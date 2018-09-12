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 Выдан первый в Украине энергетический сертификат здания, - Минрегионразвития. ВИДЕО

В Украине начали выдавать энергетические сертификаты зданий с определением класса энергоэффективности по результатам энергоаудита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гвоорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

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"Сертификат – необходимый инструмент для работы ОСМД и Фонда энергоэффективности", - отметил министр регионального развития Геннадий Зубко.

По данным пресс-службы, энергосертификат позволяет оценить энергоэффективность сооружения и эффект от внедренных мероприятий, а также содержит рекомендации о следующих шагах.

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"Сегодня (11 сентября. - Ред.) мы запускаем рынок энергоаудиторов. Уже подписан меморандум с 21 вузом по созданию комиссий по аттестации энергоаудиторов. Второе, важное для нас направление – запустить совместно с МОН специальность "энергоаудитор" в высших учебных заведениях. Также уже есть договоренность с GIZ о проведении дополнительных тренингов для сертифицированных энергоаудиторов не только в Украине, но и за ее пределами", - добавил Зубко.

Он также сообщил, что министерство ожидает принятия законопроекта "Об энергетической эффективности", который позволит создать инструменты и регуляцию для более эффективного потребления энергии не только в частном секторе, но и в промышленности, в сократить энергопотребление в транспортной и энергетической отраслях.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085776
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
скидку на газ дадут?)
и сколько стоит такой сертификат?)
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У нас с 2009 года на все здания выдаются эти такие сертификаты. Около 200 евро стоит.
Имеют показатель от A до G, где G - клас потребления 0.
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаВыдан первый в Украине энергетический сертификат здания, - Минрегионразвития. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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