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Все про:Европа (1093) Киселев Дмитрий (590) отпуск (200) пропаганда (2021) Соловьев (27)

 "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе. ВИДЕО

Большинство кремлевских пропагандистов росТВ провели свой отпуск в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, ведущий НТВ Вадим Такменев был замечен во время отпуска на Мальдивах, Ирада Зейналова была во Франции, Екатерина Андреева - в Италии, Черногории, Испании и Швейцарии, Артем Шейнин - в Исландии, Владимир Соловьев - в швейцарском Сент-Морице.

Исключением стал еще один российский пропагандист Дмитрий Киселев. Свой отпуск он провел в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не скрывал, что я богатый человек", - кремлевский пропагандист Соловьев о расследовании Навального

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Источник: https://censor.net.ua/v3085883
 
   
 Топ комментарии
 
Наши не кричат, что Украина - исключительная страна, и не противопоставляют себя всему цивилизованному миру. "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе - Цензор.НЕТ 1719
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Tелеведущий и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев наслаждается жизнью на побережье США. "Тот самый момент, когда Соловьев целый год клеймил США, а сам поехал туда отдыхать", - пишет один из пользователей Твиттера Источник: http://censor.net.ua/p318834 Источник: http://censor.net.ua/p318834
"А вы сами-то чего в стане потенциального военного противника делаете?", - спрашивает у ведущего пользователь "Манежка". - "А ты, что за урод спрашивать?", - "культурно" отвечает Соловьев. …
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Tелеведущий и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев наслаждается жизнью на побережье США. "Тот самый момент, когда Соловьев целый год клеймил США, а сам поехал туда отдыхать", - пишет один из пользователей Твиттера Источник: http://censor.net.ua/p318834 Источник: http://censor.net.ua/p318834
"А вы сами-то чего в стане потенциального военного противника делаете?", - спрашивает у ведущего пользователь "Манежка". - "А ты, что за урод спрашивать?", - "культурно" отвечает Соловьев. …
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Сказал бы, что ищет место для высадки десанта. Ватники поверят.
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А наши Пэдриоты исключительно в Железном порту тусуются. Бревно выньте.....
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Наши не кричат, что Украина - исключительная страна, и не противопоставляют себя всему цивилизованному миру.
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Так и мы не там тусуемся, это раз.
Так и наши пэдриоты и не гонят на Запад, на который ездят, это два.
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Меня не интересует кто и что говорит, а делают они одно и то же. Что наши Пэдриоты, что паРашенские -- цена им одна!
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Тогда у тебя разрыв причинно-следственных связей. Что тебя очень роднит и сближает с кацапами, кстати.

И что же такого одного и того же они делают?
Тебя не пускают отдыхать на Мальдивы или в Италию?
Или тебе расскказывают, что там геи и тебе туда не надо, а сами потом туда едут?

Если ты сам не можешь по каким-то причинам заработать себе на нормальный отдых, то это сугубо твои проблемы, а не тех, кто может.
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Когда педаризент самой бедной в Европе и к тому же воюющей страны, позволяет себе столь роскошный отдых то это выглядит не менее мерзко.
Бревно вынь...
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...что, бяшка, обидно, что не на что съездить? "І чого їм в Туапсе не відпочивається?" - російські пропагандисти Соловйов, Шейнін, Андреєва і Зейналова провели свою літню відпустку в Європі - Цензор.НЕТ 6729 ...это тебе не совковая уравниловка, когда месяц хером груши околачиваешь, а получаешь так же, как тот, кто пахал, головы не поднимая... Сейчас все в твоих собственных руках, но если они растут не из плеч - это только твои проблемы, и нефиг шипеть на тех, кто успешнее тебя Не на что поехать - вот ты и бесишься... "І чого їм в Туапсе не відпочивається?" - російські пропагандисти Соловйов, Шейнін, Андреєва і Зейналова провели свою літню відпустку в Європі - Цензор.НЕТ 3652
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Сбежалось ШАКАЛАдное кодло. Вы своему кумиру вылижите жопу по любому и спорить с вами глупость.....
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...расслабься, вася, обтекай спокойно... "І чого їм в Туапсе не відпочивається?" - російські пропагандисти Соловйов, Шейнін, Андреєва і Зейналова провели свою літню відпустку в Європі - Цензор.НЕТ 7419
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Не, не буду я обтекать! Я об вас, ШАКАЛАдных уродов пачкаться не собираюсь....
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Вот тут соглашусь - Соя это Соя , а он ведь ещё главнокомандующий .

