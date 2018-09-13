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 "Хороший получился фейерверк", - украинские бойцы уничтожили установленную на КамАЗе зенитную установку террористов. ВИДЕО

Украинские бойцы на передовой уничтожили КамАЗ российских террористов, на котором была установлена зенитная установка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео горящей машины опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Видео, которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения. В результате провокационных действий российско-террористических войск - на переднем крае катался КамАЗ с установленной ЗУ-23, был растревожен рой воинов ОС. В сторону КамАЗа вылетело одно жало. Хороший фейерверк получился на позициях оккупантов", - пишет он в коментаррии к записи.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3085988
 
   
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Клепали наши Украинские воины кацапских крыс и продолжают клепать! Слава Украине!
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Посреди поля и бездорожья, открытый со всех сторон, "катается" ОДИН КамАЗ?
Без прикрытия?
Посреди дня?
Липецкий "главнокомандующий" увлёкся фейковыми пропагандистскими роликами перед выборами, походу.
О том, как "при нем" "побеждают за часы"...
Тварь пархатая.
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PS. А момент поражения не показали, т.к. тачку поставили где-нибудь под Киевом и подорвали для укрепления "лохтората".
Что и произошло, судя по коментам восторженных дебилов ниже.
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- Хорошо! - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет.(c)
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ну фсьо... зрадофилы-провокаторы доигрались... теперь точно счас как нападьот...
разве неясно сказано: танцюємо співаємо і не провокуємо?
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Клепали наши Украинские воины кацапских крыс и продолжают клепать! Слава Украине!
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Только один вопрос. Каким боком Захарченко, который торговал украинскими курями - кацап? И все его данецкое быдлокружение. Попытайтесь ответить.
Сваливая абсолютно все на кацапье вы поощряете предательство Украины самими гражданами Украины.
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кацап это не национальность а состояние души "Гарний вдався феєрверк", - українські бійці знищили встановлену на КамАЗі зенітну установку терористів - Цензор.НЕТ 6630
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а вы, милочка, можете ответить, каким таким макаром Зорян и Шкиряк это у кацапов два разных человека?
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та ладно. Бородай, Гиркинд, Мопед, Прилепин - тоже украинские граждане?
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А это не инсценировка чтобы получить вознаграждение? Ролики всегда какие-то подозрительные.
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Шо за долбодятлы?
Выехали в чисто поле...как мишень в тире)))
А потом визжат что хохлы каратели геноцидят их мальчикав в трусиках и без...
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Обнаглели, напились, наширялись, проспорили за выпивкой, там те еще кадры...
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Ну как говорил Шариков во время тоста...
ЖЕЛАЮ ЧТО БЫ ВСЕ...!))))
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Єт ПТРК, или работа с закрытой позиции или така срака прилетает... Плохо, что не показали поражение ракетой...
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А это важно? Главное УНИЧТОЖИЛИ парашенцев. "Гарний вдався феєрверк", - українські бійці знищили встановлену на КамАЗі зенітну установку терористів - Цензор.НЕТ 7812
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Тайна!)))
А вдруг прилетело...с верху и по необычной траектории?
У мокшан же пукло развалит от негодования
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Хотя купить такие цацы можно в любом украинском киоске
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Красота, а шо машину никто не обслуживает? Шо за дебилов держат?
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надеюсь 2-3 кацапа подкаптили, видео - приятное глазу.
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Некоторые не любят сепаров.
Они просто не знают, как их правильно поджарить! 😆
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поджаренные - это когда жарят из РПО-16, а если используют Корсар, то получаются оккупанты горячего копчения.
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Проснулись...бухнули..решили пострелять...отправились в ад.. Все по кацапскому фен шую.
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Попы мокшанского сатаната отпоют их...
Не за бесплатно конечно)))а в кредит...
Родня с боевых вернет...
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"Сябри" - б, сказали: "А хай не ходить па копанаму...".
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 600 миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев



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Стільки диму... ЗУшки роблять з сирої соломи?
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Да нет. Это экипаж плохо вступает в реакцию с кислородом.
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Та не, то ватники обоссаные на жмурах дымят "Гарний вдався феєрверк", - українські бійці знищили встановлену на КамАЗі зенітну установку терористів - Цензор.НЕТ 7216
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Красиво горит ! А где фото "жаренных" бурятов ?
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они уже вернулись в северную корею
в жареном виде
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Да они и сейчас там, покрываются аппетитной коркой.
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Отака важка доля шахтарська. Хех. то при розкопках зброї затопить або придавить у шахті, то якась муйня розкопане в шкереберть роз....ячить.
Казали не вештайтесь з москалями дуринди.
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Фаіно спрацеванно хлопці!!! Слава Героям!!!
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Зенитчик днр, подводник днр, горный егерь днр, одно говно.
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камазу конечно пиздень, а вот зенитку можно и забрать если цела, пригодится "неизвесной третьей стороне" "Гарний вдався феєрверк", - українські бійці знищили встановлену на КамАЗі зенітну установку терористів - Цензор.НЕТ 10
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Дым от горящих кацапов строго вертикально вверх идёт. Это хорошая примета. "Гарний вдався феєрверк", - українські бійці знищили встановлену на КамАЗі зенітну установку терористів - Цензор.НЕТ 2509
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А может это было самовозгорание или самоподжог?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Хороший получился фейерверк", - украинские бойцы уничтожили установленную на КамАЗе зенитную установку террористов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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