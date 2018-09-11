 Нападение ученика на учительницу в столичной школе: полиция открыла уголовное производство. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

"Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вчера в 15:20 в дежурную часть поступило сообщение от врача, что в отделение политравмы госпитализирована учитель школы №94: у женщины были травмы головы и резаные раны тела. Потерпевшая пояснила, что телесные повреждения в помещении учебной аудитории ей нанес ученик восьмого класса.

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На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и сотрудники ювенальной превенции. По предварительной информации, парень ударил женщину стулом по голове, а затем нанес травмы ножницами.

"На данный момент и учитель, и школьник находятся в медицинских учреждениях, где ими занимаются врачи. На месте работали психологи, оказывали помощь детям, которые во время инцидента находились в аудитории", - добавили в полиции.