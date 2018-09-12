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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2553) ПДД (283)

 Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО

Нацполиция предлагает ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

 Об этом министр Арсен Аваков сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Среди таких мер он назвал видеофиксацию на дорогах, ужесточение правил дорожного движения и усиление прав полицейского на дорогах.

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По его словам, эти предложения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады. При этом факт внедрения видеофиксации министр назвал важнейшим.

"Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности от 30 до 70%... Рассчитывает, что будет снижено количество правонарушений. Но, к сожалению, будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085802
 
 
 Топ комментарии
 
"При этом факт внедрения видеофиксации министр назвал важнейшим."

наскільки я розумію - факт відеофіксаціі як Зайцева в Харкові вбила 6-х людей є і без цього законопроекту.. але вона чомусь досі не покарана.. так може проблема не в відеофіксаціі? може проблема в тому, щоб правила і закони були однакові для всіх?
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Очикується огромноє количество хабарів, але к цьому треба привикнути... Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения - Цензор.НЕТ 387
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Виродки, замість невідворотності покарань для усіх збільшують штрафи. І мажори як порушували, так і порушуватимуть, а хто їздить на бюджетних машинах, тих і будуть "доїти". Деякі недалекі люди зараз скажуть, що не порушуй. Ага. Мажора з 2,5 проміле відпустять, а звичайній людині з 0 проміле підроблять результати до 0,21 проміле (медики там при таких штрафах в долі) і буде платити 20,4 тис грн., або хабар в 15 тис. без вилучення прав.
В США для людей молодше 21 року є так зване Zero tolerance, так там для цього Zero tolerance встановлено 0,2. На сайті ДАІ Казахстану офіційно написано, які продукти можуть призвести до такого вихлопу. Там і апельсинчики і трохи зіпсовані фрукти. Найгірше, що цю дозу більшість людей не відчувають взагалі. Тому і пишуть, що треба п'яних за кермом карати аж до конфіскації авто і в'язниці (нехай куплять собі алкотестер, будуть дуже здивовані). Так ось коли дивлюся усі серйозні дтп, то там мова про 1,5-2,6 проміле. В США у штаті Нью-Йорк дозволено до 0,5, у Небрасці до 0,8. І є диференційована відповідальність у залежності від дози. У нас - вище 0,2 - все, до побачення, відповідальність така сама, як і 2,5.
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правильно говоришь мусор
я не ваш и никогда им не был
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Очикується огромноє количество хабарів, але к цьому треба привикнути... Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения - Цензор.НЕТ 387
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Пройдите днем, а лучше, вечером по Киеву: больше 80 процентов машин стоящих на тротуарах и в неположенных местах будут с донецкой пропиской с первыми буквами номернывх знаков АН. Все донецкое быдло теперь в Киеве. И только жалобное хрюкание от МВД про будущие штрафы, видеофиксацию нарушений, штрафплощадки изредка нарушают полное безмолвие Фемиды и шабаш беззакония в Украине.
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к чему легче привыкнуть: к штрафам или к ПДД?
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кому то грошей на остров не хватает
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спец-штрафи для мажорів/власників дорогих машин?! Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения - Цензор.НЕТ 7102
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так нема альтернативи - "Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности от 30 до 70%... Рассчитывает, что будет снижено количество правонарушений. Но, к сожалению, будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть", - отметил он.Источник:https://censor.net.ua/n3085802
чесно кажучи - порахувати можна все, навіть виконання законів?!
про хуйла, я вже не кажу!
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та ви вжэ тама розбериться, шо будэ дорого: газ чи штрафи......
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Виродки, замість невідворотності покарань для усіх збільшують штрафи. І мажори як порушували, так і порушуватимуть, а хто їздить на бюджетних машинах, тих і будуть "доїти". Деякі недалекі люди зараз скажуть, що не порушуй. Ага. Мажора з 2,5 проміле відпустять, а звичайній людині з 0 проміле підроблять результати до 0,21 проміле (медики там при таких штрафах в долі) і буде платити 20,4 тис грн., або хабар в 15 тис. без вилучення прав.
В США для людей молодше 21 року є так зване Zero tolerance, так там для цього Zero tolerance встановлено 0,2. На сайті ДАІ Казахстану офіційно написано, які продукти можуть призвести до такого вихлопу. Там і апельсинчики і трохи зіпсовані фрукти. Найгірше, що цю дозу більшість людей не відчувають взагалі. Тому і пишуть, що треба п'яних за кермом карати аж до конфіскації авто і в'язниці (нехай куплять собі алкотестер, будуть дуже здивовані). Так ось коли дивлюся усі серйозні дтп, то там мова про 1,5-2,6 проміле. В США у штаті Нью-Йорк дозволено до 0,5, у Небрасці до 0,8. І є диференційована відповідальність у залежності від дози. У нас - вище 0,2 - все, до побачення, відповідальність така сама, як і 2,5.
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"При этом факт внедрения видеофиксации министр назвал важнейшим."

наскільки я розумію - факт відеофіксаціі як Зайцева в Харкові вбила 6-х людей є і без цього законопроекту.. але вона чомусь досі не покарана.. так може проблема не в відеофіксаціі? може проблема в тому, щоб правила і закони були однакові для всіх?
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"Всі рівні, але є рівніші за всіх. "Кравчук.
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Скільки років питання відеофіксації є найважливішим????
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Жить станет еще веселей...
Все о народе беспокоятся,ночами не спят....уроды...
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Не увеличивать штрафы надо,а просто бороться с пьянью радикальными мерами,а теперь они всех нормальных водил поставят раком..
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могут и не успеть
после того как майдан почти разбежался
янык не выдержал и вынес в раду аналогичные законы
результат известен
псы. этим проще, скажут что штрафы пойдут на поддержку армии,
а все кто против пидступные пасипаки)
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Надо избавляться от Порошенко на выборах, а не привыкать к нему.
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"- А часовню - тоже я?...
- Нет, её в двенадцатом веке разрушили...".
Интересно, а есть в Украине хоть что-то, не нравящееся народу, к чему Порошенко непричастен?... А, "Костя"?
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Є, погода.
За решту відповідає голова держави. Не може - на хер з пляжу.
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У моего соседа "не стоит". Жена "мохнаткой", "в открытую", во все стороны выставляется (задрала уже "намёками"). Тоже "ПётрЛиксеч" "недоработал"?
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А що саме бентежить: 1ше (в сусіда не стоїть) чи 2ге?

