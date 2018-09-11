 "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, оккупационные власти Крыма избегают слова "эвакуация" и утверждают, что причин для введения чрезвычайного положения нет.
Местные жители в панике расскупают медицинские маски.
"Жжет в горле и носу", - рассказывают они о воздействии выбросов на человека.
В городе засохли листья на деревьях, хотя обычно в это время они еще зеленые. Фермеры говорят об огромных убытках.
"Вот это все поле за сутки высохло. Вчера оно было идеально зеленым", - рассказывает один из них.
Кислота, находящаяся в воздухе, разъедает динии электропередач, поэтому в Армянске перебои со светом.
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Знакомьтесь Григорий Клешня новоиспеченый патриот . АВДЕЕВКА ничего не меняется.
Только на сРу нашел, что он якобы сказал - сепаратисты, а не орки...
это громогласно ,юридически грамотно и обоснованно.
- Ну, и что ты, к примеру, будешь делать, когда наступит ядерная зима?
- Пойду играть в снежки...
- Так ведь ядерная!
- А я - щупальцами.
H2SO4+2NaCl = Na2SO4+2HCl
Эти придурки залили соленую воду в кислотоотстойники и при нагреве получили реакцию с выделением соляной кислоты. Соляная кислота вызывает сильное окисление металлов.
Так что нухать эту муйню они будут еще долго, недаром повывозили людей.
Зато опять же - "без биндер".
видимо, Да!
Заслужили!