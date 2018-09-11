 "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, оккупационные власти Крыма избегают слова "эвакуация" и утверждают, что причин для введения чрезвычайного положения нет.

Местные жители в панике расскупают медицинские маски.

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"Жжет в горле и носу", - рассказывают они о воздействии выбросов на человека.

В городе засохли листья на деревьях, хотя обычно в это время они еще зеленые. Фермеры говорят об огромных убытках.

"Вот это все поле за сутки высохло. Вчера оно было идеально зеленым", - рассказывает один из них.

Кислота, находящаяся в воздухе, разъедает динии электропередач, поэтому в Армянске перебои со светом.

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