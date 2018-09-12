 "Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR, об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, отвечая на вопрос о заказчиках убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.
"Свечку я не держал. Но, по совокупности информации, которая есть у меня, - конечно Москва. И на то есть совершенно понятная причина. Как раз Путин съездил к Меркель. Они там договаривались о четком и понятном компромиссе: Россия с Германией достраивают "Северный поток-2", но прекращает мешать сделать альтернативный маршрут газовый транскаспийский из Туркменистана для того, чтобы Меркель могла говорить, что это не монополия тут потому, что там есть альтернатива через Турцию. Когда это будет построено и будет ли - никто не знает, но чтобы формально можно было на эту тему говорить. Снимаются возражения по поводу ввода миротворцев на восток Украины. А Меркель за это лоббирует интересы Путина перед Трампом, чтобы там не продолжался санкционный процесс. Понятно, что Америка не может откатить, но чтобы нового по возможности не было. Такой многосторонний компромис", - сказал Пономарев.
Хуйлу конечно можно протекцию пообещать, но...
Помня, что хз кто будет через пяток лет на СП-2, может так случиться, что санкции только ускорят процесс отжимания у Роиси активов.
Так что не все так однозначно. В любом случае все, что касается бабла и активов - это игра на поле Запада и по правилам Запада. А Запад после н-ного количества предупреждений держит йайца Роиси плоскогубцами и может правила менять так, как ему удобнее.
Говорили, шо керченский мост построят и шо?
Неее. Брехня.
Или нельзя?
Лозунги в ход пошли....
Миротворцы не участвуют в сражениях, значит будут еще одни независимые наблюдатели безнаказанных преступлений рф.
Вот уж карма- разрушать.
Что до прочего, у США есть огромный мощный инструмент давления на Европу с целью поставок туда своего газа взамен российского. И именно это и произойдет.
Германии отчасти выгоден Северный поток-2 точно так же, как Южный отчасти выгоден Турции. В итоге, что там от Южного осталось - одна нитка для внутреннего потребления.
Что-то такое будет и с Северным, одна-две нитки для своих нужд. Никакой заменой Украинскому направлению это не станет.
Захватываешь побольше, оставляешь себе лучшее, а остпльное отдаешь - на своих условиях.
И немецкая лярва тебе еще будет аплодировать.
Це Европа, малята!!!
Данная особь всегда работала под крышей ФСБ. Задача одна - внести раскол в ЕС, а в данном случае раскол в антикремлёвскую коалицию и походу намутить в отношениях Украины и Германии.
Только послушайте, что оно брешет про автокефалию УПЦ и всё станет ясно, про этого типа.