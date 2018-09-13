 "Тест Царева-2": экс-глава ГФС Насиров не смог ответить на вопрос о годе начала Второй мировой войны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Skrypin.ua, вопрос о войне задал один из телезрителей во время прямого эфира, и Насиров ответил, что произошло это в 1941 году.
Напомним, что такой же вопрос Скрыпин в 2014 году задал экс-регионалу, соратнику президента-беглеца Виктора Януковича Олегу Цареву. Тот тоже оконфузился.
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А потом ещё один институт в Украине.
Обширнейшие экономические и финансовые знания из трёх институтов и одного университета вытеснили из усташей головы Роман Михалыча дату начала ВМВ.
Кстати, было бы неплохо с ним по-английски поговорить.
Шоб понять, как он там в Лондоне учился.
Или в Лондоне не изучали историю или диплом такой же купленный как остальные три.
А вот в Чернигове в университете он учился года так с 1995.
А тогда (не знаю как щас) история Украины была обязательным предметом, и изучалась по замечательной книге Ореста Субтельного.
Где очень чётко и ясно было написано, когда и где началась война.
ну че вы ? он жже не тупой реально.
🤑
вони у владу не за знаннями прийшли, чи хтось вважає інакше?!
Хотя нет, жалко они выглядели бы в Японии, Норвегии и т.д. Да и то, такая дрянь там выше сортировщика мусора не поднялась. А нам скоро Тутмаса дадут и все станет хорошо, ура!
Был в ступоре несколько дней, скорее всего