 "Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Skrypin.ua, вопрос о войне задал один из телезрителей во время прямого эфира, и Насиров ответил, что произошло это в 1941 году.

Напомним, что такой же вопрос Скрыпин в 2014 году задал экс-регионалу, соратнику президента-беглеца Виктора Януковича Олегу Цареву. Тот тоже оконфузился.

