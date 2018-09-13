 "Было весело, а сейчас... Потихоньку умираем. Мы ждали Россию с большим кошельком", - жители оккупированной Поповки, принимавшей "Казантип". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, фестиваль был главным источником доходов местных жителей и был причиной развития местной туристической инфраструктуры. После запрета "Казантипа" оккупационными властями ситуация изменилась на противоположную.

"Потихоньку умираем. Везде висят объявления:"Продаю, продаю, продаю...". Это не от хорошей жизни. Совершенно невозможно и непредсказуемо стало жить. Сейчас у меня две семьи (ред.- туристов), и главное, что больше и не предвидится. Раньше за две недели зарабатывали так, что, в принципе, оставшиеся полгода, а если экономно, то и год прожить можно было", - говорит один из жителей Поповки.

"Раньше все по-другому было. Украина была. Мы ждали Россию. Россия была богатая. Мы их ждали с большим кошельком... Было весело, а сейчас...", - говорит другая крымчанка.

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