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Все про:СБУ (12800) Бабченко Аркадий (172) Пивоварник (2)

 СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник. ВИДЕО

В YouTube появилось видео, на котором человек, похожий на Вячеслава Пивоварника, заявляет, что работает на СБУ и покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко было "операцией спецслужб".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube, мужчина говорит, еще накануне на него было совершено покушение. Он находился в украинском городе Чоп у родственников.

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"Был заминирован вход в мой дом, где живут мои родители и взрывное устройство сработало", - сказал он.

Также мужчина заявил, что его завербовала СБУ в 2010 года под позывным "Гайдамака". "Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - сказал мужчина на видео. Он также утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России, а также должен был наладить сотрудничество с местными спецслужбами.

"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых, имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след", - сказал мужчина.

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"Я получил информацию, что в этой операции я - расходный материал", - заявил человек, и добавил, что в случае угрозы его жизни, должны публиковать новые "компрометирующие материалы".

Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский в комментарии ВВС News Украина отрицал все это, отметив, что с 2008 года находится на пенсии. "Я его не знаю. Я с 2008 года нахожусь на пенсии и (в 2010 году. - Ред.) уже не имел отношения к службе", - сказал Скипальский. В пресс-службе СБУ ВВС News Украина заявили, что без разрешения следователя по этому делу комментировать эту ситуацию не могут.

Отметим, что Нацполиция в Закарпатской области сообщала, что утром 12 сентября в одном из дворов Чопа сработало взрывное устройство. На youtube-канале Viacheslav Pivovarnik пока размещено только это видео, датированное 12 сентября.

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Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того, как он пошел на сделку со следствием.

Источник: https://censor.net.ua/v3085921
 
 
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Это зашквар СБУ?
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Росия если надумала кого то убить то убьет точно. Традиционным способом - пулей. А вот когда включаются понты, как с "новичком", то тут первый блин может быть и комом... Шо собственно и произошло. Смерть амины тому доказательство. А бабченко все еще жив...
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Это очередной зашквар ФСБ. Ничего умнее они придумать не могут, вот и брешут где могут, даже не позаботившись о даже минимальной правдоподобности☹️
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ЦІ ублюдки, ні на що, більш креативне, не здатні. Де цей півоварнік, в раші і добре себе почуває? Про що можна говорити?
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Сбу за 27 лет научилось только деньги сбивать и дома себе строить. Хорошо выдумать убийство бабченки не научилось
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так є, коли "контора " не Контора - а в руках політпроститутів...
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нужно подумать и подождать...
Но по ходу это полный пипец.....
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)))))

Ты раиским спектаклям , типа - "захват бтрами сбу базы правого сектора" не научен??? "СЛЯПАТЬ! можно что угодно , но потом пойдут доказательства и раися опять будет в ЖО.Е
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да это тролятины "сеют зраду" на ветке.В отстойник их
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"Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - сказал мужчина на видео. Он также утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России, а также должен был наладить сотрудничество с местными спецслужбами. Источник: https://censor.net.ua/v3085921
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто сам Скрипальский його вербував😀 Давай далі про валізу з доларами, брехун.
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я был завербован папой римским....по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России... ТЫ НА ЗАТОЧКУ СВОЮ ПОСМОТРИ!!! Твои "круги" максимум ганделики и тошниловки засранные.Опять кацапы "горбатого лепят".По ходу у ФСБ от КГБ не осталось ничего.Со скрипалем ваще жопа жоп.
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Но если он шел по делу о ликвидации Бабченко ПОЧЕМУ эта ГНИДА не в камере??? Судьи выпустили а теперь оно слиняло в раисю и подрабатывает актером местного ТЮЗа??
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Бабченко это так.
Мелочи.
После того как он проник в круги россии он и ввел в заблуждение путина и его окружение о притеснении русскоязычного населения.
Целью было наложение санкций на россию.
Весь этот совместный заговор США и СБУ начался еще тогда.
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Щось дуже багато появляється "агентів" СБУ, я кі самі признаються в цьому. Звичайно вони є, але ці "агенти" скоріше є агентами ФСБ росії, а їх ой як багато в Україні.
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"завербовала СБУ в 2010 года"

Завербован СБУ имени Яныка. Сейчас "патрон" в россии. Молодец, что признался.)
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фесьбе жалкое такое... ниче умнее придумать не шмагли)))))))
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прежде чем брехать мог бы и фамилией реального зампреда СБУ поинтересоваться ...

Скипальский - дважды зампред СБУ (1997-98, 2006-2007)
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Державний переворот 2014 р ? зрозуміло, звідки роги ростуть.
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)))) аха Генерал Лейтенант вербовал Лично...
Бред)))
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После того, как представила Яценюка, который режет кацапам бошки, в серьез свинособачьи потуги не воспринимаю))))))
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Да, я вот тоже был завербован в 1981 году. С тех пор каждый день как спецоперация! И друзья мои все завербованы, правда не признаются. Да вообще вокруг очень много завербованных, и у каждого спецоперация!!
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Вчера в трамвай зашел, подходит кондуктор, говорит - за проезд платите, у нас спецоперация. Сегодня на работу прихожу, а директор зарплату не дает, говорит - спецоперация. Ну ладно, я все понимаю. Жена вечером звонит, говорит с работы поздно будет. Я спрашиваю почему? Она - спецоперация! Ладно, дело нужное
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В ФСБ до сих пор штаны просушить не могут после обсера с Бабченко. Обиженки фейки стряпают. СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник - Цензор.НЕТ 9615
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жостко)), це десь в кіно)) було - а тут шо - хуйло нападає, чи вже напав?! СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник - Цензор.НЕТ 7555
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схоже на правду.
очі в ного правдиві, такі брехати не можуть....
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Вірю, вірю. А я агент марсіян, рептілоїди мене завербували ще до мого народження. СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник - Цензор.НЕТ 2572
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ну да,ну да...а вчера,ну совершенно случайно были взломаны аккаунты старшины запаса в твитере и жз.и примерно такую же фигню товарисч майор там нес про то шо бабченко раскаивается и просит раиську простить его СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник - Цензор.НЕТ 4033.даже призывал небайдужих придти к месту жительства.а сегодня точно такая же калька у этого...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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