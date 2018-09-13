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Все про:Вторая мировая война (221) Царев (397) Насиров (680)

 "Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны. ВИДЕО

Экс-глава ГФС Роман Насиров не смог ответить правильно на вопрос о годе начала Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Skrypin.ua, вопрос о войне задал один из телезрителей во время прямого эфира, и Насиров ответил, что произошло это в 1941 году. 

Напомним, что такой же вопрос Скрыпин в 2014 году задал экс-регионалу, соратнику президента-беглеца Виктора Януковича Олегу Цареву. Тот тоже оконфузился.

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Смотрите также: Царев опозорился в эфире "Громадського.TV". Кандидат в президенты не знает, когда началась Вторая мировая война. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3085981
 
   
 Топ комментарии
 
Как и Царев - неуч, зато преданный. И прошлая и нынешняя власть таких любит, потому что ничем не отличается.
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Умные нам не надобны, надобны преданные...)))
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Если вы не понимаете, что нами правят имбицилы, вы плохо учились в школе и купили диплом о в.о.,... точка
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В клітинку нема, є в полоску. Подавать?
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Ось такі майже всі наші "Національні Лідери та Еліта"!
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Ето бандиты из 90-х. Просто раньше их по простому называли бандитами а теперь ето олигархи и бизнесмены. Хотя весь ихний бизнес ето воровать бюджетные деньги. Почему то как только их отлучают от власти весь ихний бизнес накрывается медным тазом.
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Проблема не в тому, що не знає (звідки совку знати про це! -- "ми_в_школі_не_вивчали"-- скаже). Проблема в тому, що такий він в усьому.
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Интересно как на этот вопрос ответят кандидаты в президенты
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Если вы не понимаете, что нами правят имбицилы, вы плохо учились в школе и купили диплом о в.о.,... точка
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Когда Насиров учился в школе о второй мировой войне в учебниках не писали.
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Того, что писали о "Великой Отечественной" в основном.
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Ну так все таки в учебниках писали про это. Ну то что акцент на ВОВ делали это и так понятно.
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А после школы он все время находился в коме. "Тест Царьова-2": екс-глава ДФС Насіров не зміг відповісти на запитання про рік початку Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7352
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Как и Царев - неуч, зато преданный. И прошлая и нынешняя власть таких любит, потому что ничем не отличается.
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Предлагаю термин для всех них, от Порошенка до Царева - неорыги. Пусть отмываются от него делами, кто не хочет под ним ходить.
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Умные нам не надобны, надобны преданные...)))
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Ипать копать какой даун и такие при должностьях, это мрак
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А нахрена воно йому, він в інших справах проффесор.
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После украденных миллиардов е у начать на любую историю.
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Треба це у плокулора запитати, щось мені підказує, відповідь буде весела. "Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6604
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Только перед этим стопку налить - у него нейроны в мозгу на спирту ездят...
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Роман Михайлович закончил два института в Украине, и один университет в Лондоне.
А потом ещё один институт в Украине.
Обширнейшие экономические и финансовые знания из трёх институтов и одного университета вытеснили из усташей головы Роман Михалыча дату начала ВМВ.

Кстати, было бы неплохо с ним по-английски поговорить.
Шоб понять, как он там в Лондоне учился.
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Ну ничего себе.
Или в Лондоне не изучали историю или диплом такой же купленный как остальные три.
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В Лондоне он получал Эмбиэй, так шо историю он там вряд ли учил.
А вот в Чернигове в университете он учился года так с 1995.
А тогда (не знаю как щас) история Украины была обязательным предметом, и изучалась по замечательной книге Ореста Субтельного.
Где очень чётко и ясно было написано, когда и где началась война.
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а где этого клоуна учили так больного изображать с одеяльцем в Лондоне или Чернигове?
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знал но забыл.
ну че вы ? он жже не тупой реально.
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Как моя учительница говорила: Незнал, незнал и забыл.
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Мог бы отмазаться, по примеру гуру громко выкрикнув " Валынская ризня!"... После этого вопросов точно бы не было...
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А зачем ему ето знать. Он знает как 2 миллиарда спиzдить и откупиться от судов всего 5%. Историю пускай лохи учат
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ну той що?!
вони у владу не за знаннями прийшли, чи хтось вважає інакше?!
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Насиров не в тюрьме , а на тв отвечает на вопросы телезрителей. Ну и кто тут поц?((
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Незнання дати початку війне не впливає на вміння красти гроші в держави... "Тест Царьова-2": екс-глава ДФС Насіров не зміг відповісти на запитання про рік початку Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8318
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Интересно, такие ублюдки хоть понимают насколько же жалко они выглядят?

Хотя нет, жалко они выглядели бы в Японии, Норвегии и т.д. Да и то, такая дрянь там выше сортировщика мусора не поднялась. А нам скоро Тутмаса дадут и все станет хорошо, ура!
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у него было столько болячек во время задержания, теперь смотрю произошло божественное исцеление, воистину бог существует, раз существуют такие чудеса! Уверуйте! Насиров может не знать когда началась вторая Мировая, это простительно, 90% людей этого не знают (вы тоже, угадал? 1 сентября 1939г, нападение на Польшу, под прикрытием пакта рибентропа-молотова, если что). Но зато Насиров точно знает какие суммы приходилось отстегивать наверх и кому сколько проплатить, чтобы вылезти не только из уголовного дела, но и в телевизор.
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если придется и дальше с кадрами такого типа (всеми теми, что и сейчас) во власти сидеть, им не помешало бы обязательный курс истории экономики и т.п., с экзаменами вместо пиара по тв. да и главнокомандующим - тоже. (где-то тут были попытки экзаменов и собеседований в госструктуры\суды и т.п. онлайн, но почему-то резко прекратились, а ведь так интересно начиналось, и перлы выдавали ...)
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я представляю, если бы у него ещё спросили, когда было начало фактической/официальной/полномасштабной...
Был в ступоре несколько дней, скорее всего "Тест Царьова-2": екс-глава ДФС Насіров не зміг відповісти на запитання про рік початку Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5044
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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