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 Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно. ВИДЕО

Владимира Литвина - владельца фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков для подразделений МВД, - приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд обязал Литвина возместить убытки в размере 4,855 млн гривен. Также предприниматель должен компенсировать 368 тысяч гривен судебных издержек.

"Да, признаю. Никакого давления на меня не было. Да, я готов в бюджет Украины возместить заданный ущерб бюджету Украины", - цитирует Владимира Литвина UA:Харків. Судебное заседание проходило в Червонозаводском райсуде Харькова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Охендовского не закрыто, "рюкзаками для МВД" занимается суд, разговоров с Трухановым не вел, - Холодницкий о ходе резонансных расследований. ВИДЕО

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Источник: https://censor.net.ua/v3085694
 
 
 Топ комментарии
 
После 2014 - го года ничего не поменялось .А не поменялось потому , что на Майдане погибли водителя , учителя ,строители , врачи ,но не убили ни одного депутата , министра ,судью , прокурора ...
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Басня про щуку,как никогда актуальна для Украины.
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Воно наживалось на обмежених коштах бюджету в період війни і повного розвалу армії, коли ми слали смски і допомагали чим могли своїм військовим та іншим збройним формуванням.
І так за це карають ? Штрафом ?
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Басня про щуку,как никогда актуальна для Украины.
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После 2014 - го года ничего не поменялось .А не поменялось потому , что на Майдане погибли водителя , учителя ,строители , врачи ,но не убили ни одного депутата , министра ,судью , прокурора ...
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Да ,пока не пройдет настоящий майдан,который будет направлен на причину беспредела,ничего не поменяется.Колиивщина нужна воздух.
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Так, а этот что, "понарошечный" был? Дело не в майданах, а в избирателях. А попросту говоря, нужно признать, что украинцы - стадо бездумных баранов, чтобы они тут не фантазировали про козаченькiв, про душу й тiло и пр.
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Не без этого.Но перед каким выбором нас ставят на этих выборах?За кого голосовать,если все без исключения шестерки чучмы и его воспитанники.
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Правильно, с каждыми выборами, концентрация гадья у власти растёт. А, соответственно, и уровень жизни населения катится под горку. С каждой радой и с каждым презом. И тут нашим избирателям, "хлопцям, славним запорожцям", кроме как на себя, пенять не на кого.
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Не знал. что ВР времён Майдана 2013-2014 гг состояла из патриотов...
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Ну хіба це покарання ?
Це слово на букву Б Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 2467
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всего лишь.
да и признание вины не делает виновным. это всё презумпция невиновности. надо доказать, что он один виноват
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Паганая МУСАРЮГА-Сабаков уговорил своего кореша, естественно за приличное вознаграждение, взять вину на себя, тихо и спокойно два года отсидеть дома, ну а по завершению отсидки, естественно приличную должность, а бы только молчал и не кукарекал.
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Перемога! Реформа! Правосудие состоялось!
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Воно наживалось на обмежених коштах бюджету в період війни і повного розвалу армії, коли ми слали смски і допомагали чим могли своїм військовим та іншим збройним формуванням.
І так за це карають ? Штрафом ?
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Карають шибеницею , можна на палю . Свобода вибору.
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И пускай ГНИДЫ радуются, что живут не во времена Сралина, иначе бы, за то что грабят свою страну во время войны, были бы в ГАФФНИЩЕ размазаны в НКВДэшных застенках и пристрелены как плешивые шакалы.
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Хаха, да ему заранее сказали что если возьмешь все на себя то получишь условку, а сынок Авакова вообще чист как снег в итоге.
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Доллар в Украине можно сделать и по 2 грн, если придерживаться следующих условий
1 - Ни копейки на ремонт дорог
2 - Ни копейки на развитие армии
3 - Ни копейки на развитие промышленности
4 - Ни копейки на медицину
5 - Ни копейки на образование
6 - Половину денег поступающих в бюджет, вливать в поддержку курса, другую половину разворовать.
Если добиться всего этого, мы получим такие преимущества как -
1 - Отсутствие рабочих мест и увеличение безработицы
2 - Отсутствие боеспособной армии.
3 - Дороги в критическом состоянии
4 - Отсутствие качественной медецины
5 - Отсутствие качественного образования
6 - Коррупция в каждом кабинете
7 - Увеличение количества олигархов приближенных к власти.
Вспомните - а ведь когда то был доллар по 5 грн при нищем, больном и безработном населении.
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Так это надо быть гением, чтобы это постичь?
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ты тоже хЕний , не обижайся... - иди купи себе рОшенку
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інше - я ВІЛЬНИМ народився- від ВІЛЬНИХ Людей Суд засудив обвинуваченого в "справі рюкзаків для МВС" Литвина до 5 років умовно - Цензор.НЕТ 9608
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Свободным от того, чтобы понять, что в том посте всё верно написано?
Может Порошенко пришел и всем раздаст хлеба, а не всё оплачивают граждане Украины, которые платят налоги Украине, и отражение агрессии паРаши оплачивают в том числе...
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ты снова не понял Суд засудив обвинуваченого в "справі рюкзаків для МВС" Литвина до 5 років умовно - Цензор.НЕТ 4016 ..., я свободный и от пОроха , и от тЕбя - и от всего того и этого дЭбилизма и мАразма ...
п.с
если кто-то считает , что " $ можно "сделать" по 2 грн ..., или 32 грн ..." - то он хЕний, и кАндидат на нОбелевскую
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В 1997 когда купоны меняли на гривны доллар стоял 1.83 грн.
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Все верно но - На пачку сигарет с фильтром или буханку хлебу у многих денег не хватало. Кроссовки в то время стоили 200 баксов.
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Якщо не підвищувати ціну на газ, то путін нападьот..

