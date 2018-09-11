 Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что суд обязал Литвина возместить убытки в размере 4,855 млн гривен. Также предприниматель должен компенсировать 368 тысяч гривен судебных издержек.
"Да, признаю. Никакого давления на меня не было. Да, я готов в бюджет Украины возместить заданный ущерб бюджету Украины", - цитирует Владимира Литвина UA:Харків. Судебное заседание проходило в Червонозаводском райсуде Харькова.
Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.
В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.
Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.
6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.
Це слово на букву Б
да и признание вины не делает виновным. это всё презумпция невиновности. надо доказать, что он один виноват
І так за це карають ? Штрафом ?
За літо українські суди конфіскували у корупціонерів лише 4,5 тисячі гривень))
1 - Ни копейки на ремонт дорог
2 - Ни копейки на развитие армии
3 - Ни копейки на развитие промышленности
4 - Ни копейки на медицину
5 - Ни копейки на образование
6 - Половину денег поступающих в бюджет, вливать в поддержку курса, другую половину разворовать.
Если добиться всего этого, мы получим такие преимущества как -
1 - Отсутствие рабочих мест и увеличение безработицы
2 - Отсутствие боеспособной армии.
3 - Дороги в критическом состоянии
4 - Отсутствие качественной медецины
5 - Отсутствие качественного образования
6 - Коррупция в каждом кабинете
7 - Увеличение количества олигархов приближенных к власти.
Вспомните - а ведь когда то был доллар по 5 грн при нищем, больном и безработном населении.
Может Порошенко пришел и всем раздаст хлеба, а не всё оплачивают граждане Украины, которые платят налоги Украине, и отражение агрессии паРаши оплачивают в том числе...
п.с
если кто-то считает , что " $ можно "сделать" по 2 грн ..., или 32 грн ..." - то он хЕний, и кАндидат на нОбелевскую
https://gordonua.com/news/money/kabmin-ukrainy-i-mvf-soglasovali-povyshenie-ceny-na-gaz-na-23-5-smi-344553.html
Кабмин Украины и МВФ согласовали повышение цены на газ на 23,5%
Представь себе: оккупация Крыма, оккупация части Донбасса...
🤑
Київ. Іноземна екскурсія біля будинку з химерами.
Питання юної леді до екскурсовода:
- Скажіть будь ласка, це той самий будинок з потворами?
- Ні, шо ви! Це - будинок з химерами, будинок з потворами... напроти.
А шо ему остается делать? Если он сдаст авакова, то ему не жить. А так, отсидит пару годков в мягких условиях, да и выйдет себе по УДО. Это у их уже отработанная и работающая схема.
а так...ожидаемо, предсказуемо... и даже буднично... без сенсации
Расстреляли бы по скайпу и никакого срока условного
Хотели рыхормы? Их есть у нас!
Эти выродки убьют Украину в конце концов
Борьба с коррупцией по-порошеновски.
Ну вот чем Украина в этом плане отличается от Рашки?! Один в один.