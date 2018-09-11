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Все про:Гитлер (123) Парубий (1727) фейк (151)

 Парубий и прямая демократия Гитлера: как росСМИ и любители "русского мира" создали фейк об украинском "спикере-нацисте". ВИДЕО

Российские СМИ исковеркали смысл заявления главы украинского парламента Андрея Парубия и назвали его "сторонником нацизма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Алексей Братущак и опубликовал соответствующее видео.

"По закону о всеукраинском референдуме у нас очень большая дискуссия. Я сам сторонник прямой демократии и когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что больше всего прямую демократию практиковал Адольф Алоизович (ред.- Гитлер) в 30-х годах и мы об этом должны тоже помнить... В те 30-е годы - это был один из ключевых способов манипуляций", - сказал парубий в эфире одного из украинских телеканалов.

РосСМИ и сторонники "русского мира" использовали это объяснение Парубия, обвинив его в нацистских взглядах. В числе активных распространителей российского фейка оказались и украинские политики, эксперты и журналисты.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085576
 
 
 Топ комментарии
 
та шо з них взяти-вони ніколи не розуміли української мови...
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а что другого ждать от мокшанцев?? именно в рашке сосредоточен центр фашизма на основе нацизма, вот у убогих лишнехромосомцев и пылают пердаки, чисто по Фрейду - что болит, о том и говорят))
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а что другого ждать от мокшанцев?? именно в рашке сосредоточен центр фашизма на основе нацизма, вот у убогих лишнехромосомцев и пылают пердаки, чисто по Фрейду - что болит, о том и говорят))
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так х"йло, перед евреями Гебельса талантливым называл и ничего...
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да нет, спикер не нацист, спикер- просто даун
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У нас в Киевосвятошинском раене украли 300 гектар земли на $300 миллионов долларов. и разделили их по 4-5 гектар между собой в том числе отхватили и прокуроры, судьи, чиновники области и Киева. Жители поднялись и вызвали журналистов 5-6 разных каналов. Журнашлюхи журналисты приехали все записали всех опросили пообещали в новости выпустить етот репортаж. Смотрим с нетерпением новости. По одному каналу показывают что украдено земли на 300 миллионов гривень. По другому уже 300 тыс. гривень. По третьему сказали что люди сами с собой подрались за землю потому что им мало показалось. А остальные вообще сняли репортаж с новостей. С тех пор я ниодной журнашлюхе не верю. Ето все наемные рабочие одного из олигархов. А землю так и не нашли украденную, куда она подевалась. Только строятся целые массивы многоетажек
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Носов, если ты уж такой "правильный", так чего же ты здесь не указал, с каких телеканалов приезжали журналисты и "наёмные рабочие" какого олигарха они были? Кстати, ты знаешь, в русском языке ещё букву "Э" не убрали... "Ё" - да, а "Э" ещё живая...
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Да мне как то насрать что рашасми втирает своим рабам. Пускай хоть всех украинцев называют нацистами лишь бы боялись сюда ехать так как в Чечню, нагорный карабах или Афганистан.
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На заседании ОБСЕ российская делегация потребовала наказать Украину за убийство Анатолия Шария. ШАРИЯ. Нет, не шутка. Это они с Шереметом так эпично перепутали. Где-то в Голландии зафиксировано резкое сжатие чёрной дыры.
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та шо з них взяти-вони ніколи не розуміли української мови...
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вот такое всплыло на волне революции как этот спикер, как алкаш-президент с кумом алкашом генпрокурором, премьер министр без образования, а прямо с винницкого базара
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Парубий все сказал верно!
А кто и как захотел понять, это уже не к нему вопрос.

смысл сказанного, лично я понял следующим образом:
прямая демократия это инструмент, в чьих руках окажется инструмент, такой и будет результат. Удачно привел пример с Гитлером, любителем референдумов, как одной из форм проявления прямой демократии, а конечный результат всем известен.
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спикер просто да ун,
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...себя давно в зеркале видело, номерное? Парубий и прямая демократия Гитлера: как росСМИ и любители "русского мира" создали фейк об украинском "спикере-нацисте" - Цензор.НЕТ 1395
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а где зраднюки?где они шляются?почему за всю смену один янович отдувается?
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ну спасибо, а то все меня заспамили, как говорится, про гов но ни слова, а то путин нападет
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У яновича тухес ночью разворотило вот он и "отдувается"
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Россия все больше и больше превращается в фашистское государство. Все средства информации и церковь контролируются и принадлежат КГБ. Со средств информации льется поток грязи и дезинформация, все перекручивается. Собрания запрещены и жестоко разгоняются. Еще осталось только вести гитлеровское приветствие «Хай Путин» и восстановить концлагеря для инакомыслящих не согласных с политикой Путина.
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Вот есть спикер ВР, законодательный орган, но кто-то скажет что Зрада сделала за 4 года своей работы полезного для Украины. ну так что бы аж до глобального, не мелкие те 144 реформы, за что они за наши деньги там сидят и не понятно что принимают. тут процентов 95% та и сам парубий не знает что такое прямая демократия, ну привел он в пример Швейцарию, Да и как Гитлер мог практиковать прямую демократию, посмотрите какие там ерферендумы проводились, про присоединение Австрии, объединении двух постов в государстве? Кто-то расскажет мне за какую это прямую демократию Парубий в Украине? Они ее боряться этой прямой демократии как черт ладана
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"Здрастуйтемоїбатькисвинішовипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсиніван..."
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вот одного не пойму, зачем нам смотреть этот ливер!
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Я знаю одно точно, что такие как Рабинович дохлые воняют меньше чем живые. Давно ему и его однопартийцам сепарским нужно уже сходить в кафэ сепарок или прокатиться в лифте *моторолы*
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Вы думаете, Рабинович, Пиховшек или Спивак, сливающие хрень с русских пропагандонских сайтов, как-то извинились?
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в кацапів своя реальність - викревлена і парадоксальна.
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Что ожидать от СМИ Ху№лостана єто ясно!!!!
А подхватившие это Рабиновичи, Червоненки, Мураевы, вся пятая колона СМИ Украины????
Вот онм теперь как бы ни причем!!!!
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Человек со справкой должен думать когда рот открывает. Принцип Не дайте перхоти не малейшего шанса. Еще никто не отменял.
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Парубий тоже неправ, такому публичному человеку всегда надо думать что ты говоришь и как твои слова могут быть истолкованы.
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от жеж Каратэль))) выдать срочно Парубию дюполнительного русскайазычнава раба в трусиках)))
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Ясно, лаконично, и доступно вывели на чистую воду раша-манипуляторов.
Обратите внимание на постоянный повышенный тон, быструю, нервную, хайповую подачу материала от рашаСМИ - они сразу уводят от фактов в эмоции (мозг зрителя отвлекается на интонации и не оценивает материал критически). Это тоже манипуляция, сплошная и постоянная.

Хорошая и нужная работа, журналист Алексей Братущак - браво!!
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А шо тут звертати увагу на казломордних,ви зверніть увагу на бидло з червоним піднебінням в Україні.І ця вседозволеність завдяки Пєтьові Мальдівському,який продає Україну за 30 серебряників!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПарубий и прямая демократия Гитлера: как росСМИ и любители "русского мира" создали фейк об украинском "спикере-нацисте". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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