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Все про:ДТП (5147) Львов (3285) хамство (32)

 "Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Даму возмутило, что ее попросили дать дорогу машине скорой помощи. Внимание! Ненормативная лексика!

На улице Сечевых Стрельцов во Львове водительница Suzuki Vitara умышленно наехала на полицейского. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Захід.НЕТ

...

Внедорожник хулиганки перерывал подъезд к парку, в котором кому-то стало плохо. Сначала медики "скорой помощи", а следом и полицейский попросили женщину дать проехать медицинскому автомобилю.

Дама отреагировала на просьбу неадекватно. Она пропустила машину "скорой", но набросилась с руганью и на медиков, и на полицейского.

Пошел вон, козел безрогий! Гнида! - львовянка на внедорожнике сбила полицейского 01

Пошел вон, козел безрогий! Гнида! - львовянка на внедорожнике сбила полицейского 02

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак рассказал, что когда к внедорожнику подошли полицейские, водительница сказала одному из них: "Пошел вон отсюда, козел безрогий! Гнида!". Этим женщина не ограничилась. Поливая полицейских нецензурной бранью, она умышленно наехала на одного из них.

30-летний водитель доставлен в больницу с ушибом коленного сустава.

В отношении виновницы наезда полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Водитель получил два года условно за пьяный наезд на полицейского

Источник: https://censor.net.ua/v3085894
 
   
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Вот мразота русскочелюстная. Разбежались тараканы из Донецка и Луганска по всей Украине. "Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского - Цензор.НЕТ 1311
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Аваков ты в курсе-это тебя обозвали и послали
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Вот мразота русскочелюстная. Разбежались тараканы из Донецка и Луганска по всей Украине. "Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского - Цензор.НЕТ 1311
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на скрЄпах уже допи-пи*делись!,,час нашій хаті лад дати!
"Та пішов ти, козел безрогий! Гнида!" - львів'янка на позашляховику збила поліцейського - Цензор.НЕТ 9680
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Ах какие фошизды, русиянский язычок хотят опорочить, требуют учить китайский, ай какие фошизды - ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ, путен дапамаги.
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Аваков ты в курсе-это тебя обозвали и послали
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вот на хрена ты ему об этом говоришь? щас за ремню влупят штраф 10200грн)))
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А где стрельба на поражение и мордой об асфальт?
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Через тих цепних псів Авакова українці вже й проїхати ніде....
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Мабуть у Львові теж є свої водії... Ви мене зрозуміли🤗
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За кермом була українка з Галичини?😲
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то є жіночка з під Мукачево) жарт звичайно) то Москаль ії так навчив)
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Цікаво, а під ким вона, що така нахабна і тупа?
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Пиздец, а как бы в Америке с ней поступили б?
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америка два столетия шла до сегодняшнего состояния.а мы сейчас примерно на уровне войны за независимость штатов. "Та пішов ти, козел безрогий! Гнида!" - львів'янка на позашляховику збила поліцейського - Цензор.НЕТ 8104все еще впереди.
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Что б догнать быстрее США , то в Украине нужно за два года , по быстрому отстрелять столько , сколько они за 200 лет настреляли .
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І де номер авто ? Знову політкорректність , чи страх за свою шкуру ?
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А интересно, под каким погонялом она здесь на ресурсе?
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Борчиня з "парахаботамі" ("вальцманлалітачоколят" ) ?

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які ж все-таки свинорилі імбіцили...
там де звучить кацпсинський йазиг (останнім часом його багато роплодилось навіть у Львові), там 100% бидло.
вихід один - всіх козломордих треба відстрілювати, інакше завжди будемо жити в свинарнику
хороших кацапсин не буває. рано чи пізно кожна кацапсина покаже своє справжнє рило
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Извинятся и отпустят, а мента закозлят!
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львивянка?с таким то сленгом?а номера не даунбасские случаем?
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На права грошей вистачило, а на правила ні. Про поведінку промовчу.
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та не, никто бы ее не пристрелил,
но по асфальту бы мордой скорее всего повозили бы от души (во время задержания)
и закрыли бы на какое то время.
Дальше суд и срок+штраф или, если очень повезет, только штраф - зависит от адвоката...
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А что им нельзя применять силу на оскорбления? Протащили бы по асфальту мордой сразу бы гонор изменился. В США я думаю же бы предупредительную стрельбу начали.
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За то шо наехала - да. За оскорбления - не.
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При такой ситуации , предупредительный в США не стреляли бы .В США её бы пристрелили сразу и полицейский был бы прав по любому .
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Но ото и у нас так надо. Что за полиция которую быдло не уважает.
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они такие, львовские панянки - уже не Азия, но еще не Европа.
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Панянка чи не панянка , аби не кацапка 😄
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Дилдо поможет стать этой женщине любезнее. Полициянты, подарите ей кто-нить. Пустится во все тяжкие и наделает беды. Это она от нетоёпа такая злая, на людей бросается.
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" Она пропустила машину "скорой", но набросилась с руганью и на медиков"
Это как, они что за машиной следом бегают ?
Прикольная во Львове скорая. "Та пішов ти, козел безрогий! Гнида!" - львів'янка на позашляховику збила поліцейського - Цензор.НЕТ 5905
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А могло таке бути, що Медики після приїзду ВИЙШЛИ із машині ?
Не поспішайте з висновками, спробуйте подумати, ще раз...

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Вже, напевно, вдома героїня цієї пригоди сидить і постить на соціальних сайтах, як вона козлів на місце поставила.
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На шикарном красном авто едет шикарная блондинка. А на заднем стекле наклейка: "Это не то, что вы думаете. Взяла в кредит")
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та погодите...она еще судится будет что машину поцарапали...
такая гавнодавка еще столько крови попьет через своих адвокатов...
потом закосит под параличку и вообще скажет что то была не она а ее припадок
с*чка драная (простите, форумчане)
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Немає нічого страшнішого ніж самотня екзальтована панянка похилого віку...
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Василий, от души, не извиняйся, форумчане уже такого ей в затылок накидали, что твой пост просто комплимент)
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В США полицейский немедлено заявит: - Вы арестованы, и наденет наручники. А на Украине будут чекать решение суда на "підозру". Отрыгоны устроили себе вариант на такой случай иметь возможность сбежать.
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Тому так в Україні, що ви всі такого хочете. Якщо би її тягли в поліцейську машину, то ви всі лягалиби під цю машину, били б поліцейських і т.п. Памятаєте в Києві коли поліцейський застосував зброю проти порушників? І що, кримінальна справа проти поліцейського.
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первых цифр не видно, потом - 1882 ЕО или ЕС
и жирная жопа в голубых джопсах и черной блузочке - то наверное и есть "панянка"?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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