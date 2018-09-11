 Парубий и прямая демократия Гитлера: как росСМИ и любители "русского мира" создали фейк об украинском "спикере-нацисте". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Алексей Братущак и опубликовал соответствующее видео.
"По закону о всеукраинском референдуме у нас очень большая дискуссия. Я сам сторонник прямой демократии и когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что больше всего прямую демократию практиковал Адольф Алоизович (ред.- Гитлер) в 30-х годах и мы об этом должны тоже помнить... В те 30-е годы - это был один из ключевых способов манипуляций", - сказал парубий в эфире одного из украинских телеканалов.
РосСМИ и сторонники "русского мира" использовали это объяснение Парубия, обвинив его в нацистских взглядах. В числе активных распространителей российского фейка оказались и украинские политики, эксперты и журналисты.
Журнашлюхижурналисты приехали все записали всех опросили пообещали в новости выпустить етот репортаж. Смотрим с нетерпением новости. По одному каналу показывают что украдено земли на 300 миллионов гривень. По другому уже 300 тыс. гривень. По третьему сказали что люди сами с собой подрались за землю потому что им мало показалось. А остальные вообще сняли репортаж с новостей. С тех пор я ниодной журнашлюхе не верю. Ето все наемные рабочие одного из олигархов. А землю так и не нашли украденную, куда она подевалась. Только строятся целые массивы многоетажек
А кто и как захотел понять, это уже не к нему вопрос.
смысл сказанного, лично я понял следующим образом:
прямая демократия это инструмент, в чьих руках окажется инструмент, такой и будет результат. Удачно привел пример с Гитлером, любителем референдумов, как одной из форм проявления прямой демократии, а конечный результат всем известен.
А подхватившие это Рабиновичи, Червоненки, Мураевы, вся пятая колона СМИ Украины????
Вот онм теперь как бы ни причем!!!!
Обратите внимание на постоянный повышенный тон, быструю, нервную, хайповую подачу материала от рашаСМИ - они сразу уводят от фактов в эмоции (мозг зрителя отвлекается на интонации и не оценивает материал критически). Это тоже манипуляция, сплошная и постоянная.
Хорошая и нужная работа, журналист Алексей Братущак - браво!!