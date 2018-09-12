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 Общество, За рубежом
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Все про:дипломатия (1141) Россия (70430) Явлинский (26)

 "Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский. ВИДЕО

Российский оппозиционный политик Григорий Явлинский назвал внешнюю политику РФ провальной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам такая ситуация - это следствие утраты Россией политической репутации в мире.

"Нам просто вообще перестали в мире верить. И теперь мы являемся страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией. Потому, что много исходит от официальных лиц России лжи на разные темы... Вот история с Донбассом, где мы все отрицаем и говорим, что нас нам нет и никого там нет, а все знают. То, что происходит в Сирии, мы тоже все время врем о том, что там на самом деле происходит. Поэтому там ничего и не заканчивается. То, что происходит на нашем собственном Кавказе, мы тоже все время говорим не о том, что там на самом деле происходит. В том же Дагестане, и в Чечне даже, и в других местах... Вот из этого складывается суть отношения к нам... Дороже всего и важнее всего - это какая у вашей страны репутация. В этом смысл дипломатии. Смысл дипломатии всякой страны в том, чтобы добиваться на международной арене увежения и доверия - чтобы на нее могли полагатьсяи считали союзником, партнером... Я считаю это большой проблемой. И я считаю это полным провалом всей российской внешней политики за последний десяток лет. Полным крахом", - заявил Явлинский.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратить пропаганду, поддержку сепаратистов, отправку "отпускников" и закрыть границу", - Явлинский о войне России и Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3085845
 
   
 Топ комментарии
 
" Если россиянин перестал пить водку, материться, нести чушь про гейропу, пиндосов, проклинать украинскую хунту с ее фашистами, потыкайте в него палкой, может он сдох ? " (с)
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потом тоже кина не будет, ибо там вся нация такая же как путин.
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репутація рівня - зливна яма
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Кто вам оттуда постоянно говорит? Может быть вам к профильному врачу обратиться?
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За откусаный Крым там прекратились протесты, пипл радовался.
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Она же параша. Какая может быть репутация сортира? Если метрах в 100 от него, пока не воняет- нулевая, то при приближении к нему аж дух захватывает. "Дуже багато брехні від офіційних осіб РФ. Ми брешемо про Донбас, Сирію та про власний Кавказ. Ми - країна навіть не з нульовою, а з від'ємною репутацією у світі", - Явлінський - Цензор.НЕТ 9054
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пока хуйло копыта не откинет кина не будет
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потом тоже кина не будет, ибо там вся нация такая же как путин.
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не вся
но то что большая часть это точно
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когда хуйло врежет дуба на козляндии весело станет! Там за место у коріта такая грізня начнется....Система там только на хуйле и держится.
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В истории это время отметится выражениями ПУТИНИЗМ и ЛАВРОВЩИНА, что приравненно к слову ЛОЖЬ,
у ПУТИНИЗМА более широкое трактование - ЛОЖЬ, АНТИДЕМОКРАТИЗМ и ТЕРРОРИЗМ...
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Кацапщина - это более широкое понятие... Это история последних трехсот лет от Петра Первого и до нынешних времен
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Хороший показатель. Чем глубже опускается на дно рашка,тем больше криков выжидавших ))
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" Если россиянин перестал пить водку, материться, нести чушь про гейропу, пиндосов, проклинать украинскую хунту с ее фашистами, потыкайте в него палкой, может он сдох ? " (с)
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Спитч Явлинского, это спитч перед глухими, слепыми и тупыми.
И почему дошло только на пятом году конфликта?
Кацапы думали, что смогут на#бать прям всех?
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Да. Бо для них "на#бать" - это критерий успеха. А в свой успех, как любой безумец, они верят безапеляционно и вопреки всему.
Они до сих пор не вперли, что на самом деле уже все просрали.
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Ты знаешь, мне очень стыдно за наших експертов и политиков, которые дружно говорят, что наши менталитеты отличаются, но не могут обьяснить в чем это выражается, и часто заходят в тупик не в состоянии обьяснить, их поведение, хотя и прожили мы рядом с ними столетиями.

Наши предки дали им очень точное определение - кацап, но мы даже не понимаем, что оно означает на самом деле.
Козел водит за собой стадо баранов, и это на самом деле от природы такое, бараны доверяют ему.
Настоящий кацап будет водиться только с теми, кому свое мнение он сможет навязать, неважно правильное оно или нет, главное что бы ему доверяли и он смог свободно манипулировать баранами в свою пользу.
Развитие кацапа остановилось на детском уровне эмоций, и они не понимают как можно сосуществовать не на ментальном взаимообаянии, а на взаимных интересах, поэтому они и нарушают все соглашения, которые можно нарушить абсолютно искренне.
Любой оппонент, который имеет критическую оценку, сразу вылетает из его виртуального мирка и становиться врагом, фашиздом, бендеровцем и т.д.

