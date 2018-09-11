 С начала года пиротехники исследовали 817,32 га территории Луганской области, обезопасили более 6 тысяч боеприпасов, - ГСЧС. ВИДЕО

За прошедшую неделю - с 3 по 9 сентября пиротехники обследовали 40,53 га местности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

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В результате были обнаружены и изъяты 270 единиц взрывоопасных предметов (103 артиллерийских снаряда, 6 минометных мин, 152 ручных гранаты, 4 инженерных боеприпаса, 1 взрыватель 4 единицы других взрывоопасных предметов и 41 патрон).

"Всего с начала года пиротехническими расчетами ГСЧС были осуществлены 834 выезда, обследовано 817,32 га территории области, где обнаружены и изъяты 5892 единицы взрывоопасных предметов и 819 единиц боеприпасов", - сообщают спасатели.

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