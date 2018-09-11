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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Общество
  2004  46
Материалы по теме:
Все про:оккупация (6625) отравление (1156) экология (1001) Крымский титан (12) Армянск (4)

 "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО

Несколько тысяч детей покинули Армянск, где около двух недель назад на заводе "Крымский титан" произошел химический выброс. Детей с родителями вывезли в оздоровительные санатории подальше от зоны поражения, а в местных школах объявили двухнедельные каникулы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, оккупационные власти Крыма избегают слова "эвакуация" и утверждают, что причин для введения чрезвычайного положения нет.

Местные жители в панике расскупают медицинские маски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

"Жжет в горле и носу", - рассказывают они о воздействии выбросов на человека.

В городе засохли листья на деревьях, хотя обычно в это время они еще зеленые. Фермеры говорят об огромных убытках.

"Вот это все поле за сутки высохло. Вчера оно было идеально зеленым", - рассказывает один из них.

Кислота, находящаяся в воздухе, разъедает динии электропередач, поэтому в Армянске перебои со светом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заводе "Титан" в Армянске произошла техногенная катастрофа, которую оккупанты пытались скрыть, - МинВОТ

Источник: https://censor.net.ua/v3085540
 
   
 Топ комментарии
 
В 14 году обещал дойти до Киева, лизал жопу колорадам и бац ...
Знакомьтесь Григорий Клешня новоиспеченый патриот . АВДЕЕВКА ничего не меняется."Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе - Цензор.НЕТ 4135
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Петя ставит сепаров повсеместно,ничего удивительного.Про Голубана уже все забыли?
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Выходит "дым отечества" не так уж и приятен))Дышите глубже,вы в говени))
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В 14 году обещал дойти до Киева, лизал жопу колорадам и бац ...
Знакомьтесь Григорий Клешня новоиспеченый патриот . АВДЕЕВКА ничего не меняется."Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе - Цензор.НЕТ 4135
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Петя ставит сепаров повсеместно,ничего удивительного.Про Голубана уже все забыли?
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Думаю ходаковский будет тоже героем объявлен позже. Как агент сбу под прикрытием ))
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Разведка херня... Только празднуют. И парады гремят....
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Все политики проститутки, но этот всех переплюнул и еще Геращенко к нему прижалась? Не знает кто он или такая же?
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Она ко многим прижималась. - Сами же сказали - проститутка.
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И где на украинских ресурсах найти его высказывания?
Только на сРу нашел, что он якобы сказал - сепаратисты, а не орки...
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сепар обещал дойти до Киева,а дошел только до Авдеевки,но еще не вечер
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Выходит "дым отечества" не так уж и приятен))Дышите глубже,вы в говени))
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Та херня все это )) Я когда в Енакиево приезжал,то тоже в горле першило. Поздравляю идиотов.Донбасс к вам тоже возвратится.В виде химугроз. Крым жаль. Не крымчан.
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Я уже писала 100 раз, что Крым уже не курорт, кацапы его так засрут, что там будет экологическое бедствие и сейчас там экология ниже плинтуса - военно-морская база, вредные заводы, дефицит воды, уничтожен полностью травяной покров в степной зоне и т.д. и т.п.
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Не только хим.угроз,но и экологической катастрофой связанной с затоплением шахт.
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Оккупанты мало что Крым засирают, так несет их говном и на юг материковой Украины. Воистину сатанинское кацапское отродье. От них одна вонь, смерть и гадость. Тьфу!
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Сетовать тут нечего на них. А нужно выдвигать предъявы. И штрафовать.
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У нас с этим туго. Людей с Херсонской области эвакуировали на время и все. Другие бы уже на весь мир шум подняли,а наши ушами хлопают.
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В сговоре. Иных причин не вижу. Бабло фирташа ослепило.
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Министерство экологии очень медленно раскачивается. А надо бить в набат и делать
это громогласно ,юридически грамотно и обоснованно.
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Да мы знаем твою позицию,не напоминай))
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Вот так пистой и накрылись, как этим флагом-тряпкой
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О це вже ближче до бажання "каменів з неба" ! Ще трохи і будуть.
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ОРДА- есть орда. Где она появляется- там выжженная земля. И даже в 21 веке их генная суть не изменилась
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1 марта 2014 года госдума проголосовала за ввод войск в украину по запросу своего президента.помнится голосов *за* было 187 ,против проголосовал только илья пономарев,ныне находящийся в украине.
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Всем микросхемам на пайке в ближайший месяц будет... за 1-2 годв алюминий, сталь выгорит и превратится в труху. Автотранспорт... Кислоту не вымыть с металлов Чернобыль...
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алексей навальный 9 сентября продал последнюю оппозицию,многие получат реальный срок тюремный.спасибо алексей за помощь фсб.
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русскаязичниє челюстя починає жечь від русскага міра. от такий от каламбур, нхйблт! "Пече в горлі та носі. Листя на деревах має бути зеленим, але воно коричневе і сухе. Поле з овочами за добу висохло", - жителі окупованого Армянська про екоситуацію в місті - Цензор.НЕТ 1746
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А камни? Камни с неба уже есть или это только начало?
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крисчанє, больше енергії, больше драйву! надо нємножко потєрпєть і можитє умірать в рассії!
"Пече в горлі та носі. Листя на деревах має бути зеленим, але воно коричневе і сухе. Поле з овочами за добу висохло", - жителі окупованого Армянська про екоситуацію в місті - Цензор.НЕТ 7736
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***
- Ну, и что ты, к примеру, будешь делать, когда наступит ядерная зима?
- Пойду играть в снежки...
- Так ведь ядерная!
- А я - щупальцами.

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за нанесение ущерба окружающей среде полагаются очень большие штрафы.
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Я тут полностью согласен с одним из комментаторов из предыдущей темы
H2SO4+2NaCl = Na2SO4+2HCl

Эти придурки залили соленую воду в кислотоотстойники и при нагреве получили реакцию с выделением соляной кислоты. Соляная кислота вызывает сильное окисление металлов.
Так что нухать эту муйню они будут еще долго, недаром повывозили людей.
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Удивительные люди. Уехать из Горловки в Армянск.

Зато опять же - "без биндер".
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А може то ка цапи готуються відступати і застосовують тактику "випаленої землі"? А якщо серйозно ,то всі збитки від цієї хіматаки має покрити власник заводу Титан (основний власник) + окупант також має нести відповідальність за застосування хім зброї проти мирного населення
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"Неужели мы заслужили такое отношение к себе!?"
видимо, Да!
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Ну, и где предъявы в международные суды? Экология, это одно, а разграбление археологами РАН исторического наследия это освершенно иное. Точная копия разграбления европейского наследия гитлеровцами. С политической точки зрения это беспроиграшный ход против кацапской элиты. Но, Украина и тут язык в заднице держит.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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