеяне привезли Новичок, тогда может всем рассеянам запретить въезд в Европу.

Хотя, если Европе мало сбитого самолета рассеянами, мало полония, новичка, то пусть продолжают и дальше травить европейцев.
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В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.
"Он это, ёпт... Короче, знаменитая х-йня, там 123-метровая х*йвала на нём какая-то, и это... там ещё часы, их там вроде когда-то завели ещё при Наполеоне, кажись - и до сих пор идут, епать-пердеть", - сказал Боширов.
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опровернуть их наличие(2х обоссаных грушников) возле собора англики могут за 2 сек-там камеры на каждом углу..просто эти лохи кацапские не могут понятьчто там всё серьезно на фактах...
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пзахаха эх кацапье.ждите санкций совых.до самого развала расеи давить вас будем.
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Выглядят зашуганными и как будто на гвоздях сидят. Возможно, до сих пор седалища болят. Попробуйте возле собора в Солсбери несколько раз подряд сделать вид, что поскользнулся, упасть жопой на брусчатку и сказать, "шьерт побьери"! Похоже, их падения только раз на десятый заметил Л.Каневский и выдал пузырек с "Новичком".
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..пля...20 лет прожил в Лондоне и не знал,что в Солсбери есть такой знаменит на всю Европу собор..кого лечим просранные грушники??!!.кто знает психологию-тот явно просматривает вранье этих клоунов...
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Так они сами про этот собор только вчера узнали!
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С такими рожами и паломники??? ГРУ уже даже нормальную легенду выдумать не может. Словами Печальной Лошади: "Дебилы, бля...."
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- Мы приехали в Лондон пороться в дымоход.
- Ты что мелешь!... Мой бойфр... Кхм. Мой друг хотел сказать, шпили-вили 123 раза... ой, то есть...
Голос за кадром:
- Мало того что педруасы, так ещё и дебилы. Шпиль, мля! 123 метра!!!
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Тем временем "собор в солсбери" стал сегодня самым популярным тэгом в ихнем яндексе, Мекка русских паломников в Ангилии.
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Невероятно "правдоподобная" история про новые ботинки. Я чуть не заплакал.
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киллеры романтики.
С "легендой" у них...ну-ваще-никак.
Зачем они вылезли??Хотят очередной "собор" в Европе "посмотреть" с флакончиком духов?
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Да.Какой ясновидящий ху@ло. Сказал, что они могут прийти в средства массовой информации и все рассказать. Шутка. А если серьезно, то это они совершили теракт. По рожам видно, что они не шахтеры, ну и мой опыт работы на оперативной должности в милиции более 20 лет, подсказывает, что это они. Если бы не они, с точки логики, то пришли бы в средства массовой информации, к примеру США, Англии. Но не с вою контру "РАША ТАБАКА", такая, как и они собака. Слабое звено среди них башкир, по вымышленной фамилии Башкиров. Как эта сучка сказала, что они вспотели пересказать уже подготовленное, а у меня они оба за 20 минут всрались бы, все рассказали и сдали заказчика с потрохами. Я думая, что теперь они понимают, что выполнили волю шефа и типа сказали, что не они. Они должны исчезнуть, а то скажут правду. А эта сучка армянского разлива типа выполнила отдельное поручение следствия Великобритании, задала вопросы и получила ответы. ПОЗОР, ТВАРИ,НЕДОНАРОД.
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рашисты свои преступления пытаются перевести в хохму, геи там, бобриха и прочая хрень.
а ведь отвечать предется по-взрослому, хихоньки не пройдут, да и смертей уже на вашей совести десятки тысяч с 14-го года.
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столько нестыковок, капец.. особенно худой очень плохо врет. не очень хорошая ситуации в гру с кадрами ))) от лондона до солбери 150км. Они приезжают, видят слякоть и думают "давай поедет назад, а завтра вернемся и слякоти уже не будет " - ну бред. а погоду не посмотреть заранее или не остаться с солсбери. да и вообще никогда не поверю что такие утырки поедут смотреть достопримечательности в солсбери )) кацапы, не можете нормально сделать дело - не делайте, не позорьтесь ))
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Вы педики? Вдвоем путешествуете? Собор они посмотреть приехали - садомиты. Пусть позлят англичан своими тупыми отмазками, веселее потом будет.
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представляю реакцию англов на этот пиздец. даже ведущая лажи тудэй им не поверила )))
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Кацапы запи3делись)))) Эти придурки не знают Скрипалей а вот Родственница их Отлично знает!))))
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании "Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", - сказала Виктория Скрипаль "Интерфаксу". По ее словам, "конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего". "То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании", - добавила Скрипаль.
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"-Нормальным мужикам возить с собой женские духи - это не глупо?... Зачем мужчинам женские духи?" Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 1261
АХ-ХА-ХА) А путешествовать вместе, жить в одном номере и спать в одной кровати для "нормальных мужиков" - это норм?
"-Что вас объединяет?
-Давайте не лезть в личную жизнь..." Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 1261
Походу рашинские спецслужбы все это время не сидели сложа руки. В результате "мозгового штурма" родилась пикантная легенда. Два русских гея отправились в романтическое путешествие посмотреть достопримечательности Солсбери, но попали под объективы вражеских видеокамер.
Браво!!! Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 7573 Только, этот сценарий годится разве что для местной ваты.
Следующий ход за британскими спецслужбами. Ждем с нетерпением новые подробности о похождениях ГРУшников-геев. Будет весело. Не переключайтесь. Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 4401
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А вот и торговка чурчхелой Симоньян подтянулась с подтверждением "легенды" о геях-туристах Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 4864
Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 3346
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...пропустили Лондон и поехали в Солсбери .....
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К слову, о геях. Вспомнил двух британцев (знаменитых прежде всего своим творчеством, а не ориентацией).
Посмотрел на их фото...
Потом на фото этих двух скрепных дебилов...
Ещё раз сравнил...
И чё-то укатился под стол Ми ті, кого показували на відео, імена наші - справжні. Приїхали у Солсбері подивитися місцевий собор, - підозрювані в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов - Цензор.НЕТ 7275


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Із конторськими цю солодку парочку поєднує цілковита відсутність почуття гумору та набиті кісточки лівої руки у бородатого екземпляра.
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Сохранилась стенограмма первого дубля интервью Башарова и Петрова.
Самое первое, черновое, интервью.
- Спасибо что согласились ответить на наши, прессы, вопросы. Но для начала: здравствуйте. - Здравия желаю!
- Скажите, вы на самом деле чисто гражданские лица?
- Так точно!
- В армии никогда не служили, даже на срочной?
- Никак нет!
- Больше вопросов не имеем. Напоследок, не хотите что-нибудь сказать нашим и британским читателям?
- Служу России!
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В детстве смотрел кино "Приключения Петрова и Васечкина", так там правдоподобнее было.
И кто там еще сомневался что в ФСБ работают педики? Ну теперь то?!
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блд, на кого вообще рассчитан этот убогий спектакль??
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Щодо парфума ,то вони його,схоже, взяли в тайнику.Можливо біля собору чи в соборі.Погляд в обоїх специфічний.Останній кадр.Погляд твердий і вивчаючий,чи достовірно збрехали.Той з зачіскою старший в їх групі,хімік.
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Скрипали должны благодарить Путина, за то, что тот послал их травить таких дебильных ГРУшников.
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"собор красивый?" "собор красивый, там много туристов, там много русскоговорящих туристов " ))))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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