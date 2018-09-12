 "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, ведущий НТВ Вадим Такменев был замечен во время отпуска на Мальдивах, Ирада Зейналова была во Франции, Екатерина Андреева - в Италии, Черногории, Испании и Швейцарии, Артем Шейнин - в Исландии, Владимир Соловьев - в швейцарском Сент-Морице.

Исключением стал еще один российский пропагандист Дмитрий Киселев. Свой отпуск он провел в оккупированном Крыму.

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