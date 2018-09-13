 "Хороший получился фейерверк", - украинские бойцы уничтожили установленную на КамАЗе зенитную установку террористов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео горящей машины опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Видео, которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения. В результате провокационных действий российско-террористических войск - на переднем крае катался КамАЗ с установленной ЗУ-23, был растревожен рой воинов ОС. В сторону КамАЗа вылетело одно жало. Хороший фейерверк получился на позициях оккупантов", - пишет он в коментаррии к записи.

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