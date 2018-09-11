 В 2014 году мы расстреливали тех, кого подозревали в преступлениях. Ошибки были, но это война, - донецкий террорист Казаков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователей Ютуба, соответствующее заявление террорист сделал в эфире одной из российских радиостанций.
По его словам в 2014 году в "Донецкой народной республике" исчез наркотрафик".
Он отметил: "Исчез очень просто. Военное время".
На уточняющий вопрос ведущей "Вы расстреливали за контрабанду наркотиков???" Террорист заявил: "В том числе".
Он продолжил: "Если было доказано, что он занимается контрабандой наркотиков - да. Были такие случаи".
Отвечая на вопрос "Как шло следствие?", Какзков подчеркнул: "Военное время. Как шло следствие в 41 году в Москве".
На вопрос "А если наговорили на человека?", террорист заявил: "Ошибки тоже кончно были. Но война, вы же поймите".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Александр Казаков, после ликвидации Захарченко, сбежал в Россию.
набив кишені і фсьо - через кілька місяців поїде на Мальдіви , спокійно відпочивати ...
Так было например в Славянске, когда рашисты там расстреляли каких то священников и их детей, только за то что они принадлежали к баптистской церкви...
ОШИБКАМИ было то, что таких дегенератов нарожал кто-то
про тих хто "барижив наркотою"...
правильно робили що "...як у 41му році..."
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і йому байдуже що замість наркоторговців розстрілювали неугодних українських громадян
може вам обом туди на пмж ?
кучкуйтесь собі в днирі, спеціально для вас зона.
вони просто розстрілювали людей
Вот и нам всем надо перестать уповать на кого-то и методично уничтожать врагов України.
Хватит лить слезы и думать что кто-то порешает за нас наши проблемы.