 "Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции. ВИДЕО

С оппозиционером Алексеем Навальным хочет сразиться глава Росгвардии Виктор Золотов. Видео обращение с вызовом на дуэль размещено на официальном youtube-канале спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом военнослужащий отреагировал на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — заявил Золотов.

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Генерал пригрозил вытереть о Навального ноги, если Фонд Борьбы с коррупцией еще раз опубликует данные о нарушениях во вверенном ему ведомстве.

При этом Золотов признает, что коррупция в Росгвардии есть, но утверждает, что с ней борются. А сам он, мол, заработал состояние еще до того, как возглавил ведомство.

"Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом", – утверждает генерал.

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23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".

Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.