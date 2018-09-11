EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  4432  38
Материалы по теме:
Все про:расстрел (317) терроризм (17930) Донбасс (16945)

 В 2014 году мы расстреливали тех, кого подозревали в преступлениях. Ошибки были, но это война, - донецкий террорист Казаков. ВИДЕО

Александр Казаков, один из подельников ликвидированного террориста Захарченко признался во внесудебных казнях мирного населения на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователей Ютуба, соответствующее заявление террорист сделал в эфире одной из российских радиостанций.

По его словам в 2014 году в "Донецкой народной республике" исчез наркотрафик". 

Он отметил: "Исчез очень просто. Военное время".

На уточняющий вопрос ведущей "Вы расстреливали за контрабанду наркотиков???"  Террорист заявил: "В том числе".

Он продолжил: "Если было доказано, что он занимается контрабандой наркотиков - да. Были такие случаи". 

Отвечая на вопрос "Как шло следствие?", Какзков подчеркнул: "Военное время. Как шло следствие в 41 году в Москве".

На вопрос "А если наговорили на человека?", террорист заявил: "Ошибки тоже кончно были. Но война, вы же поймите". 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Александр Казаков, после ликвидации Захарченко, сбежал в Россию. 

Источник: https://censor.net.ua/v3085710
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вот "это война" говорят бандиты и террористы, а Гидрант говорит-НЕТ. В 2014 мы расстреливали тех, кого подозревали в преступлениях. Ошибки были, но это война, - донецкий террорист Казаков - Цензор.НЕТ 674
 показать весь комментарий
 
 
у "вождя" парализована воля; он не способен принимать решения, тем более, спросить за порученный участок работы. Мастер договорняков попал в собственный капкан компромиссов и безхребетности.
 показать весь комментарий
 
а що йому ?
набив кишені і фсьо - через кілька місяців поїде на Мальдіви , спокійно відпочивати ...
 показать весь комментарий
 
а если тебя сосед расстреляет ссылаясь на войну,а потом как это барахло,на ошибки все спишет?следствие то не нужно-собрал единомышленников и порешили,что пора расстрелять
 показать весь комментарий
 
 
Гыг, ты следи за базаром. Я про Фому, а ты про Ерёму. У 2014 році ми розстрілювали тих, кого підозрювали в злочинах. Помилки були, але це війна, - донецький терорист Казаков - Цензор.НЕТ 1555
 показать весь комментарий
 
 
Да и так общеизвестно и есть факты, что рашистские террористы даже без суда и следствия расстреливали людей на Донбассе и скидывали их в братские могилы...
Так было например в Славянске, когда рашисты там расстреляли каких то священников и их детей, только за то что они принадлежали к баптистской церкви...
 показать весь комментарий
 
 
В Славянске было убито 56 верующих минимум! Сейчас в лнре опять взялись за всех кто не правосравный! Запретили всех!
 показать весь комментарий
 
 
Пройдите днем, а лучше, вечером по вечернему Киеву: больше 80 процентов машин стоящих на тротуарах и в неположенных местах будут с донецкой пропиской с первыми буквами номернывх знаков АН. Все донецкое быдло теперь в Киеве. И только жалобное хрюкание от МВД про будущие штрафы, видеофиксацию нарушений, штрафплощадки изредка нарушают полное безмолвие Фемиды и шабаш беззакония в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Ошибки были, но это война

ОШИБКАМИ было то, что таких дегенератов нарожал кто-то
 показать весь комментарий
 
 
Если вы думаете что это вас не коснется, то вы сильно ошибаетесь. Эти твари готовы на все 100% нас убивать и нам не надо строить из себя целочек.. Нам надо их убивать и давать отпор по всем фронтам. Любое ваше бездействие ведет за собой капитуляцию, после которой всем будет не сладко. Помните это и не прогибайтесь под кремлевские манипуляции. Только так мы выиграем в этой многовековой борьбе.
 показать весь комментарий
 
 
Это и наблюдаем в Украине.Сепарам раздолье,в барну кинули яйцом,получите 4 года распишитесь.
 показать весь комментарий
 
 
не можна холопам кидати яйцем у панів - 4 роки , це ще по доброму ... У 2014 році ми розстрілювали тих, кого підозрювали в злочинах. Помилки були, але це війна, - донецький терорист Казаков - Цензор.НЕТ 4676
 показать весь комментарий
 
 
вибачте, але ж йдеться про наркотрафік.
про тих хто "барижив наркотою"...
правильно робили що "...як у 41му році..."
 показать весь комментарий
 
 
він підтримує
і йому байдуже що замість наркоторговців розстрілювали неугодних українських громадян
 показать весь комментарий
 
 
а ти звідки знаєш , що "замість наркоторговців" ...? У 2014 році ми розстрілювали тих, кого підозрювали в злочинах. Помилки були, але це війна, - донецький терорист Казаков - Цензор.НЕТ 8539
 показать весь комментарий
 
 
о, ще один віруючий в днирівську справедливість і моральний кодекс...
може вам обом туди на пмж ?
 показать весь комментарий
 
 
чому це ? менше вати- більше кисню
кучкуйтесь собі в днирі, спеціально для вас зона.
 показать весь комментарий
 
 
Наркотой барыжат ГРУ и ФСБ - хозяева этого чучела.
 показать весь комментарий
 
 
Может вы еще скажите, что в дыре наркотрафик исщез)))))
 показать весь комментарий
 
 
а сколько мы еще узнаем.что творили кацапо-фашисты.и творят сейчас.видишь кацапа - бей по морде!
 показать весь комментарий
 
 
Зато у нас тишь да гладь.Все предводители сепаратизма на свободе.Поливают грязью Украину при молчаливом согласии главалкаша.О какой победе может вообще идти речь.
 показать весь комментарий
 
 
а тепер він повернеться за програмою "тебе чекають вдома" ..?
 показать весь комментарий
 
 
Як ти добреш бачиш він не повертається і не повернеться.
 показать весь комментарий
 
 
Он это видит прекрасно, но у него программа-обосрать власть. И все остальное ему до фонаря.
 показать весь комментарий
 
 
ну хто повірить що в днирі зник наркотрафік ? У 2014 році ми розстрілювали тих, кого підозрювали в злочинах. Помилки були, але це війна, - донецький терорист Казаков - Цензор.НЕТ 3258
вони просто розстрілювали людей
 показать весь комментарий
 
 
В *новом* гимне ЗСУ есть отличная строчка... плач нікому ще не дав свободи..
Вот и нам всем надо перестать уповать на кого-то и методично уничтожать врагов України.
Хватит лить слезы и думать что кто-то порешает за нас наши проблемы.
 показать весь комментарий
 
Казаки за наркоту просто убивали ,ну так теперь они перебежали в столицу и работают на сбу и мвд !
 показать весь комментарий
 
За такие "ошибки" и отвечать нужно, по законам военного времени.
 показать весь комментарий
 
А нам казали шо то справа рук іхтамнєтов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ 2014 году мы расстреливали тех, кого подозревали в преступлениях. Ошибки были, но это война, - донецкий террорист Казаков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх