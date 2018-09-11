 "Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО

С оппозиционером Алексеем Навальным хочет сразиться глава Росгвардии Виктор Золотов. Видео обращение с вызовом на дуэль размещено на официальном youtube-канале спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом военнослужащий отреагировал на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.
"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — заявил Золотов.
При этом Золотов признает, что коррупция в Росгвардии есть, но утверждает, что с ней борются. А сам он, мол, заработал состояние еще до того, как возглавил ведомство.
"Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом", – утверждает генерал.
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23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".
Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
ничтожество
я тебя отпижжу
- Ты кто?
Мусор посмотрел по сторонам - никого нет. Шёпотом:
- Я офицер, а ты?
Осёл посмотрел по сторонам и тоже шёпотом:
- А я лошадь...
вчера такой же на чуваке видел,на входе в "Хайят" стоял,тоже офицер,походу..
правда,бородой оброс,ну чисто поп лаврский..
...
Нескрепно! Надо было пригрозить его отпетушить в ж-пу. Или засунуть в уши две спички - "и ты, чепуха, вынуждена будешь меня обслужить как маруха. Слово офицера, падла буду!"
Тоже самое)))….НО...почитайте комменты к этой теме)))….
Глядя на эту харю и форму, очень похожую на наряды африканских и латиноамериканских главарей военных хунт, хорошо понимаешь почему в царской России армейские офицеры брезговали подавать руку жандармам
а была такая милая....вот что значит выйти замуж не за того))))
Единственный "бизнес", который знали силовики - это крышевание бандитов.
Вызывать на дуэль - звучит красиво, но это для людей чести, а не для ментов.
Если бы у этого вертухая с кокардой и вправду была честь,
то он собрал бы дивизию честных офицеров и пошёл бы на захват кремля.
Но Золотов - цепная собака преданно служит кремлю,
трусливо повторяя путинские тезисы о "великой стране".
Если бы страна была великой, то её граждане были бы свободными выездными людьми.
А американцы стояли бы в очереди под советским посольством с просьбой о въезде.
парочку чемпионов по кикбоксингу.
И пусть они озвучат прежние и новые обвинения против Золотова.
"А я всё равно потом пойду на митинг!" (с) Навальный
Хачу быть русским. Но не долго. Ну его нах...
Пеца, вызывай Енерала на дуэль. Ты же Генералисимус. Не допускай, чтобы он тебя публично обсирал. Нам за тебя стыдно, Пеца.
А содержимое фуражки - мент-ментом.