А так-то: поліція, адмін протокол про хуліганство (чи що там). Повторити необхідну кількість разів.
ліксєвич очолює БПП, яка входить в коаліцію, яка сформувала уряд, міністр якого відповідає за охорону правопорядку. Просто ж.
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ничего другого, кроме штрафов придумать эти .... не в состоянии,
в отличи от тех кого реально заботит безопасность на дорогах.
https://www.facebook.com/smotriwow/videos/320434145170635/

https://youtu.be/_tr2capt1wo
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Но, к сожалению, будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнут.

Бабки нужны, вот и вся цель данных изменений.
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А у главного полицая ни одна извилина не сработала по поводу увеличения зарплат, чтобы оплачивать "огромные штрафы". А вот "ужесточение Правил дорожного движения" улыбнуло. Во всем мире их меняют только для удобства водителей и пешеходов
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Пятно на номере-штраф,
Убитая комашка на лобовухе-штраф,
Чуть лекарства просрочены в аптечке-большой штраф,
Колесо немного спущено-еще один штраф,
На пять км превысил скорость-огромный штраф....и т.д.
А пьяные судьи,прокуроры и вся другая чиновничья мразь будет продолжать по пьяне давить людей.............
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а почему бы авакянам не пойти более "радикальным" путем - взять и запретить автомобили. смертность на дорогах "уменшится" на 100%
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Недавно тормознули меня за то шо я объезжал ямы по левой полосе на трасе.Обошлось предупреждением.Но я так понимаю,теперь нужно либо убится в ямах глубиной в 30-40 см в правой полосе или денюжку платить за то что выжить хочется в том дерьме,которое в ППД гордо зовется дорогой?
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тебе хотіли розвести на бабки - в пунктах правил немає прямої заборони рухатись в лівому ряду при вільному правому...а є тільки рекомендація...все що законом не заборонено-дозволено!!!
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Неверно.

11.2.
На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.
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Сколько автомобилей разбила полиция в 2017 году
Всего же с 2015 года в ДТП побывали более 60% автомобилей патрульной полиции.
Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения - Цензор.НЕТ 5824

Всего же с 2015 года в ДТП побывали более 60% автомобилей патрульной полиции.

Источник: http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1598411-Skol-ko-avtomobilej-razbila-policija-v-2017-godu
© Auto.bigmir.net
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дороги двух рядные стройте и трупов будет на 90-% меньше т.к. не надо обгонять.
а штрафы лупить мозгов много не надо.
эту сабакову от потоков контрабаса убрали так не знает урод где еще бабла себе поднять.
или рюкзаками торгуй на барабан, наперсточник убогий
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100!%, да баки в конце концов баннерами с перекрестков поубирайте-ничего не видно, но этож не наш..не сабаковский путь!
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Пока будут "неприкасаемые" беспредел на дорогах не уменьшится. Так что это очередное бла-бла..
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І що це означає? Запроваджується колективна відповідальність? Один пролетів по трупах - усім виписали штрафи?
Ну не допоможе це придуркам додати розуму, скільки вже можна експериментувати над законослухняними громадянами?
Зайчиха вже біла та пухнаста, чи то на зиму чи то на волю. Решта мажорів взагалі на нари не сідали, під дурнів косячи... А я повинен щосекунди озиратися чи не в'їхав, бува, у кізяк?
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...рукзаков,це ти кому локшину вішаєш...?

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Предлагаю все штрафы включить в стоимость топлива, чтобы НОВА ПОЛИЦИЯ не парилась с этим. Принцип простой раз ездишь, значит виноват - ПЛАТИ!
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Одни дебилы уже включили в стоимость топлива.Думаю не надо расказывать по каким "автобанам" мы передвигаемся.
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Кароче, все реформы свелись к тому, что было при Чучме, только у нас в карманах роются не руками, а засунули туда уже полностью рыльники
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Забыл дома водительское удостоверение получи штраф 10 тысяч.
Проще обложить всех штрафами чем оборудовать патрульные автомобили компами, и научить обезьян ими пользоваться.
Такое мог придумать только совковый дегенерат Собаков.
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Поиздержались без техосмотров? Решили отбить недополученное сполна?
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чучело...делом займись...титушня бандитствует перестрелки средь бела дня устраивает а ты штрафами карманы набиваешь
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А Вы наивно думаете, что он на должность шел за чем-то другим, кроме набивания карманов?
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Зайцева...Толстошеев...власник Карпат...
Что то не припомню что они сидят?)))
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"надо привыкнуть"..
анекдот вспомнил..
- А под кроватью у Сары мы держим свиню..
- Так она ж воняет!
- Ничего, свиня уже привыкла..
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Поддерживаю . Слишком много развелось уродов среди водителей .
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Нашли что обсуждать.Вон Скрипаля,бывшего российского шпиона отравили в Британии и в Македонии, что то не так.А они о штрафах и тарифах.С деньгами нужно расставаться легко,без стонов.
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Заметьте, выдавать права всем идиотам правила не меняют. Идиоты на дорогах должны пополнять бюджет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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