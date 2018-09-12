 Экономичнее, мощнее и дешевле аналогов: более 50 уникальных авиадвигателей АИ-450, разработанных в Запорожье, уже продали за рубеж. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Факты. ICTV".

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Соглашения по продаже авиадвигателей международным авиастроительным компаниям уже заключены, впрочем, заинтересованы национальной высокотехнологичной продукцией и украинские компании.

За обработкой деталей для последнего изобретения Запорожского конструкторского бюро Ивченко-Прогресс – вертолетного двигателя АИ-450М - тщательно следит оператор програмного управления почти с 20-летним Александр Жарик. По его словам, даже самая маленькая погрешность здесь недопустима – работа ювелирная.

"Миллиметр в авиации – это очень много. У нас идут сотки, доли сотые, микроны. Вот такие мы держим размеры", - рассказывает Александр.

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Госпредприятие "Ивченко-Прогресс" за более чем 70 лет своей истории получило славу центра уникальных разработок: от сверхмощных моторов для самолетов-великанов "Руслан" до оборудования для легких геликоптеров.

Среди последних – тщательно модифицированный вертолет Ми-2, которых окрестили "Надеждой" (МСБ-2), с новым прогрессовским двигателем АИ-450М (мощностью 465 л.с.), который впервые поднялся в небо в этом году в апреле.

Запорожские инженеры уверяют, что их новое детище ничем не уступает зарубежным аналогам, а стоит на 20% дешевле. За этот образец, как только он появился на авиарынке, сразу же ухватились турецкие и китайские компании.

"Мы провели очень хороший маркетинг рынка, увидели нишу – что сейчас очень нужны легкие вертолеты и легкие самолеты - и начали разработку этого двигателя. На сегодня уже продано более 50 моторов, заключены контракты", - рассказал директор и генеральный конструктор ГП" Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" Игорь Кравченко.

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Запорожский двигатель пришелся по душе и австрийским авиастроителям. Они уже заключили соглашения и устанавливают их на свои легкие самолеты DART-450 (версия двигателя AИ-450С).

На данный момент компания проводит испытания новой модификации двигателя АИ-450 для легких самолетов. Прогрессовцы ежедневно фиксируют его стендовые характеристики уже неделю – к двигателю за это время никаких нареканий.

"Мы идем по программе, написанной нашим КБ, и проверяем этот новый двигатель по режиму определенному. Мы укладываемся в заявленные параметры", - рассказывает ведущий инженер испытательной станции Бюро Евгений Дворядкин.

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По словам запорожских инженеров, новая модель вышла наиболее экономичной и мощной из всей серии. Уже заключены первые контракты на поставку этих моторов.

"У этого двигателя очень высокие экономические показатели. Удельный расход топлива великолепный", - рассказывает начальник испытательной станции Бюро Максим Гуменный.

Так мощность нового мотора составляет 750 л.с., а расход топлива – всего 132 кг в час.

Со своими новыми двигателями запорожские моторостроители на следующей неделе отправятся в Днепр, на главный инженерный фестиваль Восточной Европы - Interpipe TechFest 2018, который пройдет уже в третий раз.