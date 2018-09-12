 Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО

Об этом "Прямому" заявил защитник Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания", - прокомментировал Фейгин решение Верховного суда РФ оставить приговор для журналиста Романа Сущенко - 12 лет колонии строгого режима - в силе.

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Фейгин отметил, что они рассчитывают на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Кремля обмена Романа. Он считает, что Сущенко могут обменять на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Также будет готовиться обращение в ЕСПЧ.

Фейгин отметил, что сейчас важно, чтобы Сущенко не отправили отбывать наказание в отдаленные регионы России.

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"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как не признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.