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Все про:дуэль (3) коррупция (7212) расследование (2338) Навальный (364)

 "Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции. ВИДЕО

Так глава Росгвардии ответил на расследование о коррупции в его ведомстве.

С оппозиционером Алексеем Навальным хочет сразиться глава Росгвардии Виктор Золотов. Видео обращение с вызовом на дуэль размещено на официальном youtube-канале спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом военнослужащий отреагировал на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — заявил Золотов.

...
Генерал пригрозил вытереть о Навального ноги, если Фонд Борьбы с коррупцией еще раз опубликует данные о нарушениях во вверенном ему ведомстве.

При этом Золотов признает, что коррупция в Росгвардии есть, но утверждает, что с ней борются. А сам он, мол, заработал состояние еще до того, как возглавил ведомство.

"Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом", – утверждает генерал.

Также на Цензор.НЕТ: Чем "страна рабов" Россия отличается от Украины - на примере дня выборов и разгона демонстраций 9 сентября

23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".

Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Источник: https://censor.net.ua/v3085622
 
 
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причем комментарии под видео все закрыты, ссутся)
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страсти между силовиками и гебней накаляются =)
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А встретиться с Навальным в прямом эфире слабо, до**о*б ?!
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а ведь этот золотов жуть как на путлера похож....заметили?
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Внебрачный дочь. Анальный выкидыш путлера, как ясно по его портрэту.
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они все там, как "двое из ларца" по манере поведения и разговора ...
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у золотова не просто пердак подгорел, у золотова ПЕРДАК ВЗОРВАЛСЯ, дерьмом обдрыстало всю его округу.
И ходит теперь золотов с разорванным пердаком, требуя "сатисфакции")) вот такие они - гЫнЫралы-гуанордейцы))
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"... был ударником коммунистического труда..."

что ни россиянин, то имбецил!
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"Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А то можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
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чому "уголовники" і "менти" так схожі (зовнішність) ?
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обличчя-відображення життевого досвіду.
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Чело не отмеченное печатью духовности и интеллекта.
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Там просто все скрепа закрывает собой. Вот и не видно.
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Коррупция самая выгодная тема, Лукашенко, например, не нашел чека на ящик гвоздей у Шушкевича (председатель ВС Беларуси, он вон кого не боится!) и ещё потрясал какими-то бумагами, как он заявил, с компроматом по коррупционерам. Куда делся компромат - в горканализации не говорят... но президентом Лукашенко стал...
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о какой офицерской чести говорит этот рюзьге?
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В путинскую паРашу кто то дрожжи подкинул "Я сделаю из вас сочную отбивную", - Навального вызвали на дуэль - Цензор.НЕТ 201
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пора Цензору создавать отдельную рублику для тех кто интерисуется жизнью єтих обосранцев
- что там у кацапов
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_Не-не-не! Годное название - "Из жизни опарышей" ну или "Кунсткамера". Хотя...вот Стругацкие уже давно описали, что там происходит в своём "Обитаемом острове". А Джордж Ромеро мог бы про них классный фильм снять, про эту нежить. Так как это и есть настоящие - без дураков - невымышленные зомби.
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навальный это анальный льоша - бутерброд?
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Он самый.
Давно пора в кацапии узаконить дуели - нажруться, сами друга перемочат.
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В пидаРассии есть офицеры?!! "Я сделаю из вас сочную отбивную", - Навального вызвали на дуэль - Цензор.НЕТ 4319 Приведите хоть одно доказательство!

