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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
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 "Было весело, а сейчас... Потихоньку умираем. Мы ждали Россию с большим кошельком", - жители оккупированной Поповки, принимавшей "Казантип". ВИДЕО

Российская оккупация Крыма стала причиной запустения одного из самых известных поселков на полуострове - Поповки, принимавшей до агрессии фестиваль "Казантип".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, фестиваль был главным источником доходов местных жителей и был причиной развития местной туристической инфраструктуры. После запрета "Казантипа" оккупационными властями ситуация изменилась на противоположную.  

"Потихоньку умираем. Везде висят объявления:"Продаю, продаю, продаю...". Это не от хорошей жизни. Совершенно невозможно и непредсказуемо стало жить. Сейчас у меня две семьи (ред.- туристов), и главное, что больше и не предвидится. Раньше за две недели зарабатывали так, что, в принципе, оставшиеся полгода, а если экономно, то и год прожить можно было", - говорит один из жителей Поповки.

"Раньше все по-другому было. Украина была. Мы ждали Россию. Россия была богатая. Мы их ждали с большим кошельком... Было весело, а сейчас...", - говорит другая крымчанка.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086007
 
   
 Топ комментарии
 
Вы крымские @ляди еще никуда не дошли.Все только начинается. Родина не приезжает на танках и ее не выбирают за то, что она богаче..Вы дешовые праститутки - купились на 30 серебреников -а клиент не заплатил… Будет вам и белка и свисток. и город славы. Чита - ваша Родина. Мох,ягель и лишайник, - ваша пища. Хуйло - ваш Бог.. Сибирская метель, - ваш гимн…!
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вы сами выбрали свое счастье, наслаждайтесь ! =)
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Не переживай, в основной массе эти кацапские долбодятлы посжигали паспорта. А если кто не сжег, то соседи быстро на него настучат, как он за расею жеппу рвал. Так что после возвращения крыма только успевай считать крысиные анонимки и сверкающие пятки над керченским проливом.Ну а особо тупых посадим.
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напишут заяву об утере паспорта и Украина все восстановит. А нужно будет как у предыдущего Олександра Днiпро, всем кто без украинского паспорта выдавать паспорт негромадянина. А с российским на Керченский мост.
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Короче"Танцевали-веселились, подсчитали-прослезились..."
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Українців з Криму путін гонить на війну:" Около 2 800 крымчан отправятся на военную службу в рамках осенней призывной кампании, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря. Об этом Крыминформу на встрече с уполномоченным по правам человек в Крыму Людмилой Лубиной сообщил военный комиссар республики Олег Ермилов,- передает Керчь.ФМ"-------------------------Санкції?Ноту?
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Мы,говорит,ждали расцею с большим кошельком. Какая детская непосредственность,граничащая с имбецилизмом.
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Была ПопОвка, стала ПОповка или проще - Жоповка.
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Ребёнок сочинил:
Баунти
Сверху шоколадка,
А внутри кокос.
Было очень сладко,
А теперь - понос...
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ждали с большим кошельком, а получили куйло в попе. осталось только камни с неба и сдохнуть, освободить место для военных бурят.
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Это как в совдеповской песни ( кстати не плохой в оригинале) " как прекрасен сруцкий мир - посмотри, посмотрели, что сказать - не п .....ди".
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"Ты всё пела? - это дело!
Так пойди же попляши!"
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"Было весело, конечно. А сейчас..."
А сейчас пожинайте плоды вашей тупости и предательства, крысчане!
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Всем шлюхам отсыпала рузь-матуфка！
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Был там лет 7-8 назад, местные жировали во время Казантипа
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Было весело, а сейчас... Потихоньку умираем. Мы ждали Россию с большим кошельком", - жители оккупированной Поповки, принимавшей "Казантип". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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