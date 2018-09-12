 "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, ведущий НТВ Вадим Такменев был замечен во время отпуска на Мальдивах, Ирада Зейналова была во Франции, Екатерина Андреева - в Италии, Черногории, Испании и Швейцарии, Артем Шейнин - в Исландии, Владимир Соловьев - в швейцарском Сент-Морице.
Исключением стал еще один российский пропагандист Дмитрий Киселев. Свой отпуск он провел в оккупированном Крыму.
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"А вы сами-то чего в стане потенциального военного противника делаете?", - спрашивает у ведущего пользователь "Манежка". - "А ты, что за урод спрашивать?", - "культурно" отвечает Соловьев. …
Так и наши пэдриоты и не гонят на Запад, на который ездят, это два.
И что же такого одного и того же они делают?
Тебя не пускают отдыхать на Мальдивы или в Италию?
Или тебе расскказывают, что там геи и тебе туда не надо, а сами потом туда едут?
Если ты сам не можешь по каким-то причинам заработать себе на нормальный отдых, то это сугубо твои проблемы, а не тех, кто может.
Бревно вынь...
Но Вы сказали про патриотов вообще и таким образом оскорбили всю Украину .
Потому что патриотизм он на любви к своему основан . Но не на отрицании достоиств других .
Вот если бы Наем поехал отдыхать на Байкал , а Семен Семенченко в солнечную Якутию ... то можно было бы говорить о лицемерии .
Только она денюжку зарабатывает рассказывая россиянам какая европа плохая,а сама там живет.
https://www.youtube.com/watch?v=PkNteTG_J0A
Кстати, Луцик сказал, что такой отдых по карману «среднему классу Украины».
Арсен Аваков. Всего в прошлом году он умудрился отдохнуть 36 дней при законных 30, а сам прекрасно провел время в путешествиях по любимой Италии. Олег Ляшко отдыхал еще больше - 42 дня, причем умудрился в 2017 году съездить в 8 разных стран со своим бойфрендом Даниэлем и кумом Юрием, который всегда составляет ему компанию. С женой и дочкой он отдохнул лишь раз. В 2017 году Ляшко успел посетить Таиланд, Австрию (дважды), Испанию, Швейцарию, Францию, Хорватию, Германию и Израиль.
Советник главы МВД Украины Илья Кива снял номер в отеле на острове Бали за тысячу долларов - так отдыхает новоиспеченный глава Социалистической партии Украины. А народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко, известный как борец с коррупцией, умудрился на Новый год посетить и Рим, и Лондон.
Это политики, они на окладе У медийных персонажей ОФИЦИАЛЬНЫЕ зарплаты в разы выше Если у человека есть деньги, почему он не может ездить куда захочет? Другое дело, что за деньги.