Илловайск это 100%-но опровергает!
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пусть все там друг друга перемочат
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Это, конечно, было бы замечательно, но, боюсь, рассчитывать на это особо не стоит.
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Товарись Витя Золотов, скажите пожалуйста, до того, как вы будите сочными отбивными заниматься, ваш внучонок Артёмка, ну тот, что проживает в Лондоне, а не в Саранске, он уже гражданство Великой Британии получил или вы его сначала отправите служить рядовым в Дагестан? "Я сделаю из вас сочную отбивную", - Навального вызвали на дуэль - Цензор.НЕТ 6881
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Артёмка не достоин служить в Дагестане, пущай мучается в стране врага, на загнивающем Западе, которому вот-вот конец будет.
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Т.е., получается,что правнук Золотова будет офицеров Великой Британии и в составе НАТО будет контролировать одичавших россиян лент этак через 30. "Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции - Цензор.НЕТ 8889
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То, что собак производят в офицеры, я слышал. Но чтоб потомков свиней в офицеры... Как-то очень смело, тем более для консервативной Британии.
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А вы знаете, я соглашусь с вами на все 100. Человек порождает человека и растит человека. Мерзкая тварь может породить только мерзкую тварь и вырастить из неё только мерзкую тварь. Видимо всё дело в лишней хромосоме.
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вызвать на дуэль чувака который в тюрьме - какая смелость )))
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Это как Михалков пинал человека, которого держала его охрана, а потом бахвалился по ТВ, как круто разобрался с несогласным. Это как пару дней назад жирик бил человека на митинге, которого свалила его охрана. Это - рюсская доблесть и гордость!
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они получается только крутые на всяких параша-тв-шоу и то в окружении своей охраны. а в реалиях сразу очкуют. Впрочем как и рядовые кацапы
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Мы с Вами слишком длинные тирады произносим и пишем. Можно ж одним словом все описать и объяснить. И это слово - рюзге.
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Так бутерброд через стенку от этого золотаря сидит. Не удивлюсь, если они в одной столовке сейчас питаются.
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та и фиг с ним, для меня все кацапы одинаковы
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Так и есть. У них только узор на копытцах разный. Как у людей отпечатки пальцев.
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Мне одному кажется, что это сам хуйло в фуражке?
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Это говно, на которое упала фуражка с крутой кокардой.
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Жириновского не хочет вызвать ? )) Тот тоже боец хоть куда. Из за спин тельников ))
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Хочется смеяться..............А ну нах......Вата, отбивная. Навальный.............Чудная страна ЗаМкадье!!!
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Фараон щедро награждает своих слуг:Золотов был личным охранником Путина и получил "доходное место" взамен преданности и уверений защитить патрона от "врагов". Навальный может сам выбрать оружие: дуэль на тортах и фото наглой хари в газетах и И-нете, измазанной кремом, будут хорошим уроком слуге Путина.
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Это - тыловая обожравшаяся крыса, всеми лапами упиралась, чтобы не попасть в "горячие точки".
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І оце офіцер ? Про яку честь може йтися в росіській гвардії...
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какой дэбил им теперешнюю форму придумал?? хуже некуда..(кацапским воякам)
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чтоб врахи не сняли с трупа! и не оставили офицерскую честь с голой джопой "Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции - Цензор.НЕТ 8778
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Толерантно. Можно было даже с заглавной буквы
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они все под него косить пытаются, псарев помню тоже пробовал
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странная реакция.
ему говорят, что он вор, а он вместо суда на дуэль вызывает.
хахаха. зацепило видать крысу
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Нашо нужны эти вот новости, это шо, светская хроника, может это международные новости, научные открытия важные, технологический прорыв?
Один кацап другому пообещал дать 3,14zды.
Напишите, пожалуйста, когда они все друг друга перестреляют, от это будет важная и интересная информация.
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ну, это тебе не ИС, и не ПиМ, и не uprom.info.....это цензор. Главно дело - не пускать волну, шоб в рот не захлёстывало.
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Настоящий деревянный воин Урфина Джюса...
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Вонючий путинский холуй и ишак Золотов заговорил об "офицерской чести".Он говорит о том чего у него никогда не было.Дуэль для него будет.Только вызовет его на дуель улица,которая и отправит его в гости к Кобзону.Золотов-вор,убийца,казнокрад,лжец и подонок,конченная мразь.
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То , что ушлёпок Дантес и придурок Мартынов стреляли лучше Пушкина и Лермонтова соотсвественно разве они стали от этого меньшими ничтожествами ?!
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Країна інвалід, Для голосования зарегистрировали 65 миллионов избирателей, из них 12 миллионов инвалидов, Источник: https://censor.net.ua/r3085467
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***
Стрелять и резать, вешать и взрывать,
Чтоб дать душе хоть малое отдушье.
Чтоб ночью от бессилья не стонать,
Берущего за горло, как удушье.

Чтоб слабости отмыть с себя позор,
Сполна за униженья рассчитаться,
Я б вашу рашу просто… на хер… стёр
С лица земли!!! И нефиг обижаться!

30.6.2017 г. Борис Стомахин
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у них с путлером рожи истинных мокшанский кацапов. остальные кацапы чувствуют это и готовы носить их на руках.
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Отрабатывают путинское бабло - пока безнаказанно.
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щадящие у них демократизаторы - эластичные. Наверное силикон.
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Этому генералу отростить рога и бородку и будет похож на цапа.
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Как его зацепило! Сразу заёрзал аки уж на сковородке...
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говорящий типил 0 новый аттракцион на раисянии "Обіцяю зробити з вас хорошу соковиту відбивну", - глава Росгвардії Золотов викликав Навального на дуель через розслідування про корупцію - Цензор.НЕТ 9415
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Аваков смеется с этого придурка....
Вот на хрена вообще вступать разговоры, тем более вызывать на дуэль всяких там борцов - анти - коррупционеров...
Они же пыль под ногами.... "Обіцяю зробити з вас хорошу соковиту відбивну", - глава Росгвардії Золотов викликав Навального на дуель через розслідування про корупцію - Цензор.НЕТ 5683

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Пригорелло. Новое блюдо российской офицерской кухни.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль из-за расследования о коррупции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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