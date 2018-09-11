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Все про:дуэль (3) коррупция (7212) расследование (2338) Навальный (366)

 "Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО

Так глава Росгвардии, бывший охранник Владимира Путина Виктор Золотов ответил на расследование о коррупции в его ведомстве.

С оппозиционером Алексеем Навальным хочет сразиться глава Росгвардии Виктор Золотов. Видео обращение с вызовом на дуэль размещено на официальном youtube-канале спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом военнослужащий отреагировал на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — заявил Золотов.

...
Генерал пригрозил вытереть о Навального ноги, если Фонд Борьбы с коррупцией еще раз опубликует данные о нарушениях во вверенном ему ведомстве.

При этом Золотов признает, что коррупция в Росгвардии есть, но утверждает, что с ней борются. А сам он, мол, заработал состояние еще до того, как возглавил ведомство.

"Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом", – утверждает генерал.

Также на Цензор.НЕТ: Чем "страна рабов" Россия отличается от Украины - на примере дня выборов и разгона демонстраций 9 сентября

23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".

Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Источник: https://censor.net.ua/v3085622
 
 
 Топ комментарии
 
"... был ударником коммунистического труда..."

что ни россиянин, то имбецил!
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а ведь этот золотов жуть как на путлера похож....заметили?
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о какой офицерской чести говорит этот рюзьге?
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И это командующий росгвардией?Что то у него с психикой не лады!!!
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а ви думали цим кодлом буде керувати адекватна та моральна людина ?
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чувак вообще все попутал, какая офицерская честь может быть у подлеца и вора? шакал, который пользуется защитой своего пахана-хозяина.
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На России один куй назвал вдов моряков, погибших при исполнении, 10-долларовыми шлюхами. Куда уж оскорбительнее. Как насчет из него сочную отбивную сделать?
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Точнее, то было какое-то уйло. Дедушка с половыми... гм-ммм! Ну, вы поняли.
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ударник комуняцкого труда заговорил о духовности!! офигеть "Обіцяю зробити з вас хорошу соковиту відбивну", - глава Росгвардії Золотов викликав Навального на дуель через розслідування про корупцію - Цензор.НЕТ 7520
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какая дуэль, какая там честь у этого чмошника?
ничтожество
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Чистейшей воды, показуха! "ЧЕСТНЫЙ" ,"СПРАВЕДЛИВЫЙ" и "отЧАЯННЫЙ" туды его етить
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Він не прийде, цей мудак може рипатись тільки перед жінками, дітьми і ботанами. У цього винторога не було б шансів залишитись живим у нічній Троєщині.
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...комедия, мусор называет себя офицером... "Обіцяю зробити з вас хорошу соковиту відбивну", - глава Росгвардії Золотов викликав Навального на дуель через розслідування про корупцію - Цензор.НЕТ 9260
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Ночью встретились осёл и мусор. Осёл спрашивает:
- Ты кто?
Мусор посмотрел по сторонам - никого нет. Шёпотом:
- Я офицер, а ты?
Осёл посмотрел по сторонам и тоже шёпотом:
- А я лошадь...
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фурик зачетный..
вчера такой же на чуваке видел,на входе в "Хайят" стоял,тоже офицер,походу..
правда,бородой оброс,ну чисто поп лаврский..
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Головне у своїх словах сказати щось про Україну.
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Я человек простой: вижу кису - ставлю лайк "Зроблю з вас соковиту відбивну", - охоронець Путіна Золотов погрожує Навальному через розслідування про корупцію в Росгвардії - Цензор.НЕТ 578
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Когда "кругом враги" народ все стерпит. То же самое происходит в Украине.
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У нас, українців, вороги - кацапи, корупція і "українські гниди" - в усьому іншому повна гармонія.
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"Кругом враги" всегда относилось к внутренним "врагам". А с этим у украинской власти и патриотов полный порядок.
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Так а шож делать, если украинских гнид овердохера, а если внимательней присмотреться, то шо она украинская, то только название "Зроблю з вас соковиту відбивну", - охоронець Путіна Золотов погрожує Навальному через розслідування про корупцію в Росгвардії - Цензор.НЕТ 3258
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Генерал пригрозил вытереть о Навального ноги

...
Нескрепно! Надо было пригрозить его отпетушить в ж-пу. Или засунуть в уши две спички - "и ты, чепуха, вынуждена будешь меня обслужить как маруха. Слово офицера, падла буду!"
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пусть этот "ударник коммунистического труда" вызовет на "буэль" какого нибудь штангиста или метателя молота и пообещает им "сочную отбивную"...так будет по честному!
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Vladimir Makhonin

Глядя на эту харю и форму, очень похожую на наряды африканских и латиноамериканских главарей военных хунт, хорошо понимаешь почему в царской России армейские офицеры брезговали подавать руку жандармам
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Навіть до кінця не додивився виступ якогось пітараса з Росії
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Алина Кабаева вызвала Навального на бревно.

"Зроблю з вас соковиту відбивну", - охоронець Путіна Золотов погрожує Навальному через розслідування про корупцію в Росгвардії - Цензор.НЕТ 1308
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Кабаева даёт и на бревне, и под бревном.
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какое оно страшное и мордаСтое стало))
а была такая милая....вот что значит выйти замуж не за того))))
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Исконно русская красота. У них Мисс Москва "еще лучше".

"Зроблю з вас соковиту відбивну", - охоронець Путіна Золотов погрожує Навальному через розслідування про корупцію в Росгвардії - Цензор.НЕТ 9925
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Ударник коммунистического труда мог иметь "Почётную грамоту", а не деньги.

Единственный "бизнес", который знали силовики - это крышевание бандитов.
Вызывать на дуэль - звучит красиво, но это для людей чести, а не для ментов.
Если бы у этого вертухая с кокардой и вправду была честь,
то он собрал бы дивизию честных офицеров и пошёл бы на захват кремля.
Но Золотов - цепная собака преданно служит кремлю,
трусливо повторяя путинские тезисы о "великой стране".
Если бы страна была великой, то её граждане были бы свободными выездными людьми.
А американцы стояли бы в очереди под советским посольством с просьбой о въезде.
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Дуэль???....У вас странная шпага, сэр? - Это арматура!!!
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Всё, что нужно Навальному, это быстренько принять в ряды его партии
парочку чемпионов по кикбоксингу.
И пусть они озвучат прежние и новые обвинения против Золотова.
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Ржунимагу! Еще один Дартаньян нарисовался.
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"Сделаю из вас сочную отбивную", потом сьем её и высру! (с) Золотов

"А я всё равно потом пойду на митинг!" (с) Навальный
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Бля, какая великая страна!!! А какие у нИйо енералы!
Хачу быть русским. Но не долго. Ну его нах...
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Пусть в суд подаст за клевету, если уверен в своей правде. Не знаю, кто там прав, но когда военный вызывает гражданского на дуэль, это заранее не равноценно. Пусть тогда Каспарова на шахматную дуэль вызовет, или слабо?
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А хорошо прошелся по Толстосракому и его испанской Марбелье ))))!
Пеца, вызывай Енерала на дуэль. Ты же Генералисимус. Не допускай, чтобы он тебя публично обсирал. Нам за тебя стыдно, Пеца.
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Дуэль на батончиках "Рошен" - кто больше съест и не пукнет.
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Кто ЗАМЕТИЛ?Это же копия Пуйла)В Парашке наверное все начальники пластику делают чтобы на ботоксного похожим быть
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Фуражка - копия пиночетовской.
А содержимое фуражки - мент-ментом.
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Похож на предводителя Юбилейного Пятиугольника. Отец Звездоний?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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