Вот така ху#ня малята (с) Дед Панас.
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тут ,справедливости ради, тот явлинский это с самого начала говорит... просто сейчас он к микрофону сумел протиснуться
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Та до какого микрофона?
Его никто не слышит.
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Это ужасно, но их гл урок с него третью отбивную сделает. Первым был Немцов.
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Вся срана рассися построена на лжи. Лже-страна
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Это не страна, это территория без ничего. Без флага,гимна, истории, национальной кухни. Там нет этноса, там нет ничего, что давало бы ей право называться страной.
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А они и не скрывают что им 200+ лет, не ведут свою историю от Кецалькоатля и не говорят что их крестил Павел.
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Гундяй, даже Варфоломей не выдержал этот бред.
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Не слышал, но то их дело. Мне церковные дрязги малоинтересны.
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Странно, что Штаты без флага, гимна, истории, национальной кухни пережили Российскую империю с СССР. Стопудово и РФ переживут
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шо ж ты гад пархатый сруских на калени ставишь когда они прилегли...
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Капитан очевидность! Предложи своим реальный путь из этой жопы
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Их путь : змея , кусающая себя за хвост .
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Нет. Не стоит приплетать Уробороса-Йормунгандра (Змий Вечности) к этой зловонной параше.
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не надо быть капитаном очевидностью, чтоб знать этот единственный путь, который мокшам не подходит "Дуже багато брехні від офіційних осіб РФ. Ми брешемо про Донбас, Сирію та про власний Кавказ. Ми - країна навіть не з нульовою, а з від'ємною репутацією у світі", - Явлінський - Цензор.НЕТ 7126
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Явлинский баллотировался в презы, и его четкой программой было исправить эти вопросы

я даже был удивлен что в рашке такое еще возможно

понятно, что не для быдла такие идеи
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Явлинский начал догадываться что его империи скоро кердык...
Он там как навальный про Крым-бутерброт что то говорил..., или все таки сдержался?
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"Крым аннексирован Россией. Крым принадлежит Украине. Референдум 16 марта 2014 года прошел незаконно, под "охраной" российских вооруженных сил. Правомерно поставить на обсуждение вопрос о проведении законного и легитимного референдума (либо локальных референдумов с перспективой кантонизации Крыма), полностью соответствующего украинскому законодательству и международно-правовым нормам, согласованном с Киевом, органами власти Крыма, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН. Такой референдум должен проходить под строжайшим международным контролем и содержать три вопроса: хотят ли люди жить в составе Украины, независимого крымского государства или России", - считает Явлинский. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/yavlinskiy-krym-anneksirovan-rossiey-krym-prinadlezhit-ukraine-206302.html
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Кирилл Лещенко - понятно..., значит как я и думал - он сука....

А за референдум в Чечне он что нибудь писал?
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Явлинский - как раз самый смелый и адекватный из рос. политиков

советую или забрать назад "суку", или попробовать в рашке высказаться так же смело
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Пустое "сотрясение воздухов"... Путин Россию "кровью повязал"... Или вы думаете, "просто так" Володин заявил: "Есть Путин - есть Россия... Нет Путина - нет России..."? Если Путина "кремлёвские" "грохнут" и труп "назначат "крайним", чтобы "выдернуть собственный хвост из-под молотков", то тот, кого посадят на его место, будет самым проклинаемым россиянами человеком...Потому что ему придётся разгребать всё то дерьмо, что навалили в России за два десятка лет "путинисты". А разгребать придётся много. И возвращать оккупированные территории, и репарации выплачивать... И всё это - за счёт дырявого российского бюджета... Будет то же самое, что было в Германии, после 45-го... Только вот немцы пахать умеют и, напрягаясь, сделали ГДР намного лучше, чем "россияне-победители" свою родину. А что могут "рассеяне"? Я говорю не об отдельных личностях, а о массе! А масса только трындеть о "величии" и о том, что их "все бояцца", способна... А методично работать не приучена...
"Для этих Katilinarische Existenzen[3], как их назвал Бисмарк, венец заработка и цель дня состояли в выпивке, их невозможно было приучить к систематическому труду и оторвать от кабака, для которого добывались деньги милостыней, а иногда и насилием". П.Ф. Кони, "К истории нашей борьбы с пьянством").
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они там все больные на голову:

"Они изобрели робота, чтобы избивать детей. И мамашки радостно фотографируют своих детей на их фоне. Да, в шутку. Но я вот в принципе не могу представить, чтобы я добровольно провел своего ребенка через такое унижение. А им ничего. Норм. Идея о том, что можно поставить ребенка в какой-то угол, где его будет унижать металлическая бочка - в башке с рождения. По заслугам, Карл! Кусок металлической жести будет судить твою развивающуюся личность! Неа. Норм. Рабство даже перед мусорной помойкой" ©

"Дуже багато брехні від офіційних осіб РФ. Ми брешемо про Донбас, Сирію та про власний Кавказ. Ми - країна навіть не з нульовою, а з від'ємною репутацією у світі", - Явлінський - Цензор.НЕТ 9803
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Врать по-крупному Хуйло начал с 2014 года, когда понял, что на одной правде не протянешь. США, помахав в ООН пробиркой со стиральным порошком, раздолбали Ирак в ноль, и никто не вякнул про их "отрицательную репутацию".
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При чем здесь США, даже если допустить что США что то сделали не так, обязательно повторять как обезьяна?
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Другими словами, если кто то педофил, гей то и вам нужно?
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Нужно выживать. Ложь этому зачастую помогает, а гомосексуализм скорее мешает
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В тебе тухнет огонек рашизма, пару лет назад было больше бодрости, тяжело топить за бредятину?
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"Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский" - такое тоже бывает, на старости лет мужик прозрел, а всю жизнь жил во лжи и гордился вяликой паРашей, причём сам один из соучастников империи зла, и вдруг, теперь придётся повеситься, как иначе грехи замаливать, слава богу, что вместо ссср остался Кацапстан.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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