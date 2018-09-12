 Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО

Об этом министр Арсен Аваков сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Среди таких мер он назвал видеофиксацию на дорогах, ужесточение правил дорожного движения и усиление прав полицейского на дорогах.
По его словам, эти предложения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады. При этом факт внедрения видеофиксации министр назвал важнейшим.
"Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности от 30 до 70%... Рассчитывает, что будет снижено количество правонарушений. Но, к сожалению, будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть", - отметил он.
я не ваш и никогда им не был
чесно кажучи - порахувати можна все, навіть виконання законів?!
про хуйла, я вже не кажу!
В США для людей молодше 21 року є так зване Zero tolerance, так там для цього Zero tolerance встановлено 0,2. На сайті ДАІ Казахстану офіційно написано, які продукти можуть призвести до такого вихлопу. Там і апельсинчики і трохи зіпсовані фрукти. Найгірше, що цю дозу більшість людей не відчувають взагалі. Тому і пишуть, що треба п'яних за кермом карати аж до конфіскації авто і в'язниці (нехай куплять собі алкотестер, будуть дуже здивовані). Так ось коли дивлюся усі серйозні дтп, то там мова про 1,5-2,6 проміле. В США у штаті Нью-Йорк дозволено до 0,5, у Небрасці до 0,8. І є диференційована відповідальність у залежності від дози. У нас - вище 0,2 - все, до побачення, відповідальність така сама, як і 2,5.
наскільки я розумію - факт відеофіксаціі як Зайцева в Харкові вбила 6-х людей є і без цього законопроекту.. але вона чомусь досі не покарана.. так може проблема не в відеофіксаціі? може проблема в тому, щоб правила і закони були однакові для всіх?
Все о народе беспокоятся,ночами не спят....уроды...
после того как майдан почти разбежался
янык не выдержал и вынес в раду аналогичные законы
результат известен
псы. этим проще, скажут что штрафы пойдут на поддержку армии,
а все кто против пидступные пасипаки)
- Нет, её в двенадцатом веке разрушили...".
Интересно, а есть в Украине хоть что-то, не нравящееся народу, к чему Порошенко непричастен?... А, "Костя"?
За решту відповідає голова держави. Не може - на хер з пляжу.
А так-то: поліція, адмін протокол про хуліганство (чи що там). Повторити необхідну кількість разів.
ліксєвич очолює БПП, яка входить в коаліцію, яка сформувала уряд, міністр якого відповідає за охорону правопорядку. Просто ж.
в отличи от тех кого реально заботит безопасность на дорогах.
https://www.facebook.com/smotriwow/videos/320434145170635/
https://youtu.be/_tr2capt1wo
Бабки нужны, вот и вся цель данных изменений.
Убитая комашка на лобовухе-штраф,
Чуть лекарства просрочены в аптечке-большой штраф,
Колесо немного спущено-еще один штраф,
На пять км превысил скорость-огромный штраф....и т.д.
А пьяные судьи,прокуроры и вся другая чиновничья мразь будет продолжать по пьяне давить людей.............
11.2.
На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.
Всего же с 2015 года в ДТП побывали более 60% автомобилей патрульной полиции.
Всего же с 2015 года в ДТП побывали более 60% автомобилей патрульной полиции.
Источник: http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1598411-Skol-ko-avtomobilej-razbila-policija-v-2017-godu
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а штрафы лупить мозгов много не надо.
эту сабакову от потоков контрабаса убрали так не знает урод где еще бабла себе поднять.
или рюкзаками торгуй на барабан, наперсточник убогий
Ну не допоможе це придуркам додати розуму, скільки вже можна експериментувати над законослухняними громадянами?
Зайчиха вже біла та пухнаста, чи то на зиму чи то на волю. Решта мажорів взагалі на нари не сідали, під дурнів косячи... А я повинен щосекунди озиратися чи не в'їхав, бува, у кізяк?
Проще обложить всех штрафами чем оборудовать патрульные автомобили компами, и научить обезьян ими пользоваться.
Такое мог придумать только совковый дегенерат Собаков.
Что то не припомню что они сидят?)))
анекдот вспомнил..
- А под кроватью у Сары мы держим свиню..
- Так она ж воняет!
- Ничего, свиня уже привыкла..