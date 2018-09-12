EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
  3370  46
Все про:Меркель (1553) переговоры (3519) Путин (24214) Донбасс (16950) Пономарев Илья (46)

 "Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель. ВИДЕО

Путин и Меркель договорились о достройке газопровода "Северный поток-2" и вводе миротворцев на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR, об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, отвечая на вопрос о заказчиках убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

"Свечку я не держал. Но, по совокупности информации, которая есть у меня, - конечно Москва. И на то есть совершенно понятная причина. Как раз Путин съездил к Меркель. Они там договаривались о четком и понятном компромиссе: Россия с Германией достраивают "Северный поток-2", но прекращает мешать сделать альтернативный маршрут газовый транскаспийский из Туркменистана для того, чтобы Меркель могла говорить, что это не монополия тут потому, что там есть альтернатива через Турцию. Когда это будет построено и будет ли - никто не знает, но чтобы формально можно было на эту тему говорить. Снимаются возражения по поводу ввода миротворцев на восток Украины. А Меркель за это лоббирует интересы Путина перед Трампом, чтобы там не продолжался санкционный процесс. Понятно, что Америка не может откатить, но чтобы нового по возможности не было. Такой многосторонний компромис", - сказал Пономарев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Меркель посетит Украину в начале ноября, - Порошенко. ВИДЕО

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель обсуждала с Путиным вопрос освобождения Сенцова, - посол Мельник

Источник: https://censor.net.ua/v3085784
 
   
 Топ комментарии
 
Если это правда, то Меркель просто сказочная дура
 показать весь комментарий
 
сказочная меркантильная шлюшка....
 показать весь комментарий
 
Лицемерная Германия. С одной стороны Рашка в их военной доктрине признана врагом, а с другой стороны Германия усиливает свою газовую зависимость от Рашки и валит миллиарды евро в бюджет Рашки, в том числе и на военные расходы. Цинизм и лицемерие зашкаливает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если это правда, то Меркель просто сказочная дура
 показать весь комментарий
 
 
Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукованийи !!! "Північний потік-2" добудовується, але РФ не заважає будівництву транскаспійського маршруту і не заперечує проти миротворців на Донбасі, - Пономарьов про домовленості Путіна і Меркель - Цензор.НЕТ 5725
 показать весь комментарий
 
 
СП-2 можно построить, а, кто им будет владеть через пяток лет - бабка надвое гадала.
Хуйлу конечно можно протекцию пообещать, но...
Помня, что хз кто будет через пяток лет на СП-2, может так случиться, что санкции только ускорят процесс отжимания у Роиси активов.

Так что не все так однозначно. В любом случае все, что касается бабла и активов - это игра на поле Запада и по правилам Запада. А Запад после н-ного количества предупреждений держит йайца Роиси плоскогубцами и может правила менять так, как ему удобнее.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто інтереси України не врахували "Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель - Цензор.НЕТ 1163 Тепер треба, щоб Меркель не брала участь у Мінському процесі.
 показать весь комментарий
 
 
а кто такой пономарев чтобы ему сразу верить? может у него заданье от хуйла, отрабатывает грешки свои?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо, але щодо справжніх домовленостей скоро стане відомо.
 показать весь комментарий
 
 
Миротворцы на донбасе в интересах Украины.
 показать весь комментарий
 
Та не, если сам Пономарев сказал, аж экс-депутат рашкаДумы, то это да!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Брехня. Никакого СП-2 не будет.
Говорили, шо керченский мост построят и шо?
Неее. Брехня.
 показать весь комментарий
 
Кацап у тебя явно вакуум в голове.Ты не слушать,не запоминать не в состоянии.Тебе дураку твои же сородичи(авторитетные спецы)говорили что мост в этом месте строить нельзя.У лавливаешь разницу дебил ты тупорогий?Улавливаешь разницу между:" "нельзя строить"и"нельзя построить"???Т ы не догоняешь почему не разрешают грузовой транспорт???.Ч то ж вы бля такие тупые???
 показать весь комментарий
 
 
Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ТВОИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ,что "ПУТИН )(уйло".В этом ты прав.
 показать весь комментарий
 
Построят. Надо же будет Украине конфисковать у Газпрома какое-то имущество в счет газовых долгов и пени, которая к тому времени набежит. Главное не спугнуть их раньше времени.
 показать весь комментарий
 
Та, да. Сами строить не умеем, может хоть конфисковать научимся... потом.... когда нибудь... "Північний потік-2" добудовується, але РФ не заважає будівництву транскаспійського маршруту і не заперечує проти миротворців на Донбасі, - Пономарьов про домовленості Путіна і Меркель - Цензор.НЕТ 623
 показать весь комментарий
 
Совершенно в дырочку.Он такой же империалист рашкованский только путина не любит.
 показать весь комментарий
 