Но Вы сказали про патриотов вообще и таким образом оскорбили всю Украину .
Потому что патриотизм он на любви к своему основан . Но не на отрицании достоиств других .
Вот если бы Наем поехал отдыхать на Байкал , а Семен Семенченко в солнечную Якутию ... то можно было бы говорить о лицемерии .
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"Но Вы сказали про патриотов вообще" Не надо, я написал "наши Пэдриоты", как я думал всем понятно про ЧТО!
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А что им там делать? На пляжах Туапсе из окурков и бутылок замки строить? "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе - Цензор.НЕТ 6319
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Работа есть работа, а отдых отдыхом. К тому же они не обязаны верить в то, что льют в уши ватным придуркам.
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а ватным придуркам пенсия на 5 лет позже, отобрали тыщ по 500 рублев на рыло.
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кацапы не хотят жить в рассии по той же причине, по которой работники колбасных заводов не едят колбасу.
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Екатерина Андреева в Черногории была на родине можно сказать, во-первых у нее муж черногорец, а во-вторых она сама гражданка Черногории
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Никто не возражает.
Только она денюжку зарабатывает рассказывая россиянам какая европа плохая,а сама там живет.
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ватникам - комсомольские стройки Сибири , целина , война с фошиздами по всему миру , повышение возраста выхода на пенсию , лишения , болезни и смерть. А пропагандонам шайки уголовников комуняк - кагэбэшников - элитный отдых , санатории , курорты , моря и пальмы.
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Особенно последнее порадовало - лишение,болезни и смерть
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себе "капитализм", а быдлу совок, так оно и было - у номенклатуры были и домработницы и заводы и фабрики в которых они числились директорами, а быдлу хлеб по карточкам
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Да и хрен с ними!!! Нас то это каким боком касается?
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" россиянин мечтает о двух вещах - выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу " (с)
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Пускай руские быдло в России отдыхают
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Интересно, а кацапы знают хоть одного украинского ведущего?
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И почему это украинцы считают Европу своей?)
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Не смеяться! Религиозный отдел ФСБ РПЦ МП выпустил свое секретное оружие - бабу Витренко (помните, чума организовавшая по приказу ФСБ антиНАТОвские протесты в Одессе и Севастополе при Юще)! А если серьезно... мразина призывает к "священной" войне и прочей ФСБшной туфте!
https://www.youtube.com/watch?v=PkNteTG_J0A
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Та все украинские политики, отдыхают в Одессе и Геническе, а простые украинцы рвутся в Гидропарк и Скадовск, а особо зажиточные на Арабатскую стрелку. Вот Пеця на Малдивах. Луценко, на Сейшельских островах. арендовал сразу две виллы на острове Маэ,
Кстати, Луцик сказал, что такой отдых по карману «среднему классу Украины».
Арсен Аваков. Всего в прошлом году он умудрился отдохнуть 36 дней при законных 30, а сам прекрасно провел время в путешествиях по любимой Италии. Олег Ляшко отдыхал еще больше - 42 дня, причем умудрился в 2017 году съездить в 8 разных стран со своим бойфрендом Даниэлем и кумом Юрием, который всегда составляет ему компанию. С женой и дочкой он отдохнул лишь раз. В 2017 году Ляшко успел посетить Таиланд, Австрию (дважды), Испанию, Швейцарию, Францию, Хорватию, Германию и Израиль.
Советник главы МВД Украины Илья Кива снял номер в отеле на острове Бали за тысячу долларов - так отдыхает новоиспеченный глава Социалистической партии Украины. А народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко, известный как борец с коррупцией, умудрился на Новый год посетить и Рим, и Лондон.
Это политики, они на окладе У медийных персонажей ОФИЦИАЛЬНЫЕ зарплаты в разы выше Если у человека есть деньги, почему он не может ездить куда захочет? Другое дело, что за деньги.
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Очень тонко Цензор решил пропиарить ведущих российских-пропагандистов!
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Вони просто відпочивали і збирали новий матеріал про загниваючий Захід з геями. )))
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Кое-кто наверное и принял так разок-другой для пущей осведомлённости . А то ведь писать про еврогейропу и самим не попробовать каково это как-то не камильфо !
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Хочется дожить до того времени , когда вся эта шваль будет в прямом эфире утверждать , что мол они так стебались с Хуйла , бо ведь ниодин нормальный и интеллигентный человек в здравом уме и рассудке не стал бы на полном серьёзе озвучивать то , что они потом назовут стёбом !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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