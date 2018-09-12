 "Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам такая ситуация - это следствие утраты Россией политической репутации в мире.
"Нам просто вообще перестали в мире верить. И теперь мы являемся страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией. Потому, что много исходит от официальных лиц России лжи на разные темы... Вот история с Донбассом, где мы все отрицаем и говорим, что нас нам нет и никого там нет, а все знают. То, что происходит в Сирии, мы тоже все время врем о том, что там на самом деле происходит. Поэтому там ничего и не заканчивается. То, что происходит на нашем собственном Кавказе, мы тоже все время говорим не о том, что там на самом деле происходит. В том же Дагестане, и в Чечне даже, и в других местах... Вот из этого складывается суть отношения к нам... Дороже всего и важнее всего - это какая у вашей страны репутация. В этом смысл дипломатии. Смысл дипломатии всякой страны в том, чтобы добиваться на международной арене увежения и доверия - чтобы на нее могли полагатьсяи считали союзником, партнером... Я считаю это большой проблемой. И я считаю это полным провалом всей российской внешней политики за последний десяток лет. Полным крахом", - заявил Явлинский.
но то что большая часть это точно
у ПУТИНИЗМА более широкое трактование - ЛОЖЬ, АНТИДЕМОКРАТИЗМ и ТЕРРОРИЗМ...
И почему дошло только на пятом году конфликта?
Кацапы думали, что смогут на#бать прям всех?
Они до сих пор не вперли, что на самом деле уже все просрали.
Наши предки дали им очень точное определение - кацап, но мы даже не понимаем, что оно означает на самом деле.
Козел водит за собой стадо баранов, и это на самом деле от природы такое, бараны доверяют ему.
Настоящий кацап будет водиться только с теми, кому свое мнение он сможет навязать, неважно правильное оно или нет, главное что бы ему доверяли и он смог свободно манипулировать баранами в свою пользу.
Развитие кацапа остановилось на детском уровне эмоций, и они не понимают как можно сосуществовать не на ментальном взаимообаянии, а на взаимных интересах, поэтому они и нарушают все соглашения, которые можно нарушить абсолютно искренне.
Любой оппонент, который имеет критическую оценку, сразу вылетает из его виртуального мирка и становиться врагом, фашиздом, бендеровцем и т.д.
Вот така ху#ня малята (с) Дед Панас.
Его никто не слышит.
я даже был удивлен что в рашке такое еще возможно
понятно, что не для быдла такие идеи
Он там как навальный про Крым-бутерброт что то говорил..., или все таки сдержался?
А за референдум в Чечне он что нибудь писал?
советую или забрать назад "суку", или попробовать в рашке высказаться так же смело
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=-sD7eti0iS0
"Для этих Katilinarische Existenzen[3], как их назвал Бисмарк, венец заработка и цель дня состояли в выпивке, их невозможно было приучить к систематическому труду и оторвать от кабака, для которого добывались деньги милостыней, а иногда и насилием". П.Ф. Кони, "К истории нашей борьбы с пьянством").
"Они изобрели робота, чтобы избивать детей. И мамашки радостно фотографируют своих детей на их фоне. Да, в шутку. Но я вот в принципе не могу представить, чтобы я добровольно провел своего ребенка через такое унижение. А им ничего. Норм. Идея о том, что можно поставить ребенка в какой-то угол, где его будет унижать металлическая бочка - в башке с рождения. По заслугам, Карл! Кусок металлической жести будет судить твою развивающуюся личность! Неа. Норм. Рабство даже перед мусорной помойкой" ©