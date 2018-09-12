 Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО

Об этом министр Арсен Аваков сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Среди таких мер он назвал видеофиксацию на дорогах, ужесточение правил дорожного движения и усиление прав полицейского на дорогах.

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По его словам, эти предложения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады. При этом факт внедрения видеофиксации министр назвал важнейшим.

"Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности от 30 до 70%... Рассчитывает, что будет снижено количество правонарушений. Но, к сожалению, будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть", - отметил он.

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