 "Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Сечевых Стрельцов во Львове водительница Suzuki Vitara умышленно наехала на полицейского. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Захід.НЕТ
Внедорожник хулиганки перерывал подъезд к парку, в котором кому-то стало плохо. Сначала медики "скорой помощи", а следом и полицейский попросили женщину дать проехать медицинскому автомобилю.
Дама отреагировала на просьбу неадекватно. Она пропустила машину "скорой", но набросилась с руганью и на медиков, и на полицейского.
Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак рассказал, что когда к внедорожнику подошли полицейские, водительница сказала одному из них: "Пошел вон отсюда, козел безрогий! Гнида!". Этим женщина не ограничилась. Поливая полицейских нецензурной бранью, она умышленно наехала на одного из них.
30-летний водитель доставлен в больницу с ушибом коленного сустава.
В отношении виновницы наезда полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.
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там де звучить кацпсинський йазиг (останнім часом його багато роплодилось навіть у Львові), там 100% бидло.
вихід один - всіх козломордих треба відстрілювати, інакше завжди будемо жити в свинарнику
хороших кацапсин не буває. рано чи пізно кожна кацапсина покаже своє справжнє рило
но по асфальту бы мордой скорее всего повозили бы от души (во время задержания)
и закрыли бы на какое то время.
Дальше суд и срок+штраф или, если очень повезет, только штраф - зависит от адвоката...
Это как, они что за машиной следом бегают ?
Прикольная во Львове скорая.
Не поспішайте з висновками, спробуйте подумати, ще раз...
такая гавнодавка еще столько крови попьет через своих адвокатов...
потом закосит под параличку и вообще скажет что то была не она а ее припадок
с*чка драная (простите, форумчане)
и жирная жопа в голубых джопсах и черной блузочке - то наверное и есть "панянка"?