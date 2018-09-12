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 Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко готов написать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

Об этом "Прямому" заявил защитник Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания", - прокомментировал Фейгин решение Верховного суда РФ оставить приговор для журналиста Романа Сущенко - 12 лет колонии строгого режима - в силе.

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Фейгин отметил, что они рассчитывают на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Кремля обмена Романа. Он считает, что Сущенко могут обменять на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Также будет готовиться обращение в ЕСПЧ.

Фейгин отметил, что сейчас важно, чтобы Сущенко не отправили отбывать наказание в отдаленные регионы России.

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"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как не признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/v3085828
 
 
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Просить о помиловании у кремлёвского фюрера , значит признать свою вину ! Могут дать и больше , чем 12 лет строгого
режима ! Но это его решение , как заявил адвокат Фейгин !
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оно то да, но думаю, что некуй с паРашкой геройствовать...
пускай выходит..
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кстати, а может и можно попросить помилования не признавая своей вины.... мол, прошу отпускайте, но вину не признаю и пошли вы кобыле в трещину.. ))
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Сам же он туда поперся пускай сидит. Тогда нужно реабилитировать всех предателей Второй мировой которые стали работать на врага потому что не захотели попасть в концлагерь.
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Мир сдулся , а ЧЕЛОВЕК ищет способ вернуться из ватного плена .
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получи 12 лет строго режима в РФ, вот тогда сможешь писать всякую ересь типа "сдулся",
а сидя на диване дома подобное может писать только полный идиот.
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как же это? И признает себя агентом-хунтобандеровцем? Орден из рук шеколадного не получит Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин - Цензор.НЕТ 2645
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фейгин пусть пишет
а сущенко только подписывает
имхо это не западло
потому как педерация воюет по гибридному
без чести и без совести
подписывай Рома
когда приедешь хуйла нахер пошлёшь
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террористов не помилуют! так что можете гнать волну "сущенко в президенты" и остальную лабуду, которую гнали при савченко
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сиди в своей ватно-рашисткой жопе и не тявкай .
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Не долго баба брыкалась. Журнашлюха есть журнашлюха. Сам поехал на Рашку сам теперь просит чтобы на него обменяли кацапских убийц. Что то мне подсказывает что все уже договорено с самого начала.
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сиди в своей ватно-рашисткой жопе и не тявкай .
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Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках некоей федерализации. Поэтому он совершенно никому не был нужен, поэтому его тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга [помощника президента России] Владислава Суркова", - подчеркнул бывший главарь боевиков

Интересно кого в рашке будут судить раньше Суркова и Плотницкого?

Или Гиркина за боинг?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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