Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, фестиваль был главным источником доходов местных жителей и был причиной развития местной туристической инфраструктуры. После запрета "Казантипа" оккупационными властями ситуация изменилась на противоположную.
"Потихоньку умираем. Везде висят объявления:"Продаю, продаю, продаю...". Это не от хорошей жизни. Совершенно невозможно и непредсказуемо стало жить. Сейчас у меня две семьи (ред.- туристов), и главное, что больше и не предвидится. Раньше за две недели зарабатывали так, что, в принципе, оставшиеся полгода, а если экономно, то и год прожить можно было", - говорит один из жителей Поповки.
"Раньше все по-другому было. Украина была. Мы ждали Россию. Россия была богатая. Мы их ждали с большим кошельком... Было весело, а сейчас...", - говорит другая крымчанка.
Баунти
Сверху шоколадка,
А внутри кокос.
Было очень сладко,
А теперь - понос...
Так пойди же попляши!"
А сейчас пожинайте плоды вашей тупости и предательства, крысчане!