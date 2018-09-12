 "Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR, об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, отвечая на вопрос о заказчиках убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

"Свечку я не держал. Но, по совокупности информации, которая есть у меня, - конечно Москва. И на то есть совершенно понятная причина. Как раз Путин съездил к Меркель. Они там договаривались о четком и понятном компромиссе: Россия с Германией достраивают "Северный поток-2", но прекращает мешать сделать альтернативный маршрут газовый транскаспийский из Туркменистана для того, чтобы Меркель могла говорить, что это не монополия тут потому, что там есть альтернатива через Турцию. Когда это будет построено и будет ли - никто не знает, но чтобы формально можно было на эту тему говорить. Снимаются возражения по поводу ввода миротворцев на восток Украины. А Меркель за это лоббирует интересы Путина перед Трампом, чтобы там не продолжался санкционный процесс. Понятно, что Америка не может откатить, но чтобы нового по возможности не было. Такой многосторонний компромис", - сказал Пономарев.

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