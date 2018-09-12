 "Пошел вон, козел безрогий! Гнида!" - львовянка на внедорожнике сбила полицейского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Сечевых Стрельцов во Львове водительница Suzuki Vitara умышленно наехала на полицейского. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Захід.НЕТ

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Внедорожник хулиганки перерывал подъезд к парку, в котором кому-то стало плохо. Сначала медики "скорой помощи", а следом и полицейский попросили женщину дать проехать медицинскому автомобилю.

Дама отреагировала на просьбу неадекватно. Она пропустила машину "скорой", но набросилась с руганью и на медиков, и на полицейского.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак рассказал, что когда к внедорожнику подошли полицейские, водительница сказала одному из них: "Пошел вон отсюда, козел безрогий! Гнида!". Этим женщина не ограничилась. Поливая полицейских нецензурной бранью, она умышленно наехала на одного из них.

30-летний водитель доставлен в больницу с ушибом коленного сустава.

В отношении виновницы наезда полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.

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