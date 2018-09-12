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 Политика Украины, Общество
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 "Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь!" - в сети опубликовано расследование о карьере мэра Харькова Кернеса. ВИДЕО

В сети появился почти 25-минутный фильм-расследование о карьере харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм под названием "Харьковский хамелеон" опубликован на видеохостинге youtube пользователем Харьковчанин Гепа. Стоить отметить, что это единственная публикация на этой странице.

Авторы фильма рассказывают о криминальном прошлом и политическом настоящем Кернеса. О его сотрудничестве с криминальными группами и украинскими политиками разных и зачастую противоположных взглядов. 

"Уникальная особенность выходить сухим из воды - визитная карточка этого человека, а исключительная сообразительность и умение приспособиться у него выработались еще с юных лет. Тогда это был не Геннадий Адольфович, а просто Гепа", - именно с этой фразы начинается фильм.

...

Источник: https://censor.net.ua/v3085860
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
С этого портрета этого чучела всегда так смешно становится
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Я далёк от пещерной юдофобии - но иначе как "ж-довской мордой" ЭТО назвать невозможно. "Лицом еврейской национальности" ОНО не является.
Лицом, впрочем, тоже.
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Знал человека , его звали Адольф Васильевич .
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После персонажа по имени Ирод Борисович уже сложно чему-то удивляться.
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- Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых. (с)
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даже смотреть не буду....
Это все клевета и дезинформация....
Генадий честный человек и президент это знает..., иначе бы не встречались они вот так...
"Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь!" - в сети опубликовано расследование о карьере мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 2160
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и что вы эиой фотографией хотите сказать? Что Петру Порошенко нельзя кернесу руку пожать. Кернес это сепар, да, но в действующих условиях он мэр большого города.
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прокурор из Донбасса - да, да... как Труханов тоже честный мер большого города... "Гешо, ти, як папуга, звідкись просторікуєш!" - в мережі опубліковано розслідування про кар'єру мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 4627


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тоже сепар..., но что поделать - у Гаранта нет полномочий сделать что нибудь....
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1.почему перед выборами мера не крутят таких фильмов?
2. Сажайте, если есть за что, а то только крутят фильмы чтоб выжать что-нибудь...
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Те, кто Гепу выбирают, таких фильмов не смотрят.
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Чему удивляться? На манеже всё те же. "Гешо, ти, як папуга, звідкись просторікуєш!" - в мережі опубліковано розслідування про кар'єру мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 104

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Шо там еще расследовать? Шо там еще неизвестно о нем? Как дети, честное слово.
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на 1.10 минуте - точь в точь борец с коррупцией Сергей Лещенко
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"Во время игры я крутил наперстки..."(с) - с ума сойти!!! И это мэр Харькова, "уважаемый" человек, ему пожимает руку Президент страны, которого он пообещал поддержать на выборах. Дно!!! Дальше идти некуда...
"Гешо, ти, як папуга, звідкись просторікуєш!" - в мережі опубліковано розслідування про кар'єру мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 6811
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Кто бы еще снял кино про Вадика Рабиновича. Получилось бы еще то "Криминальное чтиво".
Интересно, у ватных пенсионеров, которые собираются за него голосовать, такой фильм смог бы поменять что-нибудь в голове? Или дважды судимые это их слабость?

Вадим Рабінович: нардеп із двома судимостями.
https://politeka.net/ua/person/360034-vadim-rabinovich-nardep-s-dvumya-sudimostyami/
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь!" - в сети опубликовано расследование о карьере мэра Харькова Кернеса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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