 "Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам такая ситуация - это следствие утраты Россией политической репутации в мире.

"Нам просто вообще перестали в мире верить. И теперь мы являемся страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией. Потому, что много исходит от официальных лиц России лжи на разные темы... Вот история с Донбассом, где мы все отрицаем и говорим, что нас нам нет и никого там нет, а все знают. То, что происходит в Сирии, мы тоже все время врем о том, что там на самом деле происходит. Поэтому там ничего и не заканчивается. То, что происходит на нашем собственном Кавказе, мы тоже все время говорим не о том, что там на самом деле происходит. В том же Дагестане, и в Чечне даже, и в других местах... Вот из этого складывается суть отношения к нам... Дороже всего и важнее всего - это какая у вашей страны репутация. В этом смысл дипломатии. Смысл дипломатии всякой страны в том, чтобы добиваться на международной арене увежения и доверия - чтобы на нее могли полагатьсяи считали союзником, партнером... Я считаю это большой проблемой. И я считаю это полным провалом всей российской внешней политики за последний десяток лет. Полным крахом", - заявил Явлинский.

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