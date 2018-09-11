 Парубий и прямая демократия Гитлера: как росСМИ и любители "русского мира" создали фейк об украинском "спикере-нацисте". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Алексей Братущак и опубликовал соответствующее видео.

"По закону о всеукраинском референдуме у нас очень большая дискуссия. Я сам сторонник прямой демократии и когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что больше всего прямую демократию практиковал Адольф Алоизович (ред.- Гитлер) в 30-х годах и мы об этом должны тоже помнить... В те 30-е годы - это был один из ключевых способов манипуляций", - сказал парубий в эфире одного из украинских телеканалов.

РосСМИ и сторонники "русского мира" использовали это объяснение Парубия, обвинив его в нацистских взглядах. В числе активных распространителей российского фейка оказались и украинские политики, эксперты и журналисты.

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