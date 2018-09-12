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Все про:Нацполиция (8142) пытки (422) Донбасс (16950)

 Предпринимателя из Антрацита почти два месяца пытали в застенках "МГБ ЛНР", пытаясь выбить признание в сотрудничестве со спецслужбами Украины, - НПУ. ВИДЕО

Пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения - таким образом сотрудники "МГБ ЛНР" пытались выбить "признания" из 33-летнего бизнесмена из Антрацита.

Вчера, на КПВВ "Станица Луганская" к правоохранителям обратился с просьбой о помощи напуганный и обессиленный человек, который был одет только в нижнее белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Отойдя от шока, человек рассказал, что на временно оккупированной территории Луганщины работники так называемого МГБ "ЛНР" в течение двух месяцев пытали его и в конце концов "выдворили" с территории, подконтрольной боевикам на территорию, подконтрольную украинской власти.

Во время разговора мужчина рассказал, что до начала боевых действий на Донбассе он в Антраците занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками.

В один из дней он ехал на автомобиле с другом, их остановили сотрудники "МГБ ЛНР" и, надев на головы мешки, доставили в бывшее здание СБУ в Луганске, где бросили в подвал и почти два месяца пытались выбить признание в терактах на территории, подконтрольной "ЛНР" и сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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Поняв, что ничего "повесить" на мужчину не удастся, его не пустили домой за вещами, а отвезли к КПВВ "Станица Луганская" и "вытолкали" на территорию, подконтрольную украинской власти.

Источник: https://censor.net.ua/v3085931
 
 
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Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка в рамках компенсации за активы в Крыму.

Не сжигайте Сбербанки, пацаны. Теперь они наши.
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Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка в рамках компенсации за активы в Крыму.

Не сжигайте Сбербанки, пацаны. Теперь они наши.
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Хрень какая-то.
Хотели бы что-то выбить - выбили бы.
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червячок сомнения точит? это самое ужасное, когда никто никому не верит.
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Дык 4 года успешно-то было.. В рашке такие очень нать.
"Ваше императство, како-то мурло всех господ в карты раздеват!" ©
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"Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарбПредпринимателя из Антрацита почти два месяца пытали в застенках "МГБ ЛНР", пытаясь выбить признание в сотрудничестве со спецслужбами Украины, - НПУ - Цензор.НЕТ 9848
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Скорее всего, хотели с него бабки струсить - но всегда приличнее выглядеть политзаключенным, чем барыгой, который на оккупированных территориях "занимается своим делом"...
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Нічохо..скоро барихі за все атветят..За всі знущаннння..над кацапами..
Коли юля прийде з уйлом..соєві будуть писати зізнанки про співпрацю з бариххами.. Підприємця з Антрацита майже два місяці катували в застінках "МГБ ЛНР", намагаючись вибити зізнання у співпраці зі спецслужбами України, - НПУ - Цензор.НЕТ 5401
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПредпринимателя из Антрацита почти два месяца пытали в застенках "МГБ ЛНР", пытаясь выбить признание в сотрудничестве со спецслужбами Украины, - НПУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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