Лицемерная Германия. С одной стороны Рашка в их военной доктрине признана врагом, а с другой стороны Германия усиливает свою газовую зависимость от Рашки и валит миллиарды евро в бюджет Рашки, в том числе и на военные расходы. Цинизм и лицемерие зашкаливает.
 показать весь комментарий
 
 
у гансов сейчас столько проблем своих, да с неуправляемыми эмигрантами, которых нужно кормить нашару, что они пойдут на все...
 показать весь комментарий
 
Бредятина, одни предположения, что касается газа с Каспия то там обьём небольшой и по сути роли не играет, по миротворцам тоже никаких продвижек нет, а вот что СП-2 уже активно строят это факт.
 показать весь комментарий
 
Турецкий поток в 4-е трубы тоже активно строили. А до этого Южный был...
 показать весь комментарий
 
я впевнений, цей иксперд і оналітег знає хто вбив Кенеді
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Хуйло белую краску уже приготовил, камазы и миротворцы уже на дамбасе только переодеться им... Кроме того о крыме молчок... Надеюсь мир ету лапшу не схавает
 показать весь комментарий
 
 
Валом і всі люблять педерацію, але чомусь тільки звідти.
 показать весь комментарий
 
Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Для облегчения возможности определения утечки газа в него в небольшом количестве добавляют одоранты - вещества, имеющие резкий неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена, тухлых яиц).
 показать весь комментарий
 
Щось я дуже сумніваюсь, що пуйло згодиться на миротворців десь окрім лінії розмежування.. з миротворцями буде майже неможливо поставляти туди зброю, набої, паливо та "іхтанєтов"..
 показать весь комментарий
 
 
С чего бы?
Миротворцы не участвуют в сражениях, значит будут еще одни независимые наблюдатели безнаказанных преступлений рф.
 показать весь комментарий
 
 
В тому і справа - навіщо рф зайві спостерігачі їх злочинів?
 показать весь комментарий
 
жизнь кончается не завтра -поживем ,увидим
 показать весь комментарий
 
И опять , как с некогда с кровожадным кобой сралиным, Германия сделала добычей людоеда полмира.
Вот уж карма- разрушать.
 показать весь комментарий
 
 
По моему Меркель давно должна понять, что любые договоренности с Путиным не стоят того чая, который был с ним выпит за время их подписания... Если конечно чаёк не с полонием...
Что до прочего, у США есть огромный мощный инструмент давления на Европу с целью поставок туда своего газа взамен российского. И именно это и произойдет.
Германии отчасти выгоден Северный поток-2 точно так же, как Южный отчасти выгоден Турции. В итоге, что там от Южного осталось - одна нитка для внутреннего потребления.
Что-то такое будет и с Северным, одна-две нитки для своих нужд. Никакой заменой Украинскому направлению это не станет.
 показать весь комментарий
 
 
влажные мечты кацапа...Если штаты взялись за Рашку,то никакая фрау а тем более мусье ничего не стоят.Танцевать нужно не перед Трампом(он сам сейчас танцор),а перед госдепом.Н о там сейчас танцуй не танцуй,все равно получишь...уй.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас продолжатся "качели" по формату "миротворческой операции": параша опять вернётся к идее их размещения только вдоль линии фронта, а пока будут эти тёрки, они с Меркельшей этот "поток" и допилят. После чего пошлют "миротворцев" на первые 3 буквы имени Хуйла. "Північний потік-2" добудовується, але РФ не заважає будівництву транскаспійського маршруту і не заперечує проти миротворців на Донбасі, - Пономарьов про домовленості Путіна і Меркель - Цензор.НЕТ 5568
 показать весь комментарий
 
 
Складається враження, що хитрожопа Меркелиха з агентом моллю (більш відомим під ніком хуйло) намагаються обдурити всіх на світі. Тільки її хитрощі з пуйловими друзями (треба бути великим дурнем, або великою падлюкою, щоб вірити і домовлятись з пуйлом) боляче вдарять по Німеччині.
 показать весь комментарий
 
Меркель курва а россіі яке діло до транскаспійського потоку, прям царі з голою жопою.
 показать весь комментарий
 
 
Замечательная методика!
Захватываешь побольше, оставляешь себе лучшее, а остпльное отдаешь - на своих условиях.
И немецкая лярва тебе еще будет аплодировать.
Це Европа, малята!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да что вы слушаете этого кремлёвского провокатора?
Данная особь всегда работала под крышей ФСБ. Задача одна - внести раскол в ЕС, а в данном случае раскол в антикремлёвскую коалицию и походу намутить в отношениях Украины и Германии.
Только послушайте, что оно брешет про автокефалию УПЦ и всё станет ясно, про этого типа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Северный поток-2" достраивается, но РФ не мешает строительству транскаспийского маршрута и не возражает против миротворцев на Донбассе, - Пономарев о договоренностях Путина и Меркель. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх