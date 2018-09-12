 "Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь!" - в сети опубликовано расследование о карьере мэра Харькова Кернеса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм под названием "Харьковский хамелеон" опубликован на видеохостинге youtube пользователем Харьковчанин Гепа. Стоить отметить, что это единственная публикация на этой странице.
Авторы фильма рассказывают о криминальном прошлом и политическом настоящем Кернеса. О его сотрудничестве с криминальными группами и украинскими политиками разных и зачастую противоположных взглядов.
"Уникальная особенность выходить сухим из воды - визитная карточка этого человека, а исключительная сообразительность и умение приспособиться у него выработались еще с юных лет. Тогда это был не Геннадий Адольфович, а просто Гепа", - именно с этой фразы начинается фильм.
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Лицом, впрочем, тоже.
Это все клевета и дезинформация....
Генадий честный человек и президент это знает..., иначе бы не встречались они вот так...
2. Сажайте, если есть за что, а то только крутят фильмы чтоб выжать что-нибудь...
Интересно, у ватных пенсионеров, которые собираются за него голосовать, такой фильм смог бы поменять что-нибудь в голове? Или дважды судимые это их слабость?
Вадим Рабінович: нардеп із двома судимостями.
https://politeka.net/ua/person/360034-vadim-rabinovich-nardep-s-dvumya-sudimostyami/