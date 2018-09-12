 СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube, мужчина говорит, еще накануне на него было совершено покушение. Он находился в украинском городе Чоп у родственников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дома у подозреваемого в организации покушения на Бабченко регулярно проходили обыски – "убийца" журналиста Алексей Цымбалюк

"Был заминирован вход в мой дом, где живут мои родители и взрывное устройство сработало", - сказал он.

Также мужчина заявил, что его завербовала СБУ в 2010 года под позывным "Гайдамака". "Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - сказал мужчина на видео. Он также утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России, а также должен был наладить сотрудничество с местными спецслужбами.

"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых, имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след", - сказал мужчина.

Также читайте: В "расстрельных списках" у Германа было 60 человек, - "убийца" Бабченко.

"Я получил информацию, что в этой операции я - расходный материал", - заявил человек, и добавил, что в случае угрозы его жизни, должны публиковать новые "компрометирующие материалы".

Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский в комментарии ВВС News Украина отрицал все это, отметив, что с 2008 года находится на пенсии. "Я его не знаю. Я с 2008 года нахожусь на пенсии и (в 2010 году. - Ред.) уже не имел отношения к службе", - сказал Скипальский. В пресс-службе СБУ ВВС News Украина заявили, что без разрешения следователя по этому делу комментировать эту ситуацию не могут.

Отметим, что Нацполиция в Закарпатской области сообщала, что утром 12 сентября в одном из дворов Чопа сработало взрывное устройство. На youtube-канале Viacheslav Pivovarnik пока размещено только это видео, датированное 12 сентября.

Читайте также: СБУ представит в суде доказательство российского следа в деле Бабченко, - Грицак

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того, как он пошел на сделку со следствием.