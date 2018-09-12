 Предпринимателя из Антрацита почти два месяца пытали в застенках "МГБ ЛНР", пытаясь выбить признание в сотрудничестве со спецслужбами Украины, - НПУ. ВИДЕО

Вчера, на КПВВ "Станица Луганская" к правоохранителям обратился с просьбой о помощи напуганный и обессиленный человек, который был одет только в нижнее белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Отойдя от шока, человек рассказал, что на временно оккупированной территории Луганщины работники так называемого МГБ "ЛНР" в течение двух месяцев пытали его и в конце концов "выдворили" с территории, подконтрольной боевикам на территорию, подконтрольную украинской власти.

Во время разговора мужчина рассказал, что до начала боевых действий на Донбассе он в Антраците занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками.

В один из дней он ехал на автомобиле с другом, их остановили сотрудники "МГБ ЛНР" и, надев на головы мешки, доставили в бывшее здание СБУ в Луганске, где бросили в подвал и почти два месяца пытались выбить признание в терактах на территории, подконтрольной "ЛНР" и сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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Поняв, что ничего "повесить" на мужчину не удастся, его не пустили домой за вещами, а отвезли к КПВВ "Станица Луганская" и "вытолкали" на территорию, подконтрольную украинской власти.