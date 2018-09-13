 "Хороший получился фейерверк", - украинские бойцы уничтожили установленную на КамАЗе зенитную установку террористов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео горящей машины опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Видео, которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения. В результате провокационных действий российско-террористических войск - на переднем крае катался КамАЗ с установленной ЗУ-23, был растревожен рой воинов ОС. В сторону КамАЗа вылетело одно жало. Хороший фейерверк получился на позициях оккупантов", - пишет он в коментаррии к записи.
...
Без прикрытия?
Посреди дня?
Липецкий "главнокомандующий" увлёкся фейковыми пропагандистскими роликами перед выборами, походу.
О том, как "при нем" "побеждают за часы"...
Тварь пархатая.
Что и произошло, судя по коментам восторженных дебилов ниже.
разве неясно сказано: танцюємо співаємо і не провокуємо?
😀
Сваливая абсолютно все на кацапье вы поощряете предательство Украины самими гражданами Украины.
Выехали в чисто поле...как мишень в тире)))
А потом визжат что хохлы каратели геноцидят их мальчикав в трусиках и без...
ЖЕЛАЮ ЧТО БЫ ВСЕ...!))))
А вдруг прилетело...с верху и по необычной траектории?
У мокшан же пукло развалит от негодования
Они просто не знают, как их правильно поджарить! 😆
Не за бесплатно конечно)))а в кредит...
Родня с боевых вернет...
воистину - теперь...нет
в жареном виде
Казали не вештайтесь з москалями дуринди.