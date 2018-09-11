 "Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции. ВИДЕО

С оппозиционером Алексеем Навальным хочет сразиться глава Росгвардии Виктор Золотов. Видео обращение с вызовом на дуэль размещено на официальном youtube-канале спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом военнослужащий отреагировал на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.
"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — заявил Золотов.
При этом Золотов признает, что коррупция в Росгвардии есть, но утверждает, что с ней борются. А сам он, мол, заработал состояние еще до того, как возглавил ведомство.
"Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом", – утверждает генерал.
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23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".
Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
И ходит теперь золотов с разорванным пердаком, требуя "сатисфакции")) вот такие они - гЫнЫралы-гуанордейцы))
что ни россиянин, то имбецил!
- что там у кацапов
Давно пора в кацапии узаконить дуели - нажруться, сами друга перемочат.
Илловайск это 100%-но опровергает!
ему говорят, что он вор, а он вместо суда на дуэль вызывает.
хахаха. зацепило видать крысу
Один кацап другому пообещал дать 3,14zды.
Напишите, пожалуйста, когда они все друг друга перестреляют, от это будет важная и интересная информация.
Стрелять и резать, вешать и взрывать,
Чтоб дать душе хоть малое отдушье.
Чтоб ночью от бессилья не стонать,
Берущего за горло, как удушье.
Чтоб слабости отмыть с себя позор,
Сполна за униженья рассчитаться,
Я б вашу рашу просто… на хер… стёр
С лица земли!!! И нефиг обижаться!
30.6.2017 г. Борис Стомахин
- А я тебе в морду дам!https://politota.d3.ru/po-poniatiiam-1655826/?sorting=rating
Вот на хрена вообще вступать разговоры, тем более вызывать на дуэль всяких там борцов - анти - коррупционеров...
Они же пыль под ногами....