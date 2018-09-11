 В 2014 году мы расстреливали тех, кого подозревали в преступлениях. Ошибки были, но это война, - донецкий террорист Казаков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователей Ютуба, соответствующее заявление террорист сделал в эфире одной из российских радиостанций.

По его словам в 2014 году в "Донецкой народной республике" исчез наркотрафик".

Он отметил: "Исчез очень просто. Военное время".

На уточняющий вопрос ведущей "Вы расстреливали за контрабанду наркотиков???" Террорист заявил: "В том числе".

Он продолжил: "Если было доказано, что он занимается контрабандой наркотиков - да. Были такие случаи".

Отвечая на вопрос "Как шло следствие?", Какзков подчеркнул: "Военное время. Как шло следствие в 41 году в Москве".

На вопрос "А если наговорили на человека?", террорист заявил: "Ошибки тоже кончно были. Но война, вы же поймите".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Александр Казаков, после ликвидации Захарченко, сбежал в Россию.