https://gordonua.com/news/money/kabmin-ukrainy-i-mvf-soglasovali-povyshenie-ceny-na-gaz-na-23-5-smi-344553.html

Кабмин Украины и МВФ согласовали повышение цены на газ на 23,5%

Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 5734
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Ну это только первая часть повышения, по договорняку второе будет после выборов.
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Страшно себе представить, если бы Хуйло напало на Украину...
Представь себе: оккупация Крыма, оккупация части Донбасса...
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Ты можешь сколько угодно бегать по городу и на каждом углу верещать, что твоя жена изменяет тебе с соседом и ты имеешь право разорвать с такой женщиной отношения. Но пока ты не подашь официальное заявление на развод в суд, для всего города ты будешь рогоносцем, которого такой статус вполне устраивает.
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Я туповат, поясни - этот твой пост подтверждает, что Хуйло не напало на Украину?
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Государство сажает только тех, у кого само не стоит на шухере.
🤑
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хАваков отблагодарит - другими заказами ...- сЫнка не подставил... Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 3027
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***
Київ. Іноземна екскурсія біля будинку з химерами.
Питання юної леді до екскурсовода:
- Скажіть будь ласка, це той самий будинок з потворами?
- Ні, шо ви! Це - будинок з химерами, будинок з потворами... напроти.
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Это говорит о том, что коррупция в Украине бессметра. А это декабрьские "откровения" Литвина https://censor.net.ua/resonance/3038325/delo_o_ryukzakah_versiya_figuranta_vladimira_litvina
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Щоб не матюкатись: моєму здивуванню не має меж. Суд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 5675
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Очередной подставной "Фукс".
А шо ему остается делать? Если он сдаст авакова, то ему не жить. А так, отсидит пару годков в мягких условиях, да и выйдет себе по УДО. Это у их уже отработанная и работающая схема.
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Тут, ще не додали, що розгляд по суті розпочався тільки сьогодні. І відразу ж вирок. Блискавично працює суд у виключних випадках. І про те, що Литвин пішов на домовлення зі слідством. Загальна практика таких домовленостей - здача більш високих фігур. А цей здав якусь сошку, який до речі, вже помер.
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блин! если бы не знали об этом с самого начала... удивился бы...
а так...ожидаемо, предсказуемо... и даже буднично... без сенсации
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А расстрел умовно ? Это ж намного опасней и жестоко!
Расстреляли бы по скайпу и никакого срока условного
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Скоро так и будет с этими соевыми чучундрами - расстрел по скайпу, конфискация - по вайберу.
Хотели рыхормы? Их есть у нас!
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Шось про іншого вову літвіна забули...Там все набагато цікавіше ! А я, особисто, вдячна Авакову за те, шо Харків є УКРАЇНСЬКИМ!!! І І Коломойському вдячна, яким би він хитродупим не був! І мені пох на завивання ботів! Суд засудив обвинуваченого в "справі рюкзаків для МВС" Литвина до 5 років умовно - Цензор.НЕТ 7842
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За мародерство на войне условный срок. Ссученная власть живет по-новому. Для себя.
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постановочний суд, щоб відбілити справжніх злодіїв, сімейку авакавих. А гроші які поверне в бюджет цей клоун-бізнєсмєн відмиють по другому разу на шкарпетках для гвардєйцєв..
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Мне страшно становится за то, что они все не понимают, что ходят по лезвию , по краю бездны. Нельзя постоянно так раздражать общество. Отсутствие правосудия: когда есть огромный запрос у общества на справедливость, высокие коммунальные тарифы, сокращение существенное доходов, инфляция, все эти Роттердамы плюс сто процентные будущие фальсификации на выборах в президенты- приведут опять к майдану.
Эти выродки убьют Украину в конце концов
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А че лопата не золотая,как у екс генпрок..Кузьмина?
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Классический пример - сынульку главы МВД отмазали, его подельнику дали условно.
Борьба с коррупцией по-порошеновски.

Ну вот чем Украина в этом плане отличается от Рашки?! Один в один.
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"Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий - условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия - игра на балалайке по трактирам."
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд приговорил обвиняемого в "деле рюкзаков для МВД" Литвина к 5 годам